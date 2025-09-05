Відео
Підтримати ЗСУ
Відео

Перші вихідні осені принесуть сюрприз цим знакам Зодіаку за Таро

Перші вихідні осені принесуть сюрприз цим знакам Зодіаку за Таро

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 21:30
Яким знакам Зодіаку перші вихідні осені принесуть сюрприз — Таро прогноз
Ворожіння на картах Таро. Фото: pexels.com

Осінь тільки почалася, а Всесвіт уже готує багатьом знакам Зодіаку приємні несподіванки. За пророцтвом карт Таро, вихідні 6 та 7 вересня обіцяють бути особливими для чотирьох представників зодіакального кола, подарувавши їм приємні сюрпризи, які вплинуть на майбутнє. Для когось це буде шанс у коханні, для когось — прорив у роботі або довгоочікувана звістка. У будь-якому разі радість увірветься у життя раптово, коли ви найменше цього чекаєте.

Новини.LIVE ділиться розкладом карт Таро, який відкриває секрет, кому Всесвіт приготував особливі подарунки вже у перші вихідні осені 2025. 

Читайте також:

Знаки Зодіаку, на яких чекає сюрприз з 6 по 7 вересня 2025

Терези — карта Таро "Дев'ятка Кубків"

Для Терезів ці вихідні стануть справжнім святом душі. "Дев'ятка Кубків" — це карта радості, задоволення та здійснення бажань. У ці дні на вас чекає приємний сюрприз, пов'язаний із родиною чи близькими людьми. Це може бути добра новина, несподівана зустріч або подарунок, про який ви давно мріяли. Головне — приймати цей потік щастя від Всесвіту з вдячністю.

Яким знакам Зодіаку перші вихідні осені подарують сюрприз за Таро — Терези
Знак Зодіаку Терези. Колаж: Новини.LIVE
Стрілець — карта Таро "Колісниця"

Стрільці у перші осінні вихідні отримають шанс просунутися вперед у важливій справі. Карта "Колісниця" символізує перемогу, прорив і нові горизонти. Сюрприз цих днів може проявитися у вигляді успішного завершення того, що довго не вдавалося. У роботі чи навчанні відкриється нова можливість, або ж це буде приємний фінансовий бонус. Ваше завдання — впевнено керувати ситуацією.

Яким знакам Зодіаку перші вихідні осені подарують сюрприз за Таро — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Колаж: Новини.LIVE
Водолій — карта Таро "Зірка"

Водоліям випала одна з найщасливіших карт Таро — "Зірка". Вихідні принесуть натхнення та відчуття, що доля дарує вам другий шанс. Можливий приємний сюрприз у вигляді пропозиції, яка відкриє шлях до мрії. Цей період ідеальний для того, щоб загадати бажання. Усі ваші думки будуть матеріальними. Вірте у себе і ви отримаєте більше, ніж очікували.

 

Яким знакам Зодіаку перші вихідні осені подарують сюрприз за Таро — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Колаж: Новини.LIVE
Риби — карта Таро "Колесо Фортуни"

Риби, ці вихідні змінять ваш настрій і, можливо, навіть хід подій. "Колесо Фортуни" вказує на раптові сюрпризи та подарунки долі. Це може бути зустріч із потрібною людиною, шанс у роботі чи несподіваний фінансовий прибуток. Усе це здаватиметься випадковим, але насправді це закономірність. Будьте готові приймати зміни з відкритим серцем.

 

Яким знакам Зодіаку перші вихідні осені подарують сюрприз за Таро — Риби
Знак Зодіаку Риби. Колаж: Новини.LIVE

гороскоп вихідні прогнози знаки Зодіаку карти Таро
Тамара Володіна - Редактор
Автор:
Тамара Володіна
