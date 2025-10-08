Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Гороскоп Когда лучше красить волосы в октябре 2025 — лунный календарь

Когда лучше красить волосы в октябре 2025 — лунный календарь

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 08:02
Лунный календарь окрашивания волос на октябрь 2025 года — какие даты подарят красоту
Парикмахер красит волосы женщине. Фото: freepik.com

Октябрь обещает быть чрезвычайно удачным для тех, кто хочет изменить цвет волос или улучшить их состояние. Планируя поход к парикмахеру, стоит учитывать фазы Луны, ведь, как утверждают астрологи, они влияют не только на внешний вид, но и на здоровье и энергетику волос. Правильно подобранная дата поможет усилить природную красоту, сделать волосы сильными и блестящими, а также подарит ощущение гармонии.

Новини.LIVE делится с вами лунным календарем окрашивания волос на октябрь 2025 года, который поможет выбрать самые благоприятные даты для создания новой прически.

Реклама
Читайте также:

Фазы Луны в октябре 2025 года

  • Растущая Луна — с 1 по 6 октября;
  • Полнолуние в знаке Овна — 7 октября в 06:47 по Киеву;
  • Убывающая Луна — с 8 по 20 октября;
  • Новолуние в знаке Весы — 21 октября в 15:25 по Киеву;
  • Растущая Луна — с 22 по 31 октября;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фази Місяця у жовтні 2025 року
Разные фазы Луны. Фото: freepik.com

Какие дни благоприятны для окрашивания волос в октябре 2025 года

Благоприятные дни для окрашивания волос в октябре 2025 года:

  • 8 октября — идеальный день для насыщенных и глубоких оттенков;
  • 11 октября — окрашивание в естественные цвета пройдет максимально удачно;
  • 16 октября — день, когда новый цвет придаст уверенности и гармонии;
  • 21 октября — волосы укрепятся, а кожа будет выглядеть здоровой;
  • 25 октября — отличное время для осветления или смены образа;
  • 28 октября — благоприятный период для окрашивания и укрепления волос.

 

Які дні сприятливі для фарбування волосся у жовтні 2025 року
Парикмахер красит волосы женщине. Фото: depositphotos.com

Лунный календарь окрашивания волос на октябрь 2025 — какие даты неблагоприятны

Неблагоприятные дни для окрашивания:

  • 13 октября — день, когда смена образа принесет разочарование;
  • 18 октября — окрашивание может сделать волосы сухими и ломкими;
  • 29 октября — смена прически принесет лишь разочарование.

Какие даты октября самые благоприятные для ухода за волосами

Уход за волосами в октябре:

  • 8-20 октября (убывающая Луна) — полезные процедуры против выпадения волос, пилинг и восстановление;
  • 21 октября (новолуние) — минимальный уход: легкое мытье и кондиционер;
  • 22-31 октября (растущая Луна) — ламинирование, ботокс и витаминные комплексы дадут длительный эффект.

Напомним, мы писали, какие цвета волос в моде осенью 2025 года.

Ранее мы делились лунным календарем дел на октябрь 2025 года, который поможет не пропустить дни успеха и удачи.

Также вас может заинтересовать лунный календарь стрижек, чтобы выбрать самую благоприятную дату октября для смены прически.

прически октябрь советы волосы лунный календарь
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации