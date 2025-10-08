Лунный календарь окрашивания волос на октябрь 2025 года — какие даты подарят красоту

Парикмахер красит волосы женщине. Фото: freepik.com

Октябрь обещает быть чрезвычайно удачным для тех, кто хочет изменить цвет волос или улучшить их состояние. Планируя поход к парикмахеру, стоит учитывать фазы Луны, ведь, как утверждают астрологи, они влияют не только на внешний вид, но и на здоровье и энергетику волос. Правильно подобранная дата поможет усилить природную красоту, сделать волосы сильными и блестящими, а также подарит ощущение гармонии.

Новини.LIVE делится с вами лунным календарем окрашивания волос на октябрь 2025 года, который поможет выбрать самые благоприятные даты для создания новой прически.

Фазы Луны в октябре 2025 года

Растущая Луна — с 1 по 6 октября;

— с 1 по 6 октября; Полнолуние в знаке Овна — 7 октября в 06:47 по Киеву;

— 7 октября в 06:47 по Киеву; Убывающая Луна — с 8 по 20 октября;

— с 8 по 20 октября; Новолуние в знаке Весы — 21 октября в 15:25 по Киеву;

— 21 октября в 15:25 по Киеву; Растущая Луна — с 22 по 31 октября;

— с 22 по 31 октября; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Разные фазы Луны. Фото: freepik.com

Какие дни благоприятны для окрашивания волос в октябре 2025 года

Благоприятные дни для окрашивания волос в октябре 2025 года:

8 октября — идеальный день для насыщенных и глубоких оттенков;

— идеальный день для насыщенных и глубоких оттенков; 11 октября — окрашивание в естественные цвета пройдет максимально удачно;

— окрашивание в естественные цвета пройдет максимально удачно; 16 октября — день, когда новый цвет придаст уверенности и гармонии;

— день, когда новый цвет придаст уверенности и гармонии; 21 октября — волосы укрепятся, а кожа будет выглядеть здоровой;

— волосы укрепятся, а кожа будет выглядеть здоровой; 25 октября — отличное время для осветления или смены образа;

— отличное время для осветления или смены образа; 28 октября — благоприятный период для окрашивания и укрепления волос.

Парикмахер красит волосы женщине. Фото: depositphotos.com

Лунный календарь окрашивания волос на октябрь 2025 — какие даты неблагоприятны

Неблагоприятные дни для окрашивания:

13 октября — день, когда смена образа принесет разочарование;

— день, когда смена образа принесет разочарование; 18 октября — окрашивание может сделать волосы сухими и ломкими;

— окрашивание может сделать волосы сухими и ломкими; 29 октября — смена прически принесет лишь разочарование.

Какие даты октября самые благоприятные для ухода за волосами

Уход за волосами в октябре:

8-20 октября (убывающая Луна) — полезные процедуры против выпадения волос, пилинг и восстановление;

21 октября (новолуние) — минимальный уход: легкое мытье и кондиционер;

22-31 октября (растущая Луна) — ламинирование, ботокс и витаминные комплексы дадут длительный эффект.

