Лунный календарь окрашивания волос на октябрь 2025 года — какие даты подарят красоту

Когда лучше красить волосы в октябре 2025 — лунный календарь
Октябрь обещает быть чрезвычайно удачным для тех, кто хочет изменить цвет волос или улучшить их состояние. Планируя поход к парикмахеру, стоит учитывать фазы Луны, ведь, как утверждают астрологи, они влияют не только на внешний вид, но и на здоровье и энергетику волос. Правильно подобранная дата поможет усилить природную красоту, сделать волосы сильными и блестящими, а также подарит ощущение гармонии.
Новини.LIVE делится с вами лунным календарем окрашивания волос на октябрь 2025 года, который поможет выбрать самые благоприятные даты для создания новой прически.
Фазы Луны в октябре 2025 года
- Растущая Луна — с 1 по 6 октября;
- Полнолуние в знаке Овна — 7 октября в 06:47 по Киеву;
- Убывающая Луна — с 8 по 20 октября;
- Новолуние в знаке Весы — 21 октября в 15:25 по Киеву;
- Растущая Луна — с 22 по 31 октября;
- Солнечное затмение — нет;
- Лунное затмение — нет.
Какие дни благоприятны для окрашивания волос в октябре 2025 года
Благоприятные дни для окрашивания волос в октябре 2025 года:
- 8 октября — идеальный день для насыщенных и глубоких оттенков;
- 11 октября — окрашивание в естественные цвета пройдет максимально удачно;
- 16 октября — день, когда новый цвет придаст уверенности и гармонии;
- 21 октября — волосы укрепятся, а кожа будет выглядеть здоровой;
- 25 октября — отличное время для осветления или смены образа;
- 28 октября — благоприятный период для окрашивания и укрепления волос.
Лунный календарь окрашивания волос на октябрь 2025 — какие даты неблагоприятны
Неблагоприятные дни для окрашивания:
- 13 октября — день, когда смена образа принесет разочарование;
- 18 октября — окрашивание может сделать волосы сухими и ломкими;
- 29 октября — смена прически принесет лишь разочарование.
Какие даты октября самые благоприятные для ухода за волосами
Уход за волосами в октябре:
- 8-20 октября (убывающая Луна) — полезные процедуры против выпадения волос, пилинг и восстановление;
- 21 октября (новолуние) — минимальный уход: легкое мытье и кондиционер;
- 22-31 октября (растущая Луна) — ламинирование, ботокс и витаминные комплексы дадут длительный эффект.
