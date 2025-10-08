Відео
Коли найкраще фарбувати волосся у жовтні 2025 — місячний календар

Коли найкраще фарбувати волосся у жовтні 2025 — місячний календар

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 08:02
Місячний календар фарбування волосся на жовтень 2025 року — які дати подарують красу
Перукарка фарбує волосся жінці. Фото: freepik.com

Жовтень обіцяє бути надзвичайно вдалим для тих, хто хоче змінити колір волосся або поліпшити його стан. Плануючи похід до перукаря, варто враховувати фази Місяця, адже, як стверджують астрологи, вони впливають не лише на зовнішній вигляд, а й на здоров'я та енергетику волосся. Правильно підібрана дата допоможе підсилити природну красу, зробити волосся сильним і блискучим, а також подарує відчуття гармонії.

Новини.LIVE ділиться з вами місячним календарем фарбування волосся на жовтень 2025 року, який допоможе обрати найсприятливіші дати для створення нової зачіски.

Читайте також:

Фази Місяця у жовтні 2025 року

  • Місяць, що зростає — з 1 по 6 жовтня;
  • Повня у знаку Овна — 7 жовтня о 06:47 за Києвом;
  • Місяць, що спадає — з 8 по 20 жовтня;
  • Молодик у знаку Терези — 21 жовтня о 15:25 за Києвом;
  • Місяць, що зростає — з 22 по 31 жовтня;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у жовтні 2025 року
Різні фази Місяця. Фото: freepik.com

Які дні сприятливі для фарбування волосся у жовтні 2025 року

Сприятливі дні для фарбування волосся у жовтні 2025:

  • 8 жовтня — ідеальний день для насичених і глибоких відтінків;
  • 11 жовтня — фарбування у природні кольори пройде максимально вдало;
  • 16 жовтня — день, коли новий колір додасть впевненості та гармонії;
  • 21 жовтня — волосся зміцниться, а шкіра виглядатиме здоровою;
  • 25 жовтня — чудовий час для освітлення або зміни образу;
  • 28 жовтня — сприятливий період для фарбування та зміцнення волосся.

 

Які дні сприятливі для фарбування волосся у жовтні 2025 року
Перукар фарбує волосся жінці. Фото: depositphotos.com

Місячний календар фарбування волосся на жовтень 2025 року — які дати несприятливі

Несприятливі дні для фарбування:

  • 13 жовтня — день, коли зміна образу принесе розчарування;
  • 18 жовтня — фарбування може зробити волосся сухим та ламким;
  • 29 жовтня — зміна зачіски принесе лише розчарування.

Які дати жовтня найсприятливіші для догляду за волоссям

Догляд за волоссям у жовтні:

  • 8-20 жовтня (спадний Місяць) — корисні процедури проти випадіння волосся, пілінг та відновлення;
  • 21 жовтня (молодик) — мінімальний догляд: легке миття та кондиціонер;
  • 22-31 жовтня (Місяць, що росте) – ламінування, ботокс та вітамінні комплекси дадуть тривалий ефект.

Нагадаємо, ми писали, які кольори волосся у моді восени 2025 року.

Раніше ми ділилися місячним календарем справ на жовтень 2025 року, який допоможе не пропустити дні успіху та удачі. 

Також вас може зацікавити місячний календар стрижок, щоб обрати найсприятливішу дату жовтня для зміни зачіски.

зачіски жовтень поради волосся місячний календар
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
