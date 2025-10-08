Місячний календар фарбування волосся на жовтень 2025 року — які дати подарують красу

Перукарка фарбує волосся жінці. Фото: freepik.com

Жовтень обіцяє бути надзвичайно вдалим для тих, хто хоче змінити колір волосся або поліпшити його стан. Плануючи похід до перукаря, варто враховувати фази Місяця, адже, як стверджують астрологи, вони впливають не лише на зовнішній вигляд, а й на здоров'я та енергетику волосся. Правильно підібрана дата допоможе підсилити природну красу, зробити волосся сильним і блискучим, а також подарує відчуття гармонії.

Новини.LIVE ділиться з вами місячним календарем фарбування волосся на жовтень 2025 року, який допоможе обрати найсприятливіші дати для створення нової зачіски.

Фази Місяця у жовтні 2025 року

Місяць, що зростає — з 1 по 6 жовтня;

— з 1 по 6 жовтня; Повня у знаку Овна — 7 жовтня о 06:47 за Києвом;

— 7 жовтня о 06:47 за Києвом; Місяць, що спадає — з 8 по 20 жовтня;

— з 8 по 20 жовтня; Молодик у знаку Терези — 21 жовтня о 15:25 за Києвом;

— 21 жовтня о 15:25 за Києвом; Місяць, що зростає — з 22 по 31 жовтня;

— з 22 по 31 жовтня; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Різні фази Місяця. Фото: freepik.com

Які дні сприятливі для фарбування волосся у жовтні 2025 року

Сприятливі дні для фарбування волосся у жовтні 2025:

8 жовтня — ідеальний день для насичених і глибоких відтінків;

— ідеальний день для насичених і глибоких відтінків; 11 жовтня — фарбування у природні кольори пройде максимально вдало;

— фарбування у природні кольори пройде максимально вдало; 16 жовтня — день, коли новий колір додасть впевненості та гармонії;

— день, коли новий колір додасть впевненості та гармонії; 21 жовтня — волосся зміцниться, а шкіра виглядатиме здоровою;

— волосся зміцниться, а шкіра виглядатиме здоровою; 25 жовтня — чудовий час для освітлення або зміни образу;

— чудовий час для освітлення або зміни образу; 28 жовтня — сприятливий період для фарбування та зміцнення волосся.

Перукар фарбує волосся жінці. Фото: depositphotos.com

Місячний календар фарбування волосся на жовтень 2025 року — які дати несприятливі

Несприятливі дні для фарбування:

13 жовтня — день, коли зміна образу принесе розчарування;

— день, коли зміна образу принесе розчарування; 18 жовтня — фарбування може зробити волосся сухим та ламким;

— фарбування може зробити волосся сухим та ламким; 29 жовтня — зміна зачіски принесе лише розчарування.

Які дати жовтня найсприятливіші для догляду за волоссям

Догляд за волоссям у жовтні:

8-20 жовтня (спадний Місяць) — корисні процедури проти випадіння волосся, пілінг та відновлення;

21 жовтня (молодик) — мінімальний догляд: легке миття та кондиціонер;

22-31 жовтня (Місяць, що росте) – ламінування, ботокс та вітамінні комплекси дадуть тривалий ефект.

