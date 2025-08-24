Видео
Україна
Гороскоп по Таро для всех знаков Зодиака на День Независимости

Гороскоп по Таро для всех знаков Зодиака на День Независимости

Дата публикации 24 августа 2025 06:09
Гороскоп по картам Таро на День Независимости 2025 для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest
В воскресенье, 24 августа, когда вся страна празднует День Независимости, карты Таро предсказывают новые возможности и дают важные предостережения. Для одних знаков Зодиака это будет время внутренних открытий и уверенности в себе, а для других — напоминанием о важности отпустить прошлое и двигаться вперед.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на День Независимости Украины, 24 августа 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Сила"

День напомнит вам, что настоящая сила — это не агрессия, а внутренняя уверенность и умение держать баланс. Если появятся сложные ситуации, действуйте спокойно и рассудительно. Вечер подарит чувство гордости за себя и свои решения.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Влюбленные"

Перед вами может встать выбор: сердцем или умом. Сегодня появится шанс наладить отношения или раскрыть новые чувства. Не бойтесь довериться интуиции — она подскажет правильный путь.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Маг"

Ваши слова и действия сегодня имеют особую силу. Используйте этот день для начала новых дел или важных переговоров. Будьте осторожны: не обещайте того, чего не сможете выполнить.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Луна"

Возможна путаница в мыслях или эмоциональные колебания. Не принимайте серьезных решений в состоянии волнения. Лучше прислушайтесь к своей интуиции — она поможет избежать лишних ошибок.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Фортуна"

Этот день может стать переломным. Все, что с вами будет происходить, имеет более глубокий смысл, даже если вы этого сразу не заметите. Доверьтесь судьбе — она откроет перед вами новые возможности.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Умеренность"

Праздничное воскресенье подскажет вам, как найти золотую середину. Избегайте крайностей и лишних эмоций, сосредоточьтесь на гармонии. Это замечательный день для восстановления внутреннего равновесия.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Императрица"

День будет способствовать творчеству и развитию. В ваших руках сегодня может оказаться шанс создать что-то новое и значимое. Особое внимание уделите близким — их поддержка будет бесценной.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Суд"

Сегодня настало время оценить прошлое и сделать выводы. Возможны важные разговоры, которые определят дальнейший путь. Не бойтесь перемен — они ведут вас к обновлению.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Солнце"

Это ваш день! Успех, радость и позитивные новости будут сопровождать вас на протяжении всего воскресенья. Отличное время для отдыха, общения с друзьями и празднования в кругу близких.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Отшельник"

Вы можете почувствовать потребность остаться наедине с мыслями. Это не одиночество, а возможность найти ответы внутри себя. Доверьтесь внутреннему голосу — он подскажет правильный путь.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Звезда"

День принесет надежду и вдохновение. Возможны хорошие новости или знаки, которые подтвердят: вы на правильном пути. Сегодня стоит мечтать и смело строить планы на будущее.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Колесница"

Этот день даст вам энергию для движения вперед. Вы способны преодолеть любые трудности, если будете уверены в своем выборе. Действуйте решительно — удача будет на вашей стороне.

гороскоп Астрология знаки Зодиака 24 августа карты Таро День Независимости 2025
Тамара Володина - Редактор
Автор:
Тамара Володина
