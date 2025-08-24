Гороскоп за картами Таро на День Незалежності 2025 для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

У неділю, 24 серпня, коли вся країна святкує День Незалежності, карти Таро пророкують нові можливості й дають важливі застереження. Для одних знаків Зодіаку це буде час внутрішніх відкриттів та впевненості у собі, а для інших — нагадуванням про важливість відпустити минуле й рухатися вперед.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на День Незалежності України, 24 серпня 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Сила"

День нагадає вам, що справжня сила — це не агресія, а внутрішня впевненість і вміння тримати баланс. Якщо з'являться складні ситуації, дійте спокійно й розважливо. Вечір подарує відчуття гордості за себе та свої рішення.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Закохані"

Перед вами може постати вибір: серцем чи розумом. Сьогодні з'явиться шанс налагодити стосунки або розкрити нові почуття. Не бійтеся довіритися інтуїції — вона підкаже правильний шлях.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Маг"

Ваші слова та дії сьогодні мають особливу силу. Використайте цей день для початку нових справ чи важливих перемовин. Будьте обережні: не обіцяйте того, чого не зможете виконати.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Місяць"

Можлива плутанина в думках або емоційні коливання. Не приймайте серйозних рішень у стані хвилювання. Краще прислухайтеся до своєї інтуїції — вона допоможе уникнути зайвих помилок.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Фортуна"

Цей день може стати переломним. Усе, що з вами відбуватиметься, має глибший сенс, навіть якщо ви цього одразу не помітите. Довіртеся долі — вона відкриє перед вами нові можливості.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Помірність"

Святкова неділя підкаже вам, як знайти золоту середину. Уникайте крайнощів і зайвих емоцій, зосередьтеся на гармонії. Це чудовий день для відновлення внутрішньої рівноваги.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Імператриця"

День сприятиме творчості та розвитку. У ваших руках сьогодні може опинитися шанс створити щось нове та значиме. Особливу увагу приділіть близьким — їхня підтримка буде безцінною.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Суд"

Сьогодні настав час оцінити минуле та зробити висновки. Можливі важливі розмови, які визначать подальший шлях. Не бійтеся змін — вони ведуть вас до оновлення.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Сонце"

Це ваш день! Успіх, радість і позитивні новини супроводжуватимуть вас протягом усієї неділі. Чудовий час для відпочинку, спілкування з друзями та святкування у колі близьких.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Відлюдник"

Ви можете відчути потребу залишитися наодинці з думками. Це не самотність, а можливість знайти відповіді всередині себе. Довіртеся внутрішньому голосу — він підкаже правильний шлях.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Зірка"

День принесе надію та натхнення. Можливі добрі новини або знаки, які підтвердять: ви на правильному шляху. Сьогодні варто мріяти та сміливо будувати плани на майбутнє.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Колісниця"

Цей день дасть вам енергію для руху вперед. Ви здатні подолати будь-які труднощі, якщо будете впевнені у своєму виборі. Дійте рішуче — удача буде на вашому боці.

