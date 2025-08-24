Гороскоп за картами Таро на День Незалежності 2025 для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп за Таро для всіх знаків Зодіаку на День Незалежності
У неділю, 24 серпня, коли вся країна святкує День Незалежності, карти Таро пророкують нові можливості й дають важливі застереження. Для одних знаків Зодіаку це буде час внутрішніх відкриттів та впевненості у собі, а для інших — нагадуванням про важливість відпустити минуле й рухатися вперед.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на День Незалежності України, 24 серпня 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 24 серпня:
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Сила"
День нагадає вам, що справжня сила — це не агресія, а внутрішня впевненість і вміння тримати баланс. Якщо з'являться складні ситуації, дійте спокійно й розважливо. Вечір подарує відчуття гордості за себе та свої рішення.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Закохані"
Перед вами може постати вибір: серцем чи розумом. Сьогодні з'явиться шанс налагодити стосунки або розкрити нові почуття. Не бійтеся довіритися інтуїції — вона підкаже правильний шлях.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Маг"
Ваші слова та дії сьогодні мають особливу силу. Використайте цей день для початку нових справ чи важливих перемовин. Будьте обережні: не обіцяйте того, чого не зможете виконати.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Місяць"
Можлива плутанина в думках або емоційні коливання. Не приймайте серйозних рішень у стані хвилювання. Краще прислухайтеся до своєї інтуїції — вона допоможе уникнути зайвих помилок.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Фортуна"
Цей день може стати переломним. Усе, що з вами відбуватиметься, має глибший сенс, навіть якщо ви цього одразу не помітите. Довіртеся долі — вона відкриє перед вами нові можливості.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Помірність"
Святкова неділя підкаже вам, як знайти золоту середину. Уникайте крайнощів і зайвих емоцій, зосередьтеся на гармонії. Це чудовий день для відновлення внутрішньої рівноваги.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Імператриця"
День сприятиме творчості та розвитку. У ваших руках сьогодні може опинитися шанс створити щось нове та значиме. Особливу увагу приділіть близьким — їхня підтримка буде безцінною.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Суд"
Сьогодні настав час оцінити минуле та зробити висновки. Можливі важливі розмови, які визначать подальший шлях. Не бійтеся змін — вони ведуть вас до оновлення.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Сонце"
Це ваш день! Успіх, радість і позитивні новини супроводжуватимуть вас протягом усієї неділі. Чудовий час для відпочинку, спілкування з друзями та святкування у колі близьких.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Відлюдник"
Ви можете відчути потребу залишитися наодинці з думками. Це не самотність, а можливість знайти відповіді всередині себе. Довіртеся внутрішньому голосу — він підкаже правильний шлях.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Зірка"
День принесе надію та натхнення. Можливі добрі новини або знаки, які підтвердять: ви на правильному шляху. Сьогодні варто мріяти та сміливо будувати плани на майбутнє.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Колісниця"
Цей день дасть вам енергію для руху вперед. Ви здатні подолати будь-які труднощі, якщо будете впевнені у своєму виборі. Дійте рішуче — удача буде на вашому боці.
Також вам буде цікаво:
- Яким знакам Зодіаку за віщуванням Таро чекати на справжнє щастя на вихідні, 23-24 серпня
- Для яких знаків Зодіаку вересень 2025 стане доленосним за Таро
Читайте Новини.LIVE!