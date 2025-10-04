Гороскоп на 4 октября 2025 — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Суббота, 4 октября, Луна, растущая в знаке Рыбы, будет дарить ощущение мечтательности и тягу к искусству. 14-е лунные сутки — время поиска истины, духовного роста и внутреннего очищения. Это удачный период для новых начинаний, занятий творчеством и хобби. Также знакам Зодиака сегодня стоит быть внимательными к собственным эмоциям, а правильный путь подскажет интуиция.

Новини.LIVE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в эту субботу, 4 октября.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Не стоит сегодня спешить. Правильное решение поможет принять обостренная интуиция. Избегайте конфликтов, ведь сегодня любое резкое слово может иметь последствия.

Телец (21 апреля — 21 мая)

День принесет возможность раскрыть свой творческий потенциал или найти новое хобби. Не отказывайтесь от предложений встретиться с друзьями — общение зарядит вас энергией.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Ваше воображение сегодня особенно сильно, поэтому используйте его для планов и новых идей. Однако астрологи советуют избегать финансовых рисков и непроверенных обещаний.

Рак (22 июня — 22 июля)

Эта суббота поможет вам почувствовать душевный покой и гармонию. Посвятите время семье или искусству, ведь это подарит вдохновение и внутренний баланс.

Лев (23 июля — 21 августа)

Возможен неожиданный разговор, который откроет новый взгляд на ситуацию. Астрологи отмечают: сегодня вам стоит слушать больше, чем говорить.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Вы можете почувствовать потребность в уединении, чтобы разложить все по полочкам. Это хороший момент для анализа и планирования будущих дел.

Весы (23 сентября — 22 октября)

День подарит вам вдохновение и желание действовать в творческой сфере. Используйте энергию Рыб для создания чего-то нового или духовного роста.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Астрологи советуют избегать лишних эмоций и подозрений — доверьтесь интуиции. В отношениях стоит быть мягче, ведь именно это поможет избежать недоразумений.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня ваши слова будут иметь особую силу, поэтому используйте их осторожно. Возможна поддержка от старших или мудрый совет, который станет ключевым.

Козерог (22 декабря — 19 января)

У вас есть шанс найти новый путь для самореализации или улучшения профессиональных дел. Но не забывайте об отдыхе — душевное равновесие сейчас важнее.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Этот день может подарить необычные идеи и вдохновение, которые захочется реализовать. Вечер хорошо провести в творческой атмосфере или с близким человеком.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы особенно почувствуете энергию этого дня — интуиция станет вашим главным компасом. Прислушивайтесь к внутренним сигналам и не бойтесь начать новое дело.

