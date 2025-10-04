Гороскоп на 4 жовтня 2025 — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Субота, 4 жовтня, Місяць, що росте у знаку Риби, даруватиме відчуття мрійливості та тягу до мистецтва. 14-та місячна доба — час пошуку істини, духовного зростання та внутрішнього очищення. Це вдалий період для нових починань, занять творчістю та хобі. Також знакам Зодіаку сьогодні варто бути уважними до власних емоцій, а правильний шлях підкаже інтуїція.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цю суботу, 4 жовтня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Не варто сьогодні поспішати. Правильне рішення допоможе прийняти загострена інтуїція. Уникайте конфліктів, адже сьогодні будь-яке різке слово може мати наслідки.

Телець (21 квітня — 21 травня)

День принесе нагоду розкрити свій творчий потенціал або знайти нове хобі. Не відмовляйтеся від пропозицій зустрітися з друзями — спілкування зарядить вас енергією.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Ваша уява сьогодні особливо сильна, тому використайте її для планів і нових ідей. Проте астрологи радять уникати фінансових ризиків та неперевірених обіцянок.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ця субота допоможе вам відчути душевний спокій і гармонію. Присвятіть час родині чи мистецтву, адже це подарує натхнення та внутрішній баланс.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Можлива несподівана розмова, яка відкриє новий погляд на ситуацію. Астрологи наголошують: сьогодні вам варто слухати більше, ніж говорити.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Ви можете відчути потребу в усамітненні, щоб розкласти все по поличках. Це гарний момент для аналізу та планування майбутніх справ.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День подарує вам натхнення та бажання діяти у творчій сфері. Використайте енергію Риб для створення чогось нового або духовного зростання.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Астрологи радять уникати зайвих емоцій та підозр — довіртеся інтуїції. У стосунках варто бути м'якшими, адже саме це допоможе уникнути непорозумінь.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні ваші слова матимуть особливу силу, тому використовуйте їх обережно. Можлива підтримка від старших або мудра порада, яка стане ключовою.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

У вас є шанс знайти новий шлях для самореалізації або покращення професійних справ. Але не забувайте про відпочинок — душевна рівновага зараз важливіша.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Цей день може подарувати незвичні ідеї та натхнення, які захочеться реалізувати. Вечір добре провести у творчій атмосфері або з близькою людиною.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Ви особливо відчуєте енергію цього дня — інтуїція стане вашим головним компасом. Прислухайтеся до внутрішніх сигналів і не бійтеся почати нову справу.

