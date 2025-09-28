Видео
Гороскоп на 28 сентября: Весам — поиск, Рыбам — обновление

Гороскоп на 28 сентября: Весам — поиск, Рыбам — обновление

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 07:06
Гороскоп на 28 сентября 2025 — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Воскресенье, 28 сентября, пройдет под влиянием растущей Луны в знаке Стрельца и восьмых лунных суток. Этот день станет для знаков Зодиака временем возрождения и самосовершенствования, когда можно избавиться от прошлых ошибок и двигаться вперед с новыми силами. Сегодня удачными будут путешествия, новые дела и проекты. Главное — не бояться перемен и позволить себе шаг вперед к новой жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в это воскресенье, 28 сентября.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Это воскресенье принесет вам ясность в важных вопросах, но не спешите действовать. Астрологи советуют посвятить время учебе, поездкам или прогулкам — это поможет получить вдохновение.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня вы почувствуете потребность навести порядок в финансах и быту. Избегайте излишнего упрямства и прислушивайтесь к советам — это может уберечь от ошибки.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

28 сентября подарит вам возможность найти единомышленников и получить поддержку. Важно внимательно относиться к своим словам, ведь они могут повлиять на мнение других людей о вас.

Рак (22 июня — 22 июля)

Это воскресенье будет способствовать укреплению внутренней гармонии. Попробуйте отпустить старые обиды и займитесь тем, что принесет душевное спокойствие.

Лев (23 июля — 21 августа)

День подходит для активной социальной деятельности и новых знакомств. Вы можете получить ценный совет от человека, которому доверяете.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Астрологи предупреждают: сегодня важно сохранять равновесие и не слишком требовать от себя идеальности. Лучше займитесь учебой или полезным хобби — это принесет удовольствие.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Воскресенье станет временем переосмысления отношений и поиска новой гармонии. Если вас что-то беспокоит, стоит откровенно поговорить, но без резких слов.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

28 сентября поможет вам избавиться от напряжения последних дней. Займитесь делами, приносящими стабильность, и не беритесь за рискованные решения.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Луна в вашем знаке усиливает интуицию и уверенность в себе. Это отличное время для новых начинаний, но избегайте излишней категоричности в высказываниях.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Это воскресенье станет для вас днем перезагрузки. Астрологи советуют обратить внимание на духовное развитие и отпустить контроль над тем, что вам не подвластно.

Водолей (20 января — 18 февраля)

День благоприятен для планирования будущего и работы над новыми идеями. Вы можете получить неожиданную поддержку, если открыто попросите о совете.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

28 сентября подарит вам ощущение обновления и легкости. Это хорошее время для творчества, путешествий и внутреннего очищения от лишних сомнений.

гороскоп прогнозы Астрология советы знаки Зодиака 28 сентября
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
