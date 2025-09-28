Гороскоп на 28 сентября 2025 — что советуют астрологи каждому знаку Зодиака

Гороскоп на 28 сентября: Весам — поиск, Рыбам — обновление
Воскресенье, 28 сентября, пройдет под влиянием растущей Луны в знаке Стрельца и восьмых лунных суток. Этот день станет для знаков Зодиака временем возрождения и самосовершенствования, когда можно избавиться от прошлых ошибок и двигаться вперед с новыми силами. Сегодня удачными будут путешествия, новые дела и проекты. Главное — не бояться перемен и позволить себе шаг вперед к новой жизни.
Новини.LIVE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в это воскресенье, 28 сентября.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Это воскресенье принесет вам ясность в важных вопросах, но не спешите действовать. Астрологи советуют посвятить время учебе, поездкам или прогулкам — это поможет получить вдохновение.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Сегодня вы почувствуете потребность навести порядок в финансах и быту. Избегайте излишнего упрямства и прислушивайтесь к советам — это может уберечь от ошибки.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
28 сентября подарит вам возможность найти единомышленников и получить поддержку. Важно внимательно относиться к своим словам, ведь они могут повлиять на мнение других людей о вас.
Рак (22 июня — 22 июля)
Это воскресенье будет способствовать укреплению внутренней гармонии. Попробуйте отпустить старые обиды и займитесь тем, что принесет душевное спокойствие.
Лев (23 июля — 21 августа)
День подходит для активной социальной деятельности и новых знакомств. Вы можете получить ценный совет от человека, которому доверяете.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Астрологи предупреждают: сегодня важно сохранять равновесие и не слишком требовать от себя идеальности. Лучше займитесь учебой или полезным хобби — это принесет удовольствие.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Воскресенье станет временем переосмысления отношений и поиска новой гармонии. Если вас что-то беспокоит, стоит откровенно поговорить, но без резких слов.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
28 сентября поможет вам избавиться от напряжения последних дней. Займитесь делами, приносящими стабильность, и не беритесь за рискованные решения.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Луна в вашем знаке усиливает интуицию и уверенность в себе. Это отличное время для новых начинаний, но избегайте излишней категоричности в высказываниях.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Это воскресенье станет для вас днем перезагрузки. Астрологи советуют обратить внимание на духовное развитие и отпустить контроль над тем, что вам не подвластно.
Водолей (20 января — 18 февраля)
День благоприятен для планирования будущего и работы над новыми идеями. Вы можете получить неожиданную поддержку, если открыто попросите о совете.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
28 сентября подарит вам ощущение обновления и легкости. Это хорошее время для творчества, путешествий и внутреннего очищения от лишних сомнений.
