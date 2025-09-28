Гороскоп на 28 вересня 2025 — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Неділя, 28 вересня, пройде під впливом Місяця, що росте, у знаку Стрільця та восьмої місячної доби. Цей день стане для знаків Зодіаку часом відродження та самовдосконалення, коли можна позбутися минулих помилок і рухатися вперед із новими силами. Сьогодні вдалими будуть подорожі, нові справи та проєкти. Головне — не боятися змін і дозволити собі крок уперед до нового життя.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цю неділю, 28 вересня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Ця неділя принесе вам ясність у важливих питаннях, але не поспішайте діяти. Астрологи радять присвятити час навчанню, поїздкам чи прогулянкам — це допоможе отримати натхнення.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні ви відчуєте потребу навести лад у фінансах і побуті. Уникайте зайвої впертості та дослухайтеся до порад — це може вберегти від помилки.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

28 вересня подарує вам можливість знайти однодумців і отримати підтримку. Важливо уважно ставитися до своїх слів, адже вони можуть вплинути на думку інших людей про вас.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ця неділя сприятиме зміцненню внутрішньої гармонії. Спробуйте відпустити старі образи й займіться тим, що принесе душевний спокій.

Лев (23 липня — 21 серпня)

День підходить для активної соціальної діяльності та нових знайомств. Ви можете отримати цінну пораду від людини, якій довіряєте.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Астрологи попереджають: сьогодні важливо зберігати рівновагу й не надто вимагати від себе ідеальності. Краще займіться навчанням або корисним хобі — це принесе задоволення.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Неділя стане часом переосмислення стосунків та пошуку нової гармонії. Якщо вас щось турбує, варто відверто поговорити, але без різких слів.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

28 вересня допоможе вам позбутися напруги останніх днів. Займіться справами, що приносять стабільність, і не беріться за ризиковані рішення.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Місяць у вашому знаку підсилює інтуїцію та впевненість у собі. Це чудовий час для нових починань, але уникайте зайвої категоричності у висловлюваннях.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Ця неділя стане для вас днем перезавантаження. Астрологи радять звернути увагу на духовний розвиток і відпустити контроль над тим, що вам не підвладне.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

День сприятливий для планування майбутнього та роботи над новими ідеями. Ви можете отримати несподівану підтримку, якщо відкрито попросите про пораду.

Риби (19 лютого — 20 березня)

28 вересня подарує вам відчуття оновлення та легкості. Це добрий час для творчості, подорожей і внутрішнього очищення від зайвих сумнівів.

