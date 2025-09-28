Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Гороскоп Гороскоп на 28 вересня: Терезам — пошук, Рибам — оновлення

Гороскоп на 28 вересня: Терезам — пошук, Рибам — оновлення

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 07:06
Гороскоп на 28 вересня 2025 — що радять астрологи кожному знаку Зодіаку
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Неділя, 28 вересня, пройде під впливом Місяця, що росте, у знаку Стрільця та восьмої місячної доби. Цей день стане для знаків Зодіаку часом відродження та самовдосконалення, коли можна позбутися минулих помилок і рухатися вперед із новими силами. Сьогодні вдалими будуть подорожі, нові справи та проєкти. Головне — не боятися змін і дозволити собі крок уперед до нового життя.

Новини.LIVE розповідає, що чекати кожному знаку Зодіаку у цю неділю, 28 вересня.

Реклама
Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Ця неділя принесе вам ясність у важливих питаннях, але не поспішайте діяти. Астрологи радять присвятити час навчанню, поїздкам чи прогулянкам — це допоможе отримати натхнення.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні ви відчуєте потребу навести лад у фінансах і побуті. Уникайте зайвої впертості та дослухайтеся до порад — це може вберегти від помилки.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

28 вересня подарує вам можливість знайти однодумців і отримати підтримку. Важливо уважно ставитися до своїх слів, адже вони можуть вплинути на думку інших людей про вас.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ця неділя сприятиме зміцненню внутрішньої гармонії. Спробуйте відпустити старі образи й займіться тим, що принесе душевний спокій.

Лев (23 липня — 21 серпня)

День підходить для активної соціальної діяльності та нових знайомств. Ви можете отримати цінну пораду від людини, якій довіряєте.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Астрологи попереджають: сьогодні важливо зберігати рівновагу й не надто вимагати від себе ідеальності. Краще займіться навчанням або корисним хобі — це принесе задоволення.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Неділя стане часом переосмислення стосунків та пошуку нової гармонії. Якщо вас щось турбує, варто відверто поговорити, але без різких слів.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

28 вересня допоможе вам позбутися напруги останніх днів. Займіться справами, що приносять стабільність, і не беріться за ризиковані рішення.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Місяць у вашому знаку підсилює інтуїцію та впевненість у собі. Це чудовий час для нових починань, але уникайте зайвої категоричності у висловлюваннях.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Ця неділя стане для вас днем перезавантаження. Астрологи радять звернути увагу на духовний розвиток і відпустити контроль над тим, що вам не підвладне.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

День сприятливий для планування майбутнього та роботи над новими ідеями. Ви можете отримати несподівану підтримку, якщо відкрито попросите про пораду.

Риби (19 лютого — 20 березня)

28 вересня подарує вам відчуття оновлення та легкості. Це добрий час для творчості, подорожей і внутрішнього очищення від зайвих сумнівів.

Також ділимося іншими астрологічними прогнозами на осінь 2025

Кому зі знаків Зодіаку сезон Терезів принесе неймовірну удачу.

Яким знакам Зодіаку потрібно подумати про своє здоров'я до кінця вересня.

Кому зі знаків Зодіаку жовтень принесе небувале натхнення та енергію.

Який знак Зодіаку залишить труднощі позаду у жовтні.

Які сюрпризи принесе жовтень самотнім знакам Зодіаку.

гороскоп прогнози Астрологія поради знаки Зодіаку 28 вересня
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації