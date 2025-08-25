Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Гороскоп Гороскоп на 25 августа — кто из знаков Зодиака главный герой дня

Гороскоп на 25 августа — кто из знаков Зодиака главный герой дня

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 03:13
Гороскоп на 25 августа 2025 — что сегодня советуют астрологи знакам Зодиака
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Ключевые моменты Овен (21 марта — 20 апреля) Телец (21 апреля — 21 мая) Близнецы (22 мая — 21 июня) Рак(22 июня — 22 июля) Лев(23 июля — 21 августа) Дева(22 августа — 23 сентября) Весы(23 сентября — 22 октября) Скорпион (23 октября — 21 ноября) Стрелец(22 ноября — 21 декабря) Козерог(22 декабря — 19 января) Водолей(20 января — 18 февраля) Рыбы(19 февраля — 20 марта)

Сегодня, 25 августа, особый день, ведь в этот понедельник Венера переходит в знак Льва и запускает новый этап в сфере любви, творчества и самовыражения. Астрологи отмечают, что это не просто смена энергии — это шанс для знаков Зодиака расцвести, открыться миру и получить заслуженное внимание.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот понедельник, 25 августа.

Реклама
Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на 25 августа:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Понедельник раскрывает вашу страстную натуру. Венера во Льве напоминает: радость и любовь — это не роскошь, а ваша необходимость. 25 августа позвольте себе флиртовать с жизнью и отпустите лишний контроль. Творчество и чувства могут стать настоящим глотком свежего воздуха.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вы испытываете потребность в уюте и красоте дома. Понедельник способствует тому, чтобы окружить себя гармонией и уделить внимание близким. Астрологи советуют найти время для внутреннего восстановления: домашняя эстетика и искренние разговоры с родными принесут больше пользы, чем публичные победы.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня у вас могут появиться идеи, которые способны зажечь не только вас, но и окружающих. В понедельник ваше слово — это ваша сила, поэтому делитесь мыслями и не бойтесь звучать громко. 25 августа ваш ум работает на полную, а Венера помогает сделать ваши мысли волшебными и убедительными.

Рак (22 июня — 22 июля)

Как вы цените себя — так же вас оценивают другие. Уделите время себе: купите то, о чем давно мечтали, или сделайте символический подарок, который поднимет самооценку. Астрологи советуют научиться не занижать собственную стоимость — вы заслуживаете самого лучшего.

Лев (23 июля — 21 августа)

Вы — главный герой этого дня. Венера в вашем знаке выводит вас в центр внимания. Сегодня мир реагирует на вас с восторгом, а у вас есть шанс задать новые стандарты собственной жизни и любви. Позвольте себе сиять, не оправдывая своей яркости.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Хочется уединения и внутренней гармонии. В этот понедельник Венера поможет вам найти красоту даже в тишине. Астрологи советуют обратить внимание на сны, интуицию и скрытые желания — они подскажут, куда двигаться дальше.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы стремитесь к более глубоким и искренним дружеским связям. Этот день открывает возможность собрать вокруг себя единомышленников. Не стесняйтесь быть вдохновителем — именно вы можете зажечь других своей креативностью и доброжелательностью.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В центре внимания — ваша карьера и публичный имидж. Сегодня вы излучаете харизму, и люди чувствуют вашу силу. Но астрологи предупреждают: не скрывайте свои эмоции и страстность, ведь именно они могут стать вашим преимуществом в профессиональной сфере.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вас манит романтика приключений и новых впечатлений. Понедельник, 25 августа, станет днем, когда стоит позволить себе больше свободы. Обучение, путешествие или даже неожиданное знакомство могут подарить вам яркий толчок к развитию.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Астрологи напоминают: настоящая сила иногда в умении быть уязвимым. Сегодня Венера открывает вам дверь к более глубоким отношениям, где важны не правила, а искренность. Позвольте себе довериться кому-то, и вы почувствуете новый уровень близости.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваши отношения требуют больше внимания и откровенности. 25 августа астрологи советуют снять "маску наблюдателя" и позволить себе окунуться во взаимность. Этот день открывает новые грани любви, если вы дадите шанс сблизиться без страха потерять свободу.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Для вас этот день о красоте в мелочах. Понедельник станет напоминанием, что любовь живет в ежедневных ритуалах, заботе о себе и внимательности к деталям. Превратите даже будничные дела в проявление нежности к себе и близким.

Также вам будет интересно узнать:

гороскоп прогнозы Астрология советы знаки Зодиака 25 августа
Тамара Володина - Редактор
Автор:
Тамара Володина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации