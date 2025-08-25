Гороскоп на 25 августа 2025 — что сегодня советуют астрологи знакам Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 25 августа, особый день, ведь в этот понедельник Венера переходит в знак Льва и запускает новый этап в сфере любви, творчества и самовыражения. Астрологи отмечают, что это не просто смена энергии — это шанс для знаков Зодиака расцвести, открыться миру и получить заслуженное внимание.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот понедельник, 25 августа.

Реклама

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на 25 августа:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Понедельник раскрывает вашу страстную натуру. Венера во Льве напоминает: радость и любовь — это не роскошь, а ваша необходимость. 25 августа позвольте себе флиртовать с жизнью и отпустите лишний контроль. Творчество и чувства могут стать настоящим глотком свежего воздуха.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вы испытываете потребность в уюте и красоте дома. Понедельник способствует тому, чтобы окружить себя гармонией и уделить внимание близким. Астрологи советуют найти время для внутреннего восстановления: домашняя эстетика и искренние разговоры с родными принесут больше пользы, чем публичные победы.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня у вас могут появиться идеи, которые способны зажечь не только вас, но и окружающих. В понедельник ваше слово — это ваша сила, поэтому делитесь мыслями и не бойтесь звучать громко. 25 августа ваш ум работает на полную, а Венера помогает сделать ваши мысли волшебными и убедительными.

Рак (22 июня — 22 июля)

Как вы цените себя — так же вас оценивают другие. Уделите время себе: купите то, о чем давно мечтали, или сделайте символический подарок, который поднимет самооценку. Астрологи советуют научиться не занижать собственную стоимость — вы заслуживаете самого лучшего.

Лев (23 июля — 21 августа)

Вы — главный герой этого дня. Венера в вашем знаке выводит вас в центр внимания. Сегодня мир реагирует на вас с восторгом, а у вас есть шанс задать новые стандарты собственной жизни и любви. Позвольте себе сиять, не оправдывая своей яркости.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Хочется уединения и внутренней гармонии. В этот понедельник Венера поможет вам найти красоту даже в тишине. Астрологи советуют обратить внимание на сны, интуицию и скрытые желания — они подскажут, куда двигаться дальше.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вы стремитесь к более глубоким и искренним дружеским связям. Этот день открывает возможность собрать вокруг себя единомышленников. Не стесняйтесь быть вдохновителем — именно вы можете зажечь других своей креативностью и доброжелательностью.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

В центре внимания — ваша карьера и публичный имидж. Сегодня вы излучаете харизму, и люди чувствуют вашу силу. Но астрологи предупреждают: не скрывайте свои эмоции и страстность, ведь именно они могут стать вашим преимуществом в профессиональной сфере.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вас манит романтика приключений и новых впечатлений. Понедельник, 25 августа, станет днем, когда стоит позволить себе больше свободы. Обучение, путешествие или даже неожиданное знакомство могут подарить вам яркий толчок к развитию.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Астрологи напоминают: настоящая сила иногда в умении быть уязвимым. Сегодня Венера открывает вам дверь к более глубоким отношениям, где важны не правила, а искренность. Позвольте себе довериться кому-то, и вы почувствуете новый уровень близости.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваши отношения требуют больше внимания и откровенности. 25 августа астрологи советуют снять "маску наблюдателя" и позволить себе окунуться во взаимность. Этот день открывает новые грани любви, если вы дадите шанс сблизиться без страха потерять свободу.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Для вас этот день о красоте в мелочах. Понедельник станет напоминанием, что любовь живет в ежедневных ритуалах, заботе о себе и внимательности к деталям. Превратите даже будничные дела в проявление нежности к себе и близким.

Также вам будет интересно узнать: