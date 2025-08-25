Гороскоп на 25 серпня 2025 — що сьогодні радять астрологи знакам Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 25 серпня, особливий день, адже цього понеділка Венера переходить у знак Лева й запускає новий етап у сфері кохання, творчості та самовираження. Астрологи зазначають, що це не просто зміна енергії — це шанс для знаків Зодіаку розквітнути, відкритися світові та отримати заслужену увагу.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей понеділок, 25 серпня.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Понеділок розкриває вашу пристрасну натуру. Венера у Леві нагадує: радість і любов — це не розкіш, а ваша необхідність. 25 серпня дозвольте собі фліртувати з життям і відпустіть зайвий контроль. Творчість і почуття можуть стати справжнім ковтком свіжого повітря.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ви відчуваєте потребу у затишку й красі вдома. Понеділок сприяє тому, щоб оточити себе гармонією й приділити увагу близьким. Астрологи радять знайти час для внутрішнього відновлення: домашня естетика та щирі розмови з рідними принесуть більше користі, ніж публічні перемоги.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні у вас можуть з'явитися ідеї, які здатні запалити не лише вас, а й оточення. У понеділок ваше слово — це ваша сила, тож діліться думками й не бійтеся звучати голосно. 25 серпня ваш розум працює на повну, а Венера допомагає зробити ваші думки чарівними й переконливими.

Рак (22 червня — 22 липня)

Як ви цінуєте себе — так само вас оцінюють інші. Приділіть час собі: купіть те, про що давно мріяли, або зробіть символічний подарунок, який підніме самооцінку. Астрологи радять навчитися не занижувати власну вартість — ви заслуговуєте на найкраще.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Ви — головний герой цього дня. Венера у вашому знаку виводить вас у центр уваги. Сьогодні світ реагує на вас із захопленням, а ви маєте шанс задати нові стандарти власного життя й кохання. Дозвольте собі сяяти, не виправдовуючи своєї яскравості.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Хочеться усамітнення та внутрішньої гармонії. У цей понеділок Венера допоможе вам знайти красу навіть у тиші. Астрологи радять звернути увагу на сни, інтуїцію й приховані бажання — вони підкажуть, куди рухатися далі.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Ви прагнете більш глибоких і щирих дружніх зв'язків. Цей день відкриває можливість зібрати навколо себе однодумців. Не соромитися бути натхненником — саме ви можете запалити інших своєю креативністю й доброзичливістю.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

У центрі уваги — ваша кар'єра й публічний імідж. Сьогодні ви випромінюєте харизму, і люди відчувають вашу силу. Але астрологи попереджають: не приховуйте свої емоції та пристрасність, адже саме вони можуть стати вашою перевагою у професійній сфері.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Вас манить романтика пригод і нових вражень. Понеділок, 25 серпня, стане днем, коли варто дозволити собі більше свободи. Навчання, подорож чи навіть несподіване знайомство можуть подарувати вам яскравий поштовх до розвитку.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Астрологи нагадують: справжня сила іноді в умінні бути вразливим. Сьогодні Венера відкриває вам двері до глибших стосунків, де важливі не правила, а щирість. Дозвольте собі довіритися комусь, і ви відчуєте новий рівень близькості.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Ваші стосунки потребують більше уваги й відвертості. 25 серпня астрологи радять зняти "маску спостерігача" й дозволити собі зануритися у взаємність. Цей день відкриває нові грані любові, якщо ви дасте шанс зблизитися без страху втратити свободу.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Для вас цей день про красу в дрібницях. Понеділок стане нагадуванням, що любов живе у щоденних ритуалах, турботі про себе й уважності до деталей. Перетворіть навіть буденні справи на прояв ніжності до себе й близьких.

