Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Гороскоп Гороскоп на 25 серпня — хто зі знаків Зодіаку головний герой дня

Гороскоп на 25 серпня — хто зі знаків Зодіаку головний герой дня

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 03:13
Гороскоп на 25 серпня 2025 — що сьогодні радять астрологи знакам Зодіаку
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE
Ключові моменти Овен (21 березня — 20 квітня) Телець (21 квітня — 21 травня) Близнюки (22 травня — 21 червня) Рак(22 червня — 22 липня) Лев(23 липня — 21 серпня) Діва(22 серпня — 23 вересня) Терези(23 вересня — 22 жовтня) Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада) Стрілець(22 листопада — 21 грудня) Козеріг(22 грудня — 19 січня) Водолій(20 січня — 18 лютого) Риби(19 лютого — 20 березня)

Сьогодні, 25 серпня, особливий день, адже цього понеділка Венера переходить у знак Лева й запускає новий етап у сфері кохання, творчості та самовираження. Астрологи зазначають, що це не просто зміна енергії — це шанс для знаків Зодіаку розквітнути, відкритися світові та отримати заслужену увагу.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей понеділок, 25 серпня.

Реклама
Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на 25 серпня:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Понеділок розкриває вашу пристрасну натуру. Венера у Леві нагадує: радість і любов — це не розкіш, а ваша необхідність. 25 серпня дозвольте собі фліртувати з життям і відпустіть зайвий контроль. Творчість і почуття можуть стати справжнім ковтком свіжого повітря.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ви відчуваєте потребу у затишку й красі вдома. Понеділок сприяє тому, щоб оточити себе гармонією й приділити увагу близьким. Астрологи радять знайти час для внутрішнього відновлення: домашня естетика та щирі розмови з рідними принесуть більше користі, ніж публічні перемоги.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні у вас можуть з'явитися ідеї, які здатні запалити не лише вас, а й оточення. У понеділок ваше слово — це ваша сила, тож діліться думками й не бійтеся звучати голосно. 25 серпня ваш розум працює на повну, а Венера допомагає зробити ваші думки чарівними й переконливими.

Рак (22 червня — 22 липня)

Як ви цінуєте себе — так само вас оцінюють інші. Приділіть час собі: купіть те, про що давно мріяли, або зробіть символічний подарунок, який підніме самооцінку. Астрологи радять навчитися не занижувати власну вартість — ви заслуговуєте на найкраще.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Ви — головний герой цього дня. Венера у вашому знаку виводить вас у центр уваги. Сьогодні світ реагує на вас із захопленням, а ви маєте шанс задати нові стандарти власного життя й кохання. Дозвольте собі сяяти, не виправдовуючи своєї яскравості.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Хочеться усамітнення та внутрішньої гармонії. У цей понеділок Венера допоможе вам знайти красу навіть у тиші. Астрологи радять звернути увагу на сни, інтуїцію й приховані бажання — вони підкажуть, куди рухатися далі.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Ви прагнете більш глибоких і щирих дружніх зв'язків. Цей день відкриває можливість зібрати навколо себе однодумців. Не соромитися бути натхненником — саме ви можете запалити інших своєю креативністю й доброзичливістю.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

У центрі уваги — ваша кар'єра й публічний імідж. Сьогодні ви випромінюєте харизму, і люди відчувають вашу силу. Але астрологи попереджають: не приховуйте свої емоції та пристрасність, адже саме вони можуть стати вашою перевагою у професійній сфері.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Вас манить романтика пригод і нових вражень. Понеділок, 25 серпня, стане днем, коли варто дозволити собі більше свободи. Навчання, подорож чи навіть несподіване знайомство можуть подарувати вам яскравий поштовх до розвитку.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Астрологи нагадують: справжня сила іноді в умінні бути вразливим. Сьогодні Венера відкриває вам двері до глибших стосунків, де важливі не правила, а щирість. Дозвольте собі довіритися комусь, і ви відчуєте новий рівень близькості.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Ваші стосунки потребують більше уваги й відвертості. 25 серпня астрологи радять зняти "маску спостерігача" й дозволити собі зануритися у взаємність. Цей день відкриває нові грані любові, якщо ви дасте шанс зблизитися без страху втратити свободу.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Для вас цей день про красу в дрібницях. Понеділок стане нагадуванням, що любов живе у щоденних ритуалах, турботі про себе й уважності до деталей. Перетворіть навіть буденні справи на прояв ніжності до себе й близьких.

Також вам буде цікаво дізнатися:

гороскоп прогнози Астрологія поради знаки Зодіаку 25 серпня
Тамара Володіна - Редактор
Автор:
Тамара Володіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації