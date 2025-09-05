Гороскоп по картам Таро на 5 сентября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: shutterstock.com

Вторник, 9 сентября, обещает быть непростым, но в то же время поучительным днем. Луна в знаке Овна усиливает эмоциональное напряжение и добавляет импульсивности. К тому же 18-е лунные сутки — время, когда события показывают ваше истинное отношение к миру. Астрологи советуют знакам Зодиака избегать серьезных решений, ведь результат может разочаровать.

Новини.LIVE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в этот вторник, 9 сентября.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Вы можете быть слишком резкими в словах и действиях. Стоит избегать конфликтов, особенно на работе. Прислушайтесь к сигналам тела и найдите способ выплеснуть энергию — подойдут легкие упражнения или прогулка.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вы можете почувствовать усталость от рутины и желание ничего не делать. Астрологи советуют не заставлять себя к большим свершениям, а больше внимания уделить близким. Спокойный вечер в кругу самых дорогих станет лучшим выбором.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День может принести противоречивые новости или разговоры. Стоит меньше доверять слухам и больше полагаться на факты. Избегайте лишней суеты и не берите на себя чужие дела.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вам важно сохранять равновесие. Есть риск поддаться чужому влиянию или сделать то, о чем потом пожалеете. Проведите этот вторник спокойно, ограничьте круг общения и берегите внутренний комфорт.

Лев (23 июля — 21 августа)

Астрологи советуют Львам не начинать ничего нового. Ваша решительность может натолкнуться на сопротивление со стороны других. Вечер посвятите отдыху — это поможет восстановить внутренний баланс.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Сомнения могут преследовать вас, особенно в вопросах работы и отношений. Это естественно, ведь 18-е лунные сутки отражают ваши внутренние переживания. Старайтесь не принимать серьезных решений.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Для вас этот день станет проверкой на терпение. Конфликты могут возникать на ровном месте, но главное — не реагировать слишком эмоционально. Вместо споров выберите спокойствие и нейтралитет, и вы сохраните силы.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы можете почувствовать сильное желание решить давнюю проблему, но не стоит действовать резко. Импульсивность в этот день может только навредить. Лучше обдумайте ситуацию и перенесите важные решения на другое время.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

У вас может появиться неожиданное стремление к приключениям или изменениям. Однако вторник не будет способствовать большим шагам. Астрологи советуют направить энергию в творчество, спорт или небольшие путешествия, чтобы снять напряжение.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карты Таро "Суд"

Сегодня у вас достаточно сил и мудрости, чтобы принять важное решение. Карта "Суд" символизирует ясность и понимание. Вы способны действовать уверенно и без страха.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карты Таро "Колесо Фортуны"

Удача сегодня на стороне Водолеев. Карта "Колесо Фортуны" показывает, что ваши усилия и жертвы не были напрасными. Вы постепенно поднимаетесь на новый уровень и получаете больше уважения. Сегодня возможен приятный сюрприз от судьбы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карты Таро "Башня"

Готовьтесь в эту пятницу к неожиданностям. Карта "Башня" напоминает: иногда изменения приходят резко, но они необходимы для роста. Сегодня стоит иметь запасной план и не бояться перемен. Доверьтесь интуиции.

