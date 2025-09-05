Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Гороскоп Гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 сентября 2025 по Таро

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 сентября 2025 по Таро

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 06:09
Гороскоп по картам Таро на 5 сентября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: shutterstock.com
Ключевые моменты Овен (21 марта — 20 апреля) Телец (21 апреля — 21 мая) Близнецы (22 мая — 21 июня) Рак(22 июня — 22 июля) Лев(23 июля — 21 августа) Козерог(22 декабря — 19 января) Водолей(20 января — 18 февраля) Рыбы(19 февраля — 20 марта) Стрелец(22 ноября — 21 декабря) Дева(22 августа — 23 сентября) Весы(23 сентября — 22 октября) Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вторник, 9 сентября, обещает быть непростым, но в то же время поучительным днем. Луна в знаке Овна усиливает эмоциональное напряжение и добавляет импульсивности. К тому же 18-е лунные сутки — время, когда события показывают ваше истинное отношение к миру. Астрологи советуют знакам Зодиака избегать серьезных решений, ведь результат может разочаровать.

Новини.LIVE рассказывает, что ждать каждому знаку Зодиака в этот вторник, 9 сентября.

Реклама
Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Вы можете быть слишком резкими в словах и действиях. Стоит избегать конфликтов, особенно на работе. Прислушайтесь к сигналам тела и найдите способ выплеснуть энергию — подойдут легкие упражнения или прогулка.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Вы можете почувствовать усталость от рутины и желание ничего не делать. Астрологи советуют не заставлять себя к большим свершениям, а больше внимания уделить близким. Спокойный вечер в кругу самых дорогих станет лучшим выбором.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

День может принести противоречивые новости или разговоры. Стоит меньше доверять слухам и больше полагаться на факты. Избегайте лишней суеты и не берите на себя чужие дела.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вам важно сохранять равновесие. Есть риск поддаться чужому влиянию или сделать то, о чем потом пожалеете. Проведите этот вторник спокойно, ограничьте круг общения и берегите внутренний комфорт.

Лев (23 июля — 21 августа)

Астрологи советуют Львам не начинать ничего нового. Ваша решительность может натолкнуться на сопротивление со стороны других. Вечер посвятите отдыху — это поможет восстановить внутренний баланс.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Сомнения могут преследовать вас, особенно в вопросах работы и отношений. Это естественно, ведь 18-е лунные сутки отражают ваши внутренние переживания. Старайтесь не принимать серьезных решений.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Для вас этот день станет проверкой на терпение. Конфликты могут возникать на ровном месте, но главное — не реагировать слишком эмоционально. Вместо споров выберите спокойствие и нейтралитет, и вы сохраните силы.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы можете почувствовать сильное желание решить давнюю проблему, но не стоит действовать резко. Импульсивность в этот день может только навредить. Лучше обдумайте ситуацию и перенесите важные решения на другое время.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

У вас может появиться неожиданное стремление к приключениям или изменениям. Однако вторник не будет способствовать большим шагам. Астрологи советуют направить энергию в творчество, спорт или небольшие путешествия, чтобы снять напряжение.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карты Таро "Суд"

Сегодня у вас достаточно сил и мудрости, чтобы принять важное решение. Карта "Суд" символизирует ясность и понимание. Вы способны действовать уверенно и без страха.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карты Таро "Колесо Фортуны"

Удача сегодня на стороне Водолеев. Карта "Колесо Фортуны" показывает, что ваши усилия и жертвы не были напрасными. Вы постепенно поднимаетесь на новый уровень и получаете больше уважения. Сегодня возможен приятный сюрприз от судьбы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карты Таро "Башня"

Готовьтесь в эту пятницу к неожиданностям. Карта "Башня" напоминает: иногда изменения приходят резко, но они необходимы для роста. Сегодня стоит иметь запасной план и не бояться перемен. Доверьтесь интуиции.

Также предлагаем Вам узнать о других пророчествах карт Таро

Какие знаки Зодиака достигнут карьерной вершины в начале осени.

Каким знакам Зодиака ждать конец черной полосы в сентябре.

Кому из знаков Зодиака сентябрь подарит настоящую любовь.

Кто из знаков Зодиака предстанет перед судьбоносным выбором в сентябре.

Кому придется столкнуться с серьезными испытаниями в первый осенний месяц.

гороскоп прогнозы знаки Зодиака 5 сентября карта дня карты Таро
Тамара Володина - Редактор
Автор:
Тамара Володина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации