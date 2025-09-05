Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Гороскоп Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5 вересня 2025 за Таро

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5 вересня 2025 за Таро

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 06:09
Гороскоп за картами Таро на 5 вересня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку
Ворожіння на картах Таро. Фото: shutterstock.com
Ключові моменти Риби(19 лютого — 20 березня) Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада) Стрілець(22 листопада — 21 грудня) Овен (21 березня — 20 квітня) Телець (21 квітня — 21 травня) Близнюки (22 травня — 21 червня) Рак(22 червня — 22 липня) Лев(23 липня — 21 серпня) Діва(22 серпня — 23 вересня) Терези(23 вересня — 22 жовтня) Козеріг(22 грудня — 19 січня) Водолій(20 січня — 18 лютого)

П'ятниця, 5 вересня, за віщуванням карт Таро, обіцяє бути насиченим днем. Для одних знаків Зодіаку це час нових можливостей, для інших — момент переосмислення та внутрішнього зростання. Сьогодні варто уважніше слухати інтуїцію, адже саме вона допоможе уникнути помилок і прийняти правильні рішення.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 5 вересня 2025 року.

Реклама
Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Карти Таро "Трійка Жезлів"

Сьогодні на вас чекає прорив у справах. Карта дня символізує ваші ідеї, силу волі та креативність. Всесвіт показує, що ви на правильному шляху. Не зупиняйтеся — ваші старання скоро принесуть результат.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карти Таро "Сімка Мечів"

Таро застерігає: ви можете самі себе стримувати, придумуючи виправдання. Але настав час чесно подивитися на себе та свої бажання. Не будуйте зайвих стін навколо серця — іноді варто ризикнути та бути відвертим.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карти Таро "Двійка Кубків"

День наповнений гармонією та взаємністю у стосунках. "Двійка Кубків" показує, що ваші почуття до важливої людини мають відгук. Не бійтеся зробити перший крок і показати щирість.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карти Таро "Ієрофант"

Ракам сьогодні доведеться обирати між правилами та власною свободою. Карта дня символізує традиції, віру та цінності. Ви можете сумніватися у звичних переконаннях і шукати нові сенси. Спробуйте подивитися на ситуацію ширше, щоб знайти баланс.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карти Таро "Четвірка Кубків" (перевернута)

"Четвірка Кубків" віщує Левам новий заряд енергії та радить не картати себе за паузу. Зараз ви знову готові діяти й досягати мети.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карти Таро "Помірність"

Карта дня говорить: не варто хвилюватися про те, чого ви не можете контролювати. Зосередьтеся на внутрішньому балансі, і все стане на свої місця. Сьогодні навіть дрібні труднощі навчать вас важливих уроків.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карти Таро "Паж Мечів"

Перед вами відкривається шанс почати з чистого аркуша. "Паж Мечів" натякає: настає час переглянути свої підходи й дозволити собі новий старт. Подивіться на ситуацію під іншим кутом — і ви знайдете несподіване рішення.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карти Таро "Трійка Мечів"

Сьогодні ви можете зіткнутися з правдою, яка не буде легкою. Карта дня нагадує: іноді краще знати істину, навіть якщо вона болюча, ніж залишатися в ілюзіях. Сприймайте події як досвід, який зробить вас сильнішими.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карти Таро "Дурень"

У вас відкривається новий етап. Карта "Дурень" закликає: не поспішайте кидатися у пригоди, не обдумавши кроків. Сьогодні головне — діяти серцем, але при цьому залишатися уважними.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карти Таро "Суд"

Сьогодні у вас достатньо сил і мудрості, щоб прийняти важливе рішення. Карта "Суд" символізує ясність і розуміння. Ви здатні діяти впевнено й без страху.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карти Таро "Колесо Фортуни"

Удача сьогодні на боці Водоліїв. Карта "Колесо Фортуни" показує, що ваші зусилля та жертви не були марними. Ви поступово піднімаєтеся на новий рівень і отримуєте більше поваги. Сьогодні можливий приємний сюрприз від долі.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карти Таро "Вежа"

Готуйтеся у цю п'ятницю до несподіванок. Карта "Вежа" нагадує: іноді зміни приходять різко, але вони необхідні для зростання. Сьогодні варто мати запасний план і не боятися змін. Довіртеся інтуїції.

Також пропонуємо Вам дізнатися про інші пророцтва карт Таро

Які знаки Зодіаку досягнуть кар'єрної вершини на початку осені. 

Яким знакам Зодіаку чекати кінець чорної смуги у вересні.

Кому зі знаків Зодіаку вересень подарує справжнє кохання.

Хто зі знаків Зодіаку постане перед доленосним вибором у вересні.

Кому доведеться стикнутися з серйозними випробуваннями у перший осінній місяць.

гороскоп прогнози знаки Зодіаку 5 вересня карта дня карти Таро
Тамара Володіна - Редактор
Автор:
Тамара Володіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації