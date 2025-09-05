Гороскоп за картами Таро на 5 вересня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: shutterstock.com

П'ятниця, 5 вересня, за віщуванням карт Таро, обіцяє бути насиченим днем. Для одних знаків Зодіаку це час нових можливостей, для інших — момент переосмислення та внутрішнього зростання. Сьогодні варто уважніше слухати інтуїцію, адже саме вона допоможе уникнути помилок і прийняти правильні рішення.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 5 вересня 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карти Таро "Трійка Жезлів"

Сьогодні на вас чекає прорив у справах. Карта дня символізує ваші ідеї, силу волі та креативність. Всесвіт показує, що ви на правильному шляху. Не зупиняйтеся — ваші старання скоро принесуть результат.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карти Таро "Сімка Мечів"

Таро застерігає: ви можете самі себе стримувати, придумуючи виправдання. Але настав час чесно подивитися на себе та свої бажання. Не будуйте зайвих стін навколо серця — іноді варто ризикнути та бути відвертим.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карти Таро "Двійка Кубків"

День наповнений гармонією та взаємністю у стосунках. "Двійка Кубків" показує, що ваші почуття до важливої людини мають відгук. Не бійтеся зробити перший крок і показати щирість.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карти Таро "Ієрофант"

Ракам сьогодні доведеться обирати між правилами та власною свободою. Карта дня символізує традиції, віру та цінності. Ви можете сумніватися у звичних переконаннях і шукати нові сенси. Спробуйте подивитися на ситуацію ширше, щоб знайти баланс.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карти Таро "Четвірка Кубків" (перевернута)

"Четвірка Кубків" віщує Левам новий заряд енергії та радить не картати себе за паузу. Зараз ви знову готові діяти й досягати мети.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карти Таро "Помірність"

Карта дня говорить: не варто хвилюватися про те, чого ви не можете контролювати. Зосередьтеся на внутрішньому балансі, і все стане на свої місця. Сьогодні навіть дрібні труднощі навчать вас важливих уроків.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карти Таро "Паж Мечів"

Перед вами відкривається шанс почати з чистого аркуша. "Паж Мечів" натякає: настає час переглянути свої підходи й дозволити собі новий старт. Подивіться на ситуацію під іншим кутом — і ви знайдете несподіване рішення.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карти Таро "Трійка Мечів"

Сьогодні ви можете зіткнутися з правдою, яка не буде легкою. Карта дня нагадує: іноді краще знати істину, навіть якщо вона болюча, ніж залишатися в ілюзіях. Сприймайте події як досвід, який зробить вас сильнішими.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карти Таро "Дурень"

У вас відкривається новий етап. Карта "Дурень" закликає: не поспішайте кидатися у пригоди, не обдумавши кроків. Сьогодні головне — діяти серцем, але при цьому залишатися уважними.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карти Таро "Суд"

Сьогодні у вас достатньо сил і мудрості, щоб прийняти важливе рішення. Карта "Суд" символізує ясність і розуміння. Ви здатні діяти впевнено й без страху.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карти Таро "Колесо Фортуни"

Удача сьогодні на боці Водоліїв. Карта "Колесо Фортуни" показує, що ваші зусилля та жертви не були марними. Ви поступово піднімаєтеся на новий рівень і отримуєте більше поваги. Сьогодні можливий приємний сюрприз від долі.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карти Таро "Вежа"

Готуйтеся у цю п'ятницю до несподіванок. Карта "Вежа" нагадує: іноді зміни приходять різко, але вони необхідні для зростання. Сьогодні варто мати запасний план і не боятися змін. Довіртеся інтуїції.

