Гороскоп по картам Таро на 4 сентября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: unsplash.com

Четверг, 4 сентября, станет особенным днем — Вселенная будто испытывает нашу стойкость и одновременно дарит ответы на давно поставленные вопросы. По предсказаниям карт Таро, для одних знаков Зодиака этот день станет временем прорыва, для других — возможностью отпустить старое и двигаться дальше.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 4 сентября 2025 года.

Реклама

Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Повешенный"

Сегодня вам стоит задуматься, что нужно отпустить, чтобы дать пространство новому. Карта "Повешенный" показывает, что вы находитесь на этапе ожидания — как семя, которое надо посадить, чтобы оно проросло.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Восьмерка Кубков"

Вы уже давно чувствуете, что определенные отношения или дела не приносят пользы. "Восьмерка Кубков" призывает отпустить лишнее. Сегодня, 4 сентября, не бойтесь попрощаться с прошлым. Это может быть трудное решение, но оно приведет к настоящей гармонии.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Дурак"

Этот четверг может подарить вам новый шанс или неожиданную идею. Карта дня символизирует смелость начать что-то с чистого листа. Не бойтесь попробовать себя в новом хобби, проекте или изменить подход к жизни.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Король Кубков"

Карта дня говорит о вашей силе быть опорой для других. Вы способны проявить мудрость, эмоциональное равновесие и рассудительность. Сегодня, 4 сентября, вы можете стать наставником или примером для кого-то. Но не забывайте и о собственных эмоциональных потребностях.

Лев (23 июля - 21 августа)

Карта Таро "Влюбленные" (перевернутая)

Ваши отношения или рабочие связи могут столкнуться с кризисом: недоразумение или отсутствие гармонии. Сегодня важно честно поговорить и определить, движетесь ли вы в одном направлении. Если да — вместе вы преодолеете любые трудности. Если нет — пришло время отпустить.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Королева Пентаклей"

Карта дня символизирует стабильность, заботу и материальное благополучие. Сегодня стоит позаботиться о себе и близких, найти время на отдых и мелкие радости. Вы имеете потенциал создать вокруг себя пространство комфорта, но начать нужно с собственного внутреннего состояния.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Десятка Жезлов" (перевернутая)

В последнее время вы чувствуете перегрузку, но сегодня появится шанс облегчить это бремя. Таро намекают на завершение сложного периода или возможность отказаться от лишнего.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Отшельник"

Сегодня вам нужно время для уединения. "Отшельник" призывает найти момент тишины, чтобы услышать собственную интуицию. Это может быть короткая прогулка или чашка кофе без лишнего шума.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Четверка Мечей"

Вы не машина, и вашему телу и душе нужен отдых. "Четверка Мечей" напоминает, что пауза — это тоже важная часть пути. Сегодня позвольте себе восстановить силы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Туз Мечей"

"Туз Мечей" символизирует прорыв, момент, когда вы вдруг видите решение там, где раньше царила путаница. В четверг, 4 сентября, доверяйте своим мыслям — они подскажут правильный путь.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Королева Мечей"

Сегодня вы сможете посмотреть на ситуацию максимально трезво. "Королева Мечей" символизирует аналитический ум, интуицию и умение отличать правду от иллюзий.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Маг"

"Маг" говорит об огромном потенциале, который вы носите в себе. Сегодня вы сможете проявить свои таланты и использовать имеющиеся ресурсы. Не сравнивайте себя с другими — вместо этого влюбитесь в собственные способности.

Также предлагаем Вам узнать о других пророчествах карт Таро

Кому из знаков Зодиака особенно будет везти в первую неделю сентября 2025 года.

Для каких знаков Зодиака черная полоса останется в прошлом уже в сентябре.

Какие знаки Зодиака в первый месяц осени предстанут перед судьбоносным выбором.

Кому придется столкнуться с серьезными испытаниями уже в сентябре.