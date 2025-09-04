Гороскоп за картами Таро на 4 вересня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: unsplash.com

Четвер, 4 вересня, стане особливим днем — Всесвіт ніби випробовує нашу стійкість і водночас дарує відповіді на давно поставлені запитання. За віщуванням карт Таро, для одних знаків Зодіаку цей день стане часом прориву, для інших — можливістю відпустити старе й рухатися далі.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 4 вересня 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Повішений"

Сьогодні вам варто задуматися, що потрібно відпустити, аби дати простір новому. Карта "Повішений" показує, що ви перебуваєте на етапі очікування — наче насінина, яку треба посадити, щоб вона проросла.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Вісімка Кубків"

Ви вже давно відчуваєте, що певні стосунки чи справи не приносять користі. "Вісімка Кубків" закликає відпустити зайве. Сьогодні, 4 вересня, не бійтеся попрощатися з минулим. Це може бути важке рішення, але воно приведе до справжньої гармонії.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Дурень"

Цей четвер може подарувати вам новий шанс чи несподівану ідею. Карта дня символізує сміливість почати щось із чистого аркуша. Не бійтеся спробувати себе в новому хобі, проєкті або змінити підхід до життя.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Король Кубків"

Карта дня говорить про вашу силу бути опорою для інших. Ви здатні проявити мудрість, емоційну рівновагу та розсудливість. Сьогодні, 4 вересня, ви можете стати наставником або прикладом для когось. Але не забувайте й про власні емоційні потреби.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Закохані" (перевернута)

Ваші стосунки або робочі зв'язки можуть зіткнутися з кризою: непорозуміння чи відсутність гармонії. Сьогодні важливо чесно поговорити та визначити, чи рухаєтеся ви в одному напрямку. Якщо так — разом ви подолаєте будь-які труднощі. Якщо ні — настав час відпустити.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Королева Пентаклів"

Карта дня символізує стабільність, турботу та матеріальний добробут. Сьогодні варто подбати про себе й близьких, знайти час на відпочинок і дрібні радості. Ви маєте потенціал створити навколо себе простір комфорту, але почати потрібно із власного внутрішнього стану.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Десятка Жезлів" (перевернута)

Останнім часом ви відчуваєте перенавантаження, але сьогодні з'явиться шанс полегшити цей тягар. Таро натякають на завершення складного періоду або можливість відмовитися від зайвого.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Відлюдник"

Сьогодні вам потрібен час для усамітнення. "Відлюдник" закликає знайти момент тиші, аби почути власну інтуїцію. Це може бути коротка прогулянка чи чашка кави без зайвого шуму.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Четвірка Мечів"

Ви не машина, і вашому тілу та душі потрібен відпочинок. "Четвірка Мечів" нагадує, що пауза — це теж важлива частина шляху. Сьогодні дозвольте собі відновити сили.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Туз Мечів"

"Туз Мечів" символізує прорив, момент, коли ви раптом бачите рішення там, де раніше панувала плутанина. У четвер, 4 вересня, довіряйте своїм думкам — вони підкажуть правильний шлях.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Королева Мечів"

Сьогодні ви матимете змогу подивитися на ситуацію максимально тверезо. "Королева Мечів" символізує аналітичний розум, інтуїцію та вміння відрізняти правду від ілюзій.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Маг"

"Маг" говорить про величезний потенціал, який ви носите в собі. Сьогодні ви зможете проявити свої таланти й використати наявні ресурси. Не порівнюйте себе з іншими — замість цього закохайтеся у власні здібності.

Також пропонуємо Вам дізнатися про інші пророцтва карт Таро

Кому зі знаків Зодіаку особливо щаститиме у перший тиждень вересня 2025.

Для яких знаків Зодіаку чорна смуга залишиться у минулому вже у вересні.

Які знаки Зодіаку у перший місяць осені постануть перед доленосним вибором.

Кому доведеться стикнутися з серйозними випробуваннями вже у вересні.