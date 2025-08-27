Гороскоп по картам Таро на 27 августа 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: 123rf.com

Сегодня, 27 августа, карты Таро откроют для всех знаков Зодиака важные подсказки Вселенной и неожиданные откровения. Одним представителям зодиакального круга в эту среду придется принимать непростые решения, другим — наконец отпустить прошлое, а кто-то увидит себя с другой стороны и почувствует новые силы для начала нового этапа жизни.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 27 августа 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Сила"

Сегодня вы сможете проявить внутреннюю выдержку и мужество. Карта "Сила" указывает, что судьба может подготовить для вас испытания, но именно оно поможет раскрыть ваш истинный потенциал. Не бойтесь трудностей, ведь этот день покажет, как высоко вы можете взлететь.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Маг"

27 августа Таро напоминают вам, что вы обладаете уникальными талантами, которыми пора гордиться. "Маг" символизирует уверенность и возможность проявить свои сильные стороны. Посмотрите в зеркало и спросите себя: "Что я делаю лучше других?" — ответ станет вашим путем к успеху сегодня.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Отшельник" (перевернутый)

Сегодня вам стоит выходить из тени и больше говорить о своих идеях. Перевернутый "Отшельник" призывает поделиться мыслями с другими, ведь именно они могут вдохновить окружающих. Не бойтесь быть услышанными — ваша мудрость нужна миру.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Смерть"

Для Раков этот день станет символом завершения и начала нового. Карта дня напоминает: чтобы в жизнь вошли новые люди и события, нужно отпустить прошлое. Уже на этой неделе на горизонте может появиться неожиданная возможность.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Восьмерка Кубков" (перевернутая)

27 августа вам будет непросто отпустить знакомое и привычное. Но перевернутая "Восьмерка Кубков" говорит: вы готовы к переменам, даже если боитесь шагать вперед. Поверьте в собственную силу и увидите, как жизнь открывает новые двери.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Туз Мечей" (перевернутый)

Сегодня коммуникация может оказаться сложной. Карта дня предупреждает о вероятных недоразумениях. Чтобы избежать конфликтов, объясняйте все максимально четко и задавайте уточняющие вопросы. Немного терпения и вас услышат правильно.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Королева Кубков"

Этот день принесет вам возможность проявить сострадание и заботу. "Королева Кубков" символизирует чуткость и мудрость сердца. Вы сможете помочь близкому человеку, а ваши слова поддержки действительно изменят чью-то жизнь сегодня.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Королева Пентаклей" (перевернутая)

Карты Таро советуют вам в эту среду планировать дела более детально. Перевернутая "Королева Пентаклей" подсказывает: большой результат достигается маленькими шагами. Разбейте задачу на несколько этапов и уже совсем скоро увидите стабильность и порядок.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Звезда"

Для вас среда станет настоящим днем вдохновения. Карта дня предвещает новые горизонты и напоминает о вашей миссии — делиться светом и знаниями. То, что вы сегодня скажете или сделаете, может стать важным для других.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Десятка Мечей" (перевернутая)

Сегодня вы поймете: давние раны больше не болят. Перевернутая "Десятка Мечей" указывает на исцеление и облегчение. Вы готовы отпустить прошлое и идти вперед без бремени старых обид.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Семерка Мечей" (перевернутая)

Этот день напоминает вам: не все нужно контролировать. Таро говорят о том, что Вселенная сама поставит все на свои места. Доверяйте процессу — и вы увидите, как справедливость восстанавливается без ваших усилий.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Повешенный"

Рыбы сегодня могут почувствовать, что жизнь остановилась в ожидании. Но карта дня говорит: пришло время решить, готовы ли вы действовать. Если не хотите оставаться в вынужденной паузе — сами станьте инициатором перемен.

