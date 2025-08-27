Гороскоп за картами Таро на 27 серпня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: 123rf.com

Сьогодні, 27 серпня, карти Таро відкриють для всіх знаків Зодіаку важливі підказки Всесвіту та несподівані одкровення. Одним представникам зодіакального кола у цю середу доведеться приймати непрості рішення, іншим — нарешті відпустити минуле, а хтось побачить себе з іншого боку та відчує нові сили для початку нового етапу життя.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 27 серпня 2025 року.

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 27 серпня:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Сила"

Сьогодні ви зможете проявити внутрішню витримку та мужність. Карта "Сила" вказує, що доля може підготувати для вас випробування, але саме воно допоможе розкрити ваш справжній потенціал. Не бійтеся труднощів, адже цей день покаже, як високо ви можете злетіти.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Маг"

27 серпня Таро нагадують вам, що ви володієте унікальними талантами, якими час пишатися. "Маг" символізує впевненість і можливість проявити свої сильні сторони. Подивіться в дзеркало й запитайте себе: "Що я роблю краще за інших?" — відповідь стане вашим шляхом до успіху сьогодні.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Відлюдник" (перевернутий)

Сьогодні вам варто виходити з тіні й більше говорити про свої ідеї. Перевернутий "Відлюдник" закликає поділитися думками з іншими, адже саме вони можуть надихнути оточення. Не бійтеся бути почутими — ваша мудрість потрібна світу.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Смерть"

Для Раків цей день стане символом завершення й початку нового. Карта дня нагадує: щоб у життя увійшли нові люди та події, потрібно відпустити минуле. Вже цього тижня на горизонті може з'явитися несподівана можливість.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Вісімка Кубків" (перевернута)

27 серпня вам буде непросто відпустити знайоме та звичне. Але перевернута "Вісімка Кубків" каже: ви готові до змін, навіть якщо боїтеся крокувати вперед. Повірте у власну силу — і побачите, як життя відкриває нові двері.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Туз Мечів" (перевернутий)

Сьогодні комунікація може виявитися складною. Карта дня попереджає про ймовірні непорозуміння. Щоб уникнути конфліктів, пояснюйте все максимально чітко та ставте уточнюючі питання. Трохи терпіння — і вас почують правильно.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Королева Кубків"

Цей день принесе вам можливість проявити співчуття та турботу. "Королева Кубків" символізує чуйність і мудрість серця. Ви зможете допомогти близькій людині, а ваші слова підтримки справді змінять чиєсь життя сьогодні.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Королева Пентаклів" (перевернута)

Карти Таро радять вам у цю середу планувати справи більш детально. Перевернута "Королева Пентаклів" підказує: великий результат досягається маленькими кроками. Розбийте завдання на кілька етапів і вже зовсім скоро побачите стабільність і порядок.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Зірка"

Для вас середа стане справжнім днем натхнення. Карта дня віщує нові горизонти та нагадує про вашу місію — ділитися світлом і знаннями. Те, що ви сьогодні скажете чи зробите, може стати важливим для інших.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Десятка Мечів" (перевернута)

Сьогодні ви зрозумієте: давні рани більше не болять. Перевернута "Десятка Мечів" вказує на зцілення та полегшення. Ви готові відпустити минуле і йти вперед без тягаря старих образ.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Сімка Мечів" (перевернута)

Цей день нагадує вам: не все потрібно контролювати. Таро говорять про те, що Всесвіт сам поставить усе на свої місця. Довіряйте процесу — і ви побачите, як справедливість відновлюється без ваших зусиль.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Повішений"

Риби сьогодні можуть відчути, що життя зупинилося в очікуванні. Але карта дня каже: настав час вирішити, чи ви готові діяти. Якщо не хочете залишатися у вимушеній паузі — самі станьте ініціатором змін.

