Гороскоп по картам Таро на 22 августа 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Пятница, 22 августа, открывает перед нами немало неожиданностей. Для одних знаков Зодиака это будет временем удачи, шансом решить давние проблемы и началом нового этапа в личной жизни, тогда как для других — день, который принесет испытания и потребует внутренней силы. Карты Таро уже готовы подсказать, где вас ждут удача и возможности, а где стоит быть внимательнее.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на пятницу, 22 августа 2025 года.

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 22 августа:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Сила"

Эта карта обещает Овнам пространство для самореализации. Она говорит о внутренней уверенности, способности справиться с любыми трудностями и показать, кто вы есть на самом деле. Самым сильным инструментом для достижения цели станут спокойствие и сдержанность.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Звезда"

День Тельцов будет наполнен надеждой и вдохновением. Смело планируйте. Вы получите подсказку или знак, что движетесь в правильном направлении. Карта "Звезда" предвещает, что сегодня даже давние проблемы постепенно уйдут в прошлое.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Иерофант"

Это день, когда стоит обратить внимание на советы мудрых людей или старших коллег. Карта дня напоминает, что знания и опыт окружающих могут помочь избежать ошибок. Если вы сомневаетесь в решении, ищите ответ в традициях или привычных практиках.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Мир"

Карта "Мир" символизирует завершение важного этапа. 22 августа вы почувствуете удовлетворение от проделанной работы или даже получите признание. Это отличный день для путешествий, знакомств и смелых шагов вперед.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Колесо Фортуны"

Для Львов этот день станет непредсказуемым. "Колесо Фортуны" обещает изменения, которые могут кардинально повлиять на ваши планы. Не стоит бояться — даже если сначала будет казаться, что события идут не так, впоследствии вы поймете, что судьба ведет в правильном направлении.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Маг"

Это ваш день силы. Карта дня подчеркивает, что у вас есть все инструменты, чтобы воплотить желаемое в реальность. Главное — действовать решительно и не откладывать дела на потом. Сегодня вы способны не просто планировать, а запускать важные процессы, которые определят дальнейшее развитие событий.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Влюбленные"

Перед вами встанет выбор, и он может касаться как личной жизни, так и карьеры. Влюбленные указывают на необходимость слушать сердце и не бояться брать на себя ответственность. В этот день вы можете получить предложение, которое изменит ваше будущее.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Башня"

День может принести неожиданность, которая заставит изменить планы. "Карта Башня" напоминает, что даже разрушение — это путь к обновлению. Если что-то пойдет не так, как вы задумали, не стоит расстраиваться: на руинах старого родится новое и более сильное.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Солнце"

Этот день наполнен радостью и легкостью. "Солнце" предвещает успех, гармонию в отношениях и приятные новости. Вам важно быть открытыми к миру и не прятать свои эмоции. Пятница обещает принести положительные события и подарит энергию для будущих свершений.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Отшельник"

Для вас этот день может стать временем тишины и размышлений. Таро напоминают: чтобы найти ответы, нужно остановиться и услышать себя. 22 августа не стоит спешить, зато уделите внимание планированию важных дел.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Правосудие"

Сегодня вы получите результат своих предыдущих действий. "Правосудие" символизирует справедливость и честность. Если вы действовали правильно, день принесет вознаграждение. Если же были ошибки — самое время сделать выводы и исправить ситуацию.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Императрица"

Этот день благоприятен для творчества, развития отношений и заботы о близких. "Императрица" обещает энергию достатка и вдохновения. Вы можете получить приятную новость или поддержку, которая станет важной для будущих планов.

