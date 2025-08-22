Гороскоп по картам Таро на 22 августа 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 августа 2025 по Таро
Пятница, 22 августа, открывает перед нами немало неожиданностей. Для одних знаков Зодиака это будет временем удачи, шансом решить давние проблемы и началом нового этапа в личной жизни, тогда как для других — день, который принесет испытания и потребует внутренней силы. Карты Таро уже готовы подсказать, где вас ждут удача и возможности, а где стоит быть внимательнее.
Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 22 августа:
Овен (21 марта — 20 апреля)
Карта Таро "Сила"
Эта карта обещает Овнам пространство для самореализации. Она говорит о внутренней уверенности, способности справиться с любыми трудностями и показать, кто вы есть на самом деле. Самым сильным инструментом для достижения цели станут спокойствие и сдержанность.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Карта Таро "Звезда"
День Тельцов будет наполнен надеждой и вдохновением. Смело планируйте. Вы получите подсказку или знак, что движетесь в правильном направлении. Карта "Звезда" предвещает, что сегодня даже давние проблемы постепенно уйдут в прошлое.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Карта Таро "Иерофант"
Это день, когда стоит обратить внимание на советы мудрых людей или старших коллег. Карта дня напоминает, что знания и опыт окружающих могут помочь избежать ошибок. Если вы сомневаетесь в решении, ищите ответ в традициях или привычных практиках.
Рак (22 июня — 22 июля)
Карта Таро "Мир"
Карта "Мир" символизирует завершение важного этапа. 22 августа вы почувствуете удовлетворение от проделанной работы или даже получите признание. Это отличный день для путешествий, знакомств и смелых шагов вперед.
Лев (23 июля — 21 августа)
Карта Таро "Колесо Фортуны"
Для Львов этот день станет непредсказуемым. "Колесо Фортуны" обещает изменения, которые могут кардинально повлиять на ваши планы. Не стоит бояться — даже если сначала будет казаться, что события идут не так, впоследствии вы поймете, что судьба ведет в правильном направлении.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Карта Таро "Маг"
Это ваш день силы. Карта дня подчеркивает, что у вас есть все инструменты, чтобы воплотить желаемое в реальность. Главное — действовать решительно и не откладывать дела на потом. Сегодня вы способны не просто планировать, а запускать важные процессы, которые определят дальнейшее развитие событий.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Карта Таро "Влюбленные"
Перед вами встанет выбор, и он может касаться как личной жизни, так и карьеры. Влюбленные указывают на необходимость слушать сердце и не бояться брать на себя ответственность. В этот день вы можете получить предложение, которое изменит ваше будущее.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Карта Таро "Башня"
День может принести неожиданность, которая заставит изменить планы. "Карта Башня" напоминает, что даже разрушение — это путь к обновлению. Если что-то пойдет не так, как вы задумали, не стоит расстраиваться: на руинах старого родится новое и более сильное.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Карта Таро "Солнце"
Этот день наполнен радостью и легкостью. "Солнце" предвещает успех, гармонию в отношениях и приятные новости. Вам важно быть открытыми к миру и не прятать свои эмоции. Пятница обещает принести положительные события и подарит энергию для будущих свершений.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Карта Таро "Отшельник"
Для вас этот день может стать временем тишины и размышлений. Таро напоминают: чтобы найти ответы, нужно остановиться и услышать себя. 22 августа не стоит спешить, зато уделите внимание планированию важных дел.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Карта Таро "Правосудие"
Сегодня вы получите результат своих предыдущих действий. "Правосудие" символизирует справедливость и честность. Если вы действовали правильно, день принесет вознаграждение. Если же были ошибки — самое время сделать выводы и исправить ситуацию.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Карта Таро "Императрица"
Этот день благоприятен для творчества, развития отношений и заботы о близких. "Императрица" обещает энергию достатка и вдохновения. Вы можете получить приятную новость или поддержку, которая станет важной для будущих планов.
