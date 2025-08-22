Гороскоп за картами Таро на 22 серпня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

П'ятниця, 22 серпня, відкриває перед нами чимало несподіванок. Для одних знаків Зодіаку це буде часом удачі, шансом вирішити давні проблеми та початком нового етапу в особистому житті, тоді як для інших — день, що принесе випробування та вимагатиме внутрішньої сили. Карти Таро вже готові підказати, де на вас чекають удача та можливості, а де варто бути уважнішими.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на п'ятницю, 22 серпня 2025 року.

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 22 серпня:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Сила"

Ця карта обіцяє Овнам простір для самореалізації. Вона говорить про внутрішню впевненість, здатність впоратися з будь-якими труднощами та показати, хто ви є насправді. Найсильнішим інструментом для досягнення мети стануть спокій і стриманість.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Зірка"

День Тельців буде наповнений надією та натхненням. Сміливо плануйте. Ви отримаєте підказку або знак, що рухаєтеся у правильному напрямку. Карта "Зірка" віщує, що сьогодні навіть давні проблеми поступово відійдуть у минуле.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Ієрофант"

Це день, коли варто звернути увагу на поради мудрих людей або старших колег. Карта дня нагадує, що знання й досвід оточення можуть допомогти уникнути помилок. Якщо ви вагаєтесь у рішенні, шукайте відповідь у традиціях або звичних практиках.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Світ"

Карта "Світ" символізує завершення важливого етапу. 22 серпня ви відчуєте задоволення від зробленої роботи або навіть отримаєте визнання. Це чудовий день для подорожей, знайомств та сміливих кроків уперед.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Колесо Фортуни"

Для Левів цей день стане непередбачуваним. "Колесо Фортуни" обіцяє зміни, які можуть кардинально вплинути на ваші плани. Не варто боятися — навіть якщо спершу здаватиметься, що події йдуть не так, згодом ви зрозумієте, що доля веде у правильному напрямку.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Маг"

Це ваш день сили. Карта дня підкреслює, що у вас є всі інструменти, щоб втілити бажане у реальність. Головне — діяти рішуче й не відкладати справи. Сьогодні ви здатні не просто планувати, а запускати важливі процеси, які визначать подальший розвиток подій.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Закохані"

Перед вами постане вибір, і він може стосуватися як особистого життя, так і кар'єри. Закохані вказують на необхідність слухати серце та не боятися брати на себе відповідальність. У цей день ви можете отримати пропозицію, яка змінить ваше майбутнє.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Вежа"

День може принести несподіванку, яка змусить змінити плани. "Карта Вежа" нагадує, що навіть руйнування — це шлях до оновлення. Якщо щось піде не так, як ви задумали, не варто засмучуватися: на руїнах старого народиться нове й сильніше.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Сонце"

Цей день наповнений радістю та легкістю. "Сонце" віщує успіх, гармонію у стосунках та приємні новини. Вам важливо бути відкритими до світу й не ховати свої емоції. П'ятниця обіцяє принести позитивні події та подарує енергію для майбутніх звершень.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Відлюдник"

Для вас цей день може стати часом тиші та роздумів. Таро нагадують: аби знайти відповіді, потрібно зупинитися й почути себе. 22 серпня не варто поспішати, натомість приділіть увагу плануванню важливих справ.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Правосуддя"

Сьогодні ви отримаєте результат своїх попередніх дій. "Правосуддя" символізує справедливість і чесність. Якщо ви діяли правильно, день принесе винагороду. Якщо ж були помилки — саме час зробити висновки й виправити ситуацію.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Імператриця"

Цей день сприятливий для творчості, розвитку стосунків і турботи про близьких. "Імператриця" обіцяє енергію достатку й натхнення. Ви можете отримати приємну новину або підтримку, яка стане важливою для майбутніх планів.

