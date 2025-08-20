Гороскоп по картам Таро на 20 августа 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: pexels.com

Среда, 20 августа, обещает быть насыщенной событиями и новыми возможностями. Одни знаки Зодиака получат шанс на успешное завершение дел, другие — найдут ответы на важные вопросы. Карты Таро приоткроют завесу будущего и помогут понять, на что обратить внимание, где действовать решительно, а где лучше проявить терпение.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 20 августа 2025 года.

Реклама

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 20 августа:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Сила"

Сегодня ваша внутренняя уверенность станет ключом к успеху. Таро советуют контролировать эмоции и действовать рассудительно в сложных ситуациях. Вы сможете решить проблемы, которые давно беспокоили, и получить заслуженное признание.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Императрица"

Тельцам день дарит гармонию и вдохновение. Вы можете получить важные новости или приятные подарки от близких. Таро также советуют уделить внимание финансовым делам и творческим проектам — они будут удаваться легко.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Двойка Кубков"

День обещает гармоничные взаимоотношения и новые знакомства. Карта дня указывает на возможность укрепить партнерские отношения, а также найти общий язык с теми, с кем ранее были недоразумения.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Восьмерка Пентаклей"

Для Раков этот день подходит для концентрации на работе и учебе. Труд, внимательность к деталям и последовательность принесут заметные результаты. Таро советуют не медлить с важными делами, потому что они принесут ощутимый прогресс.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Колесница"

Львы получат энергию для решительных действий. День подходит для принятия важных решений и движения вперед. Таро подсказывают: смело используйте возможности, которые открываются перед вами, и не бойтесь проявить инициативу.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Правосудие"

Таро советуют Девам сегодня соблюдать честность и объективность. Решение споров и важных дел пройдет успешно, если вы будете руководствоваться логикой и справедливостью.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Туз Жезлов"

День обещает новые идеи и вдохновение. Весы получат шанс начать проект или взяться за дело, которое давно требовало внимания. Таро подсказывают не бояться проявлять творчество и действовать решительно.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Луна"

Скорпионов ждет день интуиции и внутренних открытий. Возможны недоразумения или скрытые ситуации, поэтому Таро советуют полагаться на внутренний голос и внимательно наблюдать за событиями.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Девятка Кубков"

Стрельцам 20 августа сулит удовольствие и приятные новости. Ваши желания могут осуществиться быстрее, чем вы ожидали. Таро подсказывают наслаждаться моментом и ценить гармонию, которая приходит вместе с этим днем.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Шестерка Жезлов"

Козерогов ждет успех и признание. День подходит для демонстрации достижений и закрепления авторитета. Карта дня советует смело брать на себя лидерство и использовать шанс, чтобы продвинуть свои планы.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Звезда"

Водолеи получат вдохновение и новые возможности для реализации мечты. Таро подсказывают, что сегодня особенно важно оставаться оптимистами и верить в собственные силы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Отшельник"

Рыбам день стоит посвятить саморефлексии и спокойствию. Карта дня советует избегать спешки и шумных компаний, уделите внимание внутреннему развитию и планированию следующих шагов.

Также вам будет интересно: