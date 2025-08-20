Видео
Главная Гороскоп Гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 августа 2025 по Таро

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 августа 2025 по Таро

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 06:09
Гороскоп по картам Таро на 20 августа 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: pexels.com
Ключевые моменты Овен (21 марта — 20 апреля) Телец (21 апреля — 21 мая) Близнецы (22 мая — 21 июня) Рак(22 июня — 22 июля) Лев(23 июля — 21 августа) Дева(22 августа — 23 сентября) Весы(23 сентября — 22 октября) Скорпион (23 октября — 21 ноября) Стрелец(22 ноября — 21 декабря) Козерог(22 декабря — 19 января) Водолей(20 января — 18 февраля) Рыбы(19 февраля — 20 марта)

Среда, 20 августа, обещает быть насыщенной событиями и новыми возможностями. Одни знаки Зодиака получат шанс на успешное завершение дел, другие — найдут ответы на важные вопросы. Карты Таро приоткроют завесу будущего и помогут понять, на что обратить внимание, где действовать решительно, а где лучше проявить терпение.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 20 августа 2025 года.

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать тарологический прогноз на 20 августа:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Сила"

Сегодня ваша внутренняя уверенность станет ключом к успеху. Таро советуют контролировать эмоции и действовать рассудительно в сложных ситуациях. Вы сможете решить проблемы, которые давно беспокоили, и получить заслуженное признание.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Императрица"

Тельцам день дарит гармонию и вдохновение. Вы можете получить важные новости или приятные подарки от близких. Таро также советуют уделить внимание финансовым делам и творческим проектам — они будут удаваться легко.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Двойка Кубков"

День обещает гармоничные взаимоотношения и новые знакомства. Карта дня указывает на возможность укрепить партнерские отношения, а также найти общий язык с теми, с кем ранее были недоразумения.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Восьмерка Пентаклей"

Для Раков этот день подходит для концентрации на работе и учебе. Труд, внимательность к деталям и последовательность принесут заметные результаты. Таро советуют не медлить с важными делами, потому что они принесут ощутимый прогресс.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Колесница"

Львы получат энергию для решительных действий. День подходит для принятия важных решений и движения вперед. Таро подсказывают: смело используйте возможности, которые открываются перед вами, и не бойтесь проявить инициативу.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Правосудие"

Таро советуют Девам сегодня соблюдать честность и объективность. Решение споров и важных дел пройдет успешно, если вы будете руководствоваться логикой и справедливостью.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Туз Жезлов"

День обещает новые идеи и вдохновение. Весы получат шанс начать проект или взяться за дело, которое давно требовало внимания. Таро подсказывают не бояться проявлять творчество и действовать решительно.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Луна"

Скорпионов ждет день интуиции и внутренних открытий. Возможны недоразумения или скрытые ситуации, поэтому Таро советуют полагаться на внутренний голос и внимательно наблюдать за событиями.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Девятка Кубков"

Стрельцам 20 августа сулит удовольствие и приятные новости. Ваши желания могут осуществиться быстрее, чем вы ожидали. Таро подсказывают наслаждаться моментом и ценить гармонию, которая приходит вместе с этим днем.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Шестерка Жезлов"

Козерогов ждет успех и признание. День подходит для демонстрации достижений и закрепления авторитета. Карта дня советует смело брать на себя лидерство и использовать шанс, чтобы продвинуть свои планы.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Звезда"

Водолеи получат вдохновение и новые возможности для реализации мечты. Таро подсказывают, что сегодня особенно важно оставаться оптимистами и верить в собственные силы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Отшельник"

Рыбам день стоит посвятить саморефлексии и спокойствию. Карта дня советует избегать спешки и шумных компаний, уделите внимание внутреннему развитию и планированию следующих шагов.

гороскоп прогнозы Астрология знаки Зодиака карты Таро 20 августа
Тамара Володина - Редактор
Автор:
Тамара Володина
