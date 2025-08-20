Гороскоп за картами Таро на 20 серпня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 20 серпня 2025 за Таро
Середа, 20 серпня, обіцяє бути насиченою подіями та новими можливостями. Одні знаки Зодіаку отримають шанс на успішне завершення справ, інші — знайдуть відповіді на важливі питання. Карти Таро відкриють завісу майбутнього і допоможуть зрозуміти, на що звернути увагу, де діяти рішуче, а де краще проявити терпіння.
Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 20 серпня 2025 року.
Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 20 серпня:
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Сила"
Сьогодні ваша внутрішня впевненість стане ключем до успіху. Таро радять контролювати емоції та діяти розважливо у складних ситуаціях. Ви зможете розв'язати проблеми, які давно турбували, і отримати заслужене визнання.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Імператриця"
Тельцям день дарує гармонію та натхнення. Ви можете отримати важливі новини або приємні подарунки від близьких. Таро також радять приділити увагу фінансовим справам і творчим проєктам — вони вдаватимуться легко.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Двійка Кубків"
День обіцяє гармонійні взаємини та нові знайомства. Карта дня вказує на можливість зміцнити партнерські стосунки, а також знайти спільну мову з тими, з ким раніше були непорозуміння.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Вісімка Пентаклів"
Для Раків цей день підходить для концентрації на роботі та навчанні. Праця, уважність до деталей і послідовність принесуть помітні результати. Таро радять не зволікати з важливими справами, бо вони принесуть відчутний прогрес.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Колісниця"
Леви отримають енергію для рішучих дій. День підходить для прийняття важливих рішень і руху вперед. Таро підказують: сміливо використовуйте можливості, які відкриваються перед вами, і не бійтеся проявити ініціативу.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Правосуддя"
Таро радять Дівам сьогодні дотримуватися чесності та об'єктивності. Вирішення суперечок і важливих справ пройде успішно, якщо ви будете керуватися логікою і справедливістю.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Туз Жезлів"
День обіцяє нові ідеї та натхнення. Терези отримають шанс започаткувати проєкт або взятися за справу, яка давно вимагала уваги. Таро підказують не боятися проявляти творчість і діяти рішуче.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Місяць"
Скорпіонів чекає день інтуїції та внутрішніх відкриттів. Можливі непорозуміння або приховані ситуації, тому Таро радять покладатися на внутрішній голос і уважно спостерігати за подіями.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Дев'ятка Кубків"
Стрільцям 20 серпня обіцяє задоволення та приємні новини. Ваші бажання можуть здійснитися швидше, ніж ви очікували. Таро підказують насолоджуватися моментом і цінувати гармонію, яка приходить разом із цим днем.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Шістка Жезлів"
Козорогів чекає успіх і визнання. День підходить для демонстрації досягнень і закріплення авторитету. Карта дня радить сміливо брати на себе лідерство і використовувати шанс, щоб просунути свої плани.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Зірка"
Водолії отримають натхнення та нові можливості для реалізації мрій. Таро підказують, що сьогодні особливо важливо залишатися оптимістами і вірити у власні сили.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Відлюдник"
Рибам день варто присвятити саморефлексії і спокою. Карта дня радить уникати поспіху та шумних компаній, приділіть увагу внутрішньому розвитку і плануванню наступних кроків.
