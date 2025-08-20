Гороскоп за картами Таро на 20 серпня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: pexels.com

Середа, 20 серпня, обіцяє бути насиченою подіями та новими можливостями. Одні знаки Зодіаку отримають шанс на успішне завершення справ, інші — знайдуть відповіді на важливі питання. Карти Таро відкриють завісу майбутнього і допоможуть зрозуміти, на що звернути увагу, де діяти рішуче, а де краще проявити терпіння.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на середу, 20 серпня 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати тарологічний прогноз на 20 серпня:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Сила"

Сьогодні ваша внутрішня впевненість стане ключем до успіху. Таро радять контролювати емоції та діяти розважливо у складних ситуаціях. Ви зможете розв'язати проблеми, які давно турбували, і отримати заслужене визнання.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Імператриця"

Тельцям день дарує гармонію та натхнення. Ви можете отримати важливі новини або приємні подарунки від близьких. Таро також радять приділити увагу фінансовим справам і творчим проєктам — вони вдаватимуться легко.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Двійка Кубків"

День обіцяє гармонійні взаємини та нові знайомства. Карта дня вказує на можливість зміцнити партнерські стосунки, а також знайти спільну мову з тими, з ким раніше були непорозуміння.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Вісімка Пентаклів"

Для Раків цей день підходить для концентрації на роботі та навчанні. Праця, уважність до деталей і послідовність принесуть помітні результати. Таро радять не зволікати з важливими справами, бо вони принесуть відчутний прогрес.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Колісниця"

Леви отримають енергію для рішучих дій. День підходить для прийняття важливих рішень і руху вперед. Таро підказують: сміливо використовуйте можливості, які відкриваються перед вами, і не бійтеся проявити ініціативу.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Правосуддя"

Таро радять Дівам сьогодні дотримуватися чесності та об'єктивності. Вирішення суперечок і важливих справ пройде успішно, якщо ви будете керуватися логікою і справедливістю.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Туз Жезлів"

День обіцяє нові ідеї та натхнення. Терези отримають шанс започаткувати проєкт або взятися за справу, яка давно вимагала уваги. Таро підказують не боятися проявляти творчість і діяти рішуче.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Місяць"

Скорпіонів чекає день інтуїції та внутрішніх відкриттів. Можливі непорозуміння або приховані ситуації, тому Таро радять покладатися на внутрішній голос і уважно спостерігати за подіями.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Дев'ятка Кубків"

Стрільцям 20 серпня обіцяє задоволення та приємні новини. Ваші бажання можуть здійснитися швидше, ніж ви очікували. Таро підказують насолоджуватися моментом і цінувати гармонію, яка приходить разом із цим днем.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Шістка Жезлів"

Козорогів чекає успіх і визнання. День підходить для демонстрації досягнень і закріплення авторитету. Карта дня радить сміливо брати на себе лідерство і використовувати шанс, щоб просунути свої плани.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Зірка"

Водолії отримають натхнення та нові можливості для реалізації мрій. Таро підказують, що сьогодні особливо важливо залишатися оптимістами і вірити у власні сили.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Відлюдник"

Рибам день варто присвятити саморефлексії і спокою. Карта дня радить уникати поспіху та шумних компаній, приділіть увагу внутрішньому розвитку і плануванню наступних кроків.

Також вам буде цікаво: