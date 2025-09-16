Видео
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 сентября 2025 по Таро

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 сентября 2025 по Таро

Дата публикации 16 сентября 2025 06:09
Гороскоп по картам Таро на 16 сентября 2025 — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: shutterstock.com
Ключевые моменты Овен (21 марта — 20 апреля) Телец (21 апреля — 21 мая) Близнецы (22 мая — 21 июня) Рак(22 июня — 22 июля) Лев(23 июля — 21 августа) Дева(22 августа — 23 сентября) Весы(23 сентября — 22 октября) Скорпион (23 октября — 21 ноября) Стрелец(22 ноября — 21 декабря) Козерог(22 декабря — 19 января) Водолей(20 января — 18 февраля) Рыбы(19 февраля — 20 марта)

Вторник, 16 сентября, несет в себе особую энергетику, влияющую на все знаки Зодиака, но по-разному. Карты Таро открывают, что ждет каждого представителя зодиакального круга в этот день, как избежать ошибок и использовать дату с максимальной пользой.

Новини.LIVE со ссылкой на Your Tango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 16 сентября 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карты Таро "Повешенный" (перевернутая)

Сегодня Овнам не стоит откладывать важные решения. Карта дня указывает, что промедление может стать главной ошибкой дня. Сейчас лучше действовать, а не ждать.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карты Таро "Десятка Пентаклей" (перевернутая)

Вторник может стать днем, когда финансовые вопросы выходят на первый план. Перевернутая "Десятка Пентаклей" подсказывает: будьте внимательны в денежных делах, особенно если они связаны с близкими людьми.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карты Таро "Девятка Пентаклей" (перевернутая)

Карты Таро предупреждают: даже имея достаток, Близнецы могут ощущать внутреннюю пустоту. День ставит вопрос — что для вас важнее: материальное или духовное? Ищите счастье в гармонии с собой, а не в погоне за статусом.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карты Таро "Девятка Кубков" (перевернутая)

Раки сегодня могут поймать себя на мысли, что материальные вещи не приносят настоящего удовольствия. Цените не покупки, а ощущения, которые они приносят. Наибольшее значение сейчас имеют искренние эмоции и теплые отношения.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карты Таро "Шестерка Пентаклей"

16 сентября подарит Львам возможность проявить щедрость и сострадание. Карты дня напоминает: даже небольшая помощь другим может вернуться к вам добром. День подходит для поддержки близких и для искренних разговоров.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карты Таро "Паж Мечей" (перевернутый)

Для Дев 16 сентября может быть связано со спорами, особенно на финансовые темы. Не превращайте диалоги в конфликты. Умение говорить спокойно поможет избежать обид.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карты Таро "Семерка Мечей"

Сегодня карты Таро предостерегают Весов: не делайте поспешных выводов и не идеализируйте других. "Семерка Мечей" показывает, что кто-то может действовать не так, как вам кажется. Доверие важно, но проверка фактов еще важнее.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карты Таро "Влюбленные" (перевернутые)

Для Скорпионов этот день может стать проверкой на умение контролировать желания. Сегодня сложно придерживаться финансовой дисциплины или отказаться от соблазнов. Но именно это станет вашим личным испытанием.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карты Таро "Рыцарь Пентаклей" (перевернутый)

Этот вторник подскажет Стрельцам, что однобокий взгляд на ситуации могут помешать развитию. Если вы давно ищете способ сэкономить или решить рабочий вопрос, смотрите на вопрос под другим углом.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карты Таро "Король Мечей"

День станет для Козерогов напоминанием о силе выбора. "Король Мечей" дает энергию решительности и лидерства. Вы можете взять инициативу в свои руки и сделать важный шаг в финансовых или рабочих вопросах.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карты Таро "Королева Кубков"

Карта дня советует Водолеям проявить больше сочувствия и понимания. Возможно, вы услышите истории, которые покажутся вам далекими, но на самом деле они научат эмпатии. Важно оставаться открытыми и поддержать тех, кто в этом нуждается.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карты Таро "Семерка Кубков" (перевернутая)

Для Рыб вторник станет днем ясности. Перевернутая "Семерка Кубков" означает, что вы начнете лучше понимать, как принимать разумные решения в финансах и отношениях. Это хорошее время для шагов вперед.

гороскоп прогнозы знаки Зодиака 16 сентября предсказания карты Таро
Тамара Володина - Редактор
Автор:
Тамара Володина
