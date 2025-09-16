Гороскоп за картами Таро на 16 вересня 2025 — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: shutterstock.com

Вівторок, 16 вересня, несе у собі особливу енергетику, що впливає на всі знаки Зодіаку, але по-різному. Карти Таро відкривають, що чекає на кожного представника зодіакального кола цього дня, як уникнути помилок та використати дату з максимальною користю.

Новини.LIVE з посиланням на Your Tango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 16 вересня 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карти Таро "Повішений" (перевернута)

Сьогодні Овнам не варто відкладати важливі рішення. Карта дня вказує, що зволікання може стати головною помилкою дня. Зараз краще діяти, а не чекати.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карти Таро "Десятка Пентаклів" (перевернута)

Вівторок може стати днем, коли фінансові питання виходять на перший план. Перевернута "Десятка Пентаклів" підказує: будьте уважні у грошових справах, особливо якщо вони пов'язані з близькими людьми.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карти Таро "Дев'ятка Пентаклів" (перевернута)

Карти Таро попереджають: навіть маючи достаток, Близнюки можуть відчувати внутрішню порожнечу. День ставить питання — що для вас важливіше: матеріальне чи духовне? Шукайте щастя в гармонії з собою, а не в гонитві за статусом.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карти Таро "Дев'ятка Кубків" (перевернута)

Раки сьогодні можуть зловити себе на думці, що матеріальні речі не приносять справжнього задоволення. Цінуйте не покупки, а відчуття, які вони приносять. Найбільше значення зараз мають щирі емоції та теплі стосунки.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карти Таро "Шістка Пентаклів"

16 вересня подарує Левам можливість проявити щедрість і співчуття. Карти дня нагадує: навіть невелика допомога іншим може повернутися до вас добром. День підходить для підтримки близьких і для щирих розмов.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карти Таро "Паж Мечів" (перевернутий)

Для Дів 16 вересня може бути пов'язане із суперечками, особливо на фінансові теми. Не перетворюйте діалоги на конфлікти. Уміння говорити спокійно допоможе уникнути образ.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карти Таро "Сімка Мечів"

Сьогодні карти Таро застерігають Терезів: не робіть поспішних висновків і не ідеалізуйте інших. "Сімка Мечів" показує, що хтось може діяти не так, як вам здається. Довіра важлива, але перевірка фактів ще важливіша.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карти Таро "Закохані" (перевернуті)

Для Скорпіонів цей день може стати перевіркою на вміння контролювати бажання. Сьогодні складно дотримуватися фінансової дисципліни чи відмовитися від спокус. Але саме це стане вашим особистим випробуванням.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карти Таро "Лицар Пентаклів" (перевернутий)

Цей вівторок підкаже Стрільцям, що однобокий погляд на ситуації можуть завадити розвитку. Якщо ви давно шукаєте спосіб заощадити чи вирішити робоче питання, дивіться на питання під іншим кутом.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карти Таро "Король Мечів"

День стане для Козерогів нагадуванням про силу вибору. "Король Мечів" дає енергію рішучості та лідерства. Ви можете взяти ініціативу у свої руки й зробити важливий крок у фінансових чи робочих питаннях.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карти Таро "Королева Кубків"

Карта дня радить Водоліям проявити більше співчуття й розуміння. Можливо, ви почуєте історії, які здадуться вам далекими, але насправді вони навчать емпатії. Важливо залишатися відкритими й підтримати тих, хто цього потребує.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карти Таро "Сімка Кубків" (перевернута)

Для Риб вівторок стане днем ясності. Перевернута "Сімка Кубків" означає, що ви почнете краще розуміти, як приймати розумні рішення у фінансах і стосунках. Це гарний час для кроків уперед.

