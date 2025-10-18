Видео
Видео

Дата публикации 18 октября 2025 19:53
обновлено: 19:08
Какой цвет принесет удачу и счастье — выбираем по дате рождения
Девушка с ярким зонтиком. Фото: freepik.com

Представьте, что один только цвет может изменить ваш день, открыть новые возможности и привлечь удачу. Эксперты по нумерологии уверены, такой цвет есть у каждого, стоит только выбрать его по дате рождения и он станет настоящим талисманом, который будет помогать достигать цели и гармонии.

Новини.LIVE со ссылкой на Parade рассказывает, какой оттенок принесет вам счастье и удачу.

Ваш счастливый цвет по дате рождения

  • 1, 10, 19, 28 — золотой

Эти даты под покровительством Солнца, планеты самовыражения. Золотой подчеркивает вашу харизму, уверенность и лидерские качества, помогает привлекать статус и успех.

  • 2, 11, 20, 29 — серебряный

Под властью Луны, серебряный цвет усиливает интуицию, защищает эмоциональный баланс и гармонизирует духовное развитие.

  • 3, 12, 21, 30 — королевский синий

Юпитер, планета удачи, наделяет эти даты оптимизмом и мудростью. Синий цвет способствует расширению возможностей и открытию новых горизонтов.

 

Ваш щасливий колір за датою народження
Творческая девушка в красках. Фото: freepik.com
  • 4, 13, 22, 31 — электрик блу

Под покровительством Урана, этот цвет стимулирует творчество, независимость и нестандартное мышление.

  • 5, 14, 23 — желтый

Меркурий дарит коммуникабельность и любопытство. Желтый цвет открывает интеллектуальный потенциал и помогает находить новые возможности.

  • 6, 15, 24 — розовый

Венера отвечает за любовь и гармоничные отношения. Розовый цвет привлекает удачу в любви и дружбе, усиливает эмпатию.

 

Який колір є вашим талісманом удачі за датою народження
Лицо девушки в ярких цветах, фото: freepik.com
  • 7, 16, 25 — лаванда

Нептун придает этим датам мистичности и духовности. Лавандовый оттенок помогает успокоить эмоции и оставаться в гармонии с внутренним миром.

  • 8, 17, 26 — угольный

Сатурн дарит дисциплину и стабильность. Темные оттенки, как угольный, способствуют спокойному продвижению к цели и уверенности в собственных силах.

  • 9, 18, 27 — красный

Марс дарит решительность и энергию. Красный подчеркивает вашу силу, страсть и способность преодолевать любые препятствия.

даты день рождения цвет оттенок нумерология
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
