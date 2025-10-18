Какой цвет принесет удачу и счастье — выбираем по дате рождения

Дата рождения подскажет — какой цвет будет дарить вам удачу
Представьте, что один только цвет может изменить ваш день, открыть новые возможности и привлечь удачу. Эксперты по нумерологии уверены, такой цвет есть у каждого, стоит только выбрать его по дате рождения и он станет настоящим талисманом, который будет помогать достигать цели и гармонии.
Parade рассказывает, какой оттенок принесет вам счастье и удачу.
Ваш счастливый цвет по дате рождения
- 1, 10, 19, 28 — золотой
Эти даты под покровительством Солнца, планеты самовыражения. Золотой подчеркивает вашу харизму, уверенность и лидерские качества, помогает привлекать статус и успех.
- 2, 11, 20, 29 — серебряный
Под властью Луны, серебряный цвет усиливает интуицию, защищает эмоциональный баланс и гармонизирует духовное развитие.
- 3, 12, 21, 30 — королевский синий
Юпитер, планета удачи, наделяет эти даты оптимизмом и мудростью. Синий цвет способствует расширению возможностей и открытию новых горизонтов.
- 4, 13, 22, 31 — электрик блу
Под покровительством Урана, этот цвет стимулирует творчество, независимость и нестандартное мышление.
- 5, 14, 23 — желтый
Меркурий дарит коммуникабельность и любопытство. Желтый цвет открывает интеллектуальный потенциал и помогает находить новые возможности.
- 6, 15, 24 — розовый
Венера отвечает за любовь и гармоничные отношения. Розовый цвет привлекает удачу в любви и дружбе, усиливает эмпатию.
- 7, 16, 25 — лаванда
Нептун придает этим датам мистичности и духовности. Лавандовый оттенок помогает успокоить эмоции и оставаться в гармонии с внутренним миром.
- 8, 17, 26 — угольный
Сатурн дарит дисциплину и стабильность. Темные оттенки, как угольный, способствуют спокойному продвижению к цели и уверенности в собственных силах.
- 9, 18, 27 — красный
Марс дарит решительность и энергию. Красный подчеркивает вашу силу, страсть и способность преодолевать любые препятствия.
