Какой цвет принесет удачу и счастье — выбираем по дате рождения

Представьте, что один только цвет может изменить ваш день, открыть новые возможности и привлечь удачу. Эксперты по нумерологии уверены, такой цвет есть у каждого, стоит только выбрать его по дате рождения и он станет настоящим талисманом, который будет помогать достигать цели и гармонии.

Новини.LIVE со ссылкой на Parade рассказывает, какой оттенок принесет вам счастье и удачу.

Ваш счастливый цвет по дате рождения

1, 10, 19, 28 — золотой

Эти даты под покровительством Солнца, планеты самовыражения. Золотой подчеркивает вашу харизму, уверенность и лидерские качества, помогает привлекать статус и успех.

2, 11, 20, 29 — серебряный

Под властью Луны, серебряный цвет усиливает интуицию, защищает эмоциональный баланс и гармонизирует духовное развитие.

3, 12, 21, 30 — королевский синий

Юпитер, планета удачи, наделяет эти даты оптимизмом и мудростью. Синий цвет способствует расширению возможностей и открытию новых горизонтов.

Творческая девушка в красках. Фото: freepik.com

4, 13, 22, 31 — электрик блу

Под покровительством Урана, этот цвет стимулирует творчество, независимость и нестандартное мышление.

5, 14, 23 — желтый

Меркурий дарит коммуникабельность и любопытство. Желтый цвет открывает интеллектуальный потенциал и помогает находить новые возможности.

6, 15, 24 — розовый

Венера отвечает за любовь и гармоничные отношения. Розовый цвет привлекает удачу в любви и дружбе, усиливает эмпатию.

Лицо девушки в ярких цветах, фото: freepik.com

7, 16, 25 — лаванда

Нептун придает этим датам мистичности и духовности. Лавандовый оттенок помогает успокоить эмоции и оставаться в гармонии с внутренним миром.

8, 17, 26 — угольный

Сатурн дарит дисциплину и стабильность. Темные оттенки, как угольный, способствуют спокойному продвижению к цели и уверенности в собственных силах.

9, 18, 27 — красный

Марс дарит решительность и энергию. Красный подчеркивает вашу силу, страсть и способность преодолевать любые препятствия.

