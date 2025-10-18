Який колір принесе удачу та щастя — обираємо за датою народження

Дата народження підкаже — який колір завжди даруватиме вам удачу
Уявіть, що один лише колір може змінити ваш день, відкрити нові можливості та притягнути удачу. Експерти з нумерології впевнені, такий колір є у кожного, варто лише обрати його за датою народження і він стане справжнім талісманом, який допомагатиме досягати мети та гармонії.
Новини.LIVE з посиланням на Parade розповідає, який відтінок принесе вам щастя та удачу.
Ваш щасливий колір за датою народження
- 1, 10, 19, 28 — золотий
Ці дати під покровительством Сонця, планети самовираження. Золотий підкреслює вашу харизму, впевненість і лідерські якості, допомагає залучати статус і успіх.
- 2, 11, 20, 29 — срібний
Під владою Місяця, срібний колір підсилює інтуїцію, захищає емоційний баланс і гармонізує духовний розвиток.
- 3, 12, 21, 30 — королівський синій
Юпітер, планета удачі, наділяє ці дати оптимізмом і мудрістю. Синій колір сприяє розширенню можливостей та відкриттю нових горизонтів.
- 4, 13, 22, 31 — електрик блу
Під покровительством Урана, цей колір стимулює творчість, незалежність і нестандартне мислення.
- 5, 14, 23 — жовтий
Меркурій дарує комунікабельність і цікавість. Жовтий колір відкриває інтелектуальний потенціал і допомагає знаходити нові можливості.
- 6, 15, 24 — рожевий
Венера відповідає за любов і гармонійні стосунки. Рожевий колір залучає удачу в коханні та дружбі, підсилює емпатію.
- 7, 16, 25 — лаванда
Нептун надає цим датам містичності та духовності. Лавандовий відтінок допомагає заспокоїти емоції та залишатися в гармонії з внутрішнім світом.
- 8, 17, 26 — вугільний
Сатурн дарує дисципліну і стабільність. Темні відтінки, як вугільний, сприяють спокійному просуванню до мети і впевненості у власних силах.
- 9, 18, 27 — червоний
Марс дарує рішучість і енергію. Червоний підкреслює вашу силу, пристрасть і здатність долати будь-які перешкоди.
