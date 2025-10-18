Який колір принесе удачу та щастя — обираємо за датою народження

Дівчина з яскравою парасолькою. Фото: freepik.com

Уявіть, що один лише колір може змінити ваш день, відкрити нові можливості та притягнути удачу. Експерти з нумерології впевнені, такий колір є у кожного, варто лише обрати його за датою народження і він стане справжнім талісманом, який допомагатиме досягати мети та гармонії.

Новини.LIVE з посиланням на Parade розповідає, який відтінок принесе вам щастя та удачу.

Ваш щасливий колір за датою народження

1, 10, 19, 28 — золотий

Ці дати під покровительством Сонця, планети самовираження. Золотий підкреслює вашу харизму, впевненість і лідерські якості, допомагає залучати статус і успіх.

2, 11, 20, 29 — срібний

Під владою Місяця, срібний колір підсилює інтуїцію, захищає емоційний баланс і гармонізує духовний розвиток.

3, 12, 21, 30 — королівський синій

Юпітер, планета удачі, наділяє ці дати оптимізмом і мудрістю. Синій колір сприяє розширенню можливостей та відкриттю нових горизонтів.

4, 13, 22, 31 — електрик блу

Під покровительством Урана, цей колір стимулює творчість, незалежність і нестандартне мислення.

5, 14, 23 — жовтий

Меркурій дарує комунікабельність і цікавість. Жовтий колір відкриває інтелектуальний потенціал і допомагає знаходити нові можливості.

6, 15, 24 — рожевий

Венера відповідає за любов і гармонійні стосунки. Рожевий колір залучає удачу в коханні та дружбі, підсилює емпатію.

7, 16, 25 — лаванда

Нептун надає цим датам містичності та духовності. Лавандовий відтінок допомагає заспокоїти емоції та залишатися в гармонії з внутрішнім світом.

8, 17, 26 — вугільний

Сатурн дарує дисципліну і стабільність. Темні відтінки, як вугільний, сприяють спокійному просуванню до мети і впевненості у власних силах.

9, 18, 27 — червоний

Марс дарує рішучість і енергію. Червоний підкреслює вашу силу, пристрасть і здатність долати будь-які перешкоди.

