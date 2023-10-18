Срна обратился к игрокам "Шахтера" и признал, что он не как Гвардиола
Исполняющий обязанности главного тренера донецкого "Шахтера" Дарио Срна провел первую тренировку в команде. Перед занятием обратился к игрокам.
Первая речь Срны была мотивационной. Видео с ней опубликовала пресс-служба "Шахтера".
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Срна пообещал сделать в команде хорошую атмосферу
По словам Срны, он не Хосеп Гвардиола, но постарается сделать в команде хорошую атмосферу.
"С сегодняшнего дня я хочу сказать, что я не Гвардиола. Я знаю, что я вам хочу и могу дать, и я дам. Это верность, хорошая атмосфера и свобода. И будет играть только тот, кто любит этот клуб, уважает и готов сражаться за эту футболку. Я вас уверяю. Тех, кто не будет бегать — я меняю сразу" , — сказал Срна.
Также и. главного тренера отметил, что с этого момента все должны биться за имя "Шахтера", а для тех, кто этого не хочет, дверь будет открыта.
"Я не буду меняться. Я буду смеяться, шутить с вами. Я такой какой есть. Но с сегодняшнего дня все должны понимать, что "Шахтер" – это "Шахтер". И если один там не будет подходить, не будет доволен — у меня руки открыты Пока я здесь, я буду принимать решение.
Я надеюсь, что мы найдем общий язык. Президент уже отправил месседж всем, и с сегодняшнего дня начнем работать", — добавил Срна.
Отметим, что "Шахтер" занимает третье место в турнирной таблице, но у них одна игра в запасе.
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