Срна обратился к игрокам "Шахтера" и признал, что он не как Гвардиола

И.о. главного тренера "Шахтера" Дарио Срна. Фото: "Шахтер"

Исполняющий обязанности главного тренера донецкого "Шахтера" Дарио Срна провел первую тренировку в команде. Перед занятием обратился к игрокам.

Первая речь Срны была мотивационной. Видео с ней опубликовала пресс-служба "Шахтера".

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Срна пообещал сделать в команде хорошую атмосферу

По словам Срны, он не Хосеп Гвардиола, но постарается сделать в команде хорошую атмосферу.

"С сегодняшнего дня я хочу сказать, что я не Гвардиола. Я знаю, что я вам хочу и могу дать, и я дам. Это верность, хорошая атмосфера и свобода. И будет играть только тот, кто любит этот клуб, уважает и готов сражаться за эту футболку. Я вас уверяю. Тех, кто не будет бегать — я меняю сразу" , — сказал Срна.

Также и. главного тренера отметил, что с этого момента все должны биться за имя "Шахтера", а для тех, кто этого не хочет, дверь будет открыта.

"Я не буду меняться. Я буду смеяться, шутить с вами. Я такой какой есть. Но с сегодняшнего дня все должны понимать, что "Шахтер" – это "Шахтер". И если один там не будет подходить, не будет доволен — у меня руки открыты Пока я здесь, я буду принимать решение.

Я надеюсь, что мы найдем общий язык. Президент уже отправил месседж всем, и с сегодняшнего дня начнем работать", — добавил Срна.

Отметим, что "Шахтер" занимает третье место в турнирной таблице, но у них одна игра в запасе.

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