"Шахтар" знайшов заміну ван Леувену: хто замінив нідерландця на чолі команди

Даріо Срна під час матчу із "Порту". Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Через пів години після звістки про звільнення Патріка ван Леувена з посади наставника "Шахтаря" стало відомо про наступника нідерландського тренера.

Директор "Шахтаря" з футболу Дарійо Срна готуватиме команду до наступних матчів, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт "гірників".

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Виконувачем обов'язків головного тренера "Шахтаря" став Дарійо Срна, який працює у донецькому клубі директором з футболу. Поки не відомо, як довго 41-річний хорват тренуватиме команду. "Гірники" вже побажали Дарійо успіху на новій посаді.

Чому було звільнено ван Леувена

Чутки про можливу відставку Патріка ван Леувена ходили кілька останніх місяців. Тренера критикували за відсутність впевненої гри, погані результати та погіршення атмосфери у роздягальні. "Шахтар" не підтверджував ці чутки.

Дарійо Срна спостерігає за грою "гірників". Фото: пресслужба "Шахтаря"

Після перемоги над бельгійським "Антверпеном" (3:2) у Лізі чемпіонів з'явилася інформація, що наставник отримав новий кредит довіри від керівництва клубу. Однак у понеділок, 16 жовтня, надійшла звістка про дострокове розірвання угоди з фахівцем.

Дарійо Срна виступав за "Шахтар" із 2003 по 2018 роки. Він 23 трофеї, включаючи Кубок УЄФА-2009.

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