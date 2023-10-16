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"Шахтер" нашел замену ван Леувену: кто заменил нидерландца во главе команды

16 октября 2023 18:42
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"Шахтер" нашел замену ван Леувену: кто заменил нидерландца во главе команды
Дарио Срна во время матча с "Порту". Фото: REUTERS/Cathrin Mueller
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Спустя полчаса после известия об увольнении Патрика ван Леувена с поста наставника "Шахтера" стало известно о преемнике нидерландского тренера. 

Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна будет готовить команду к следующим матчам, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "горняков". 

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Исполняющим обязанности главного тренера "Шахтера" стал Дарио Срна, который работает в донецком клубе директором по футболу. Пока не известно, как долго 41-летний хорват будет тренировать команду. "Горняки" уже пожелали Дарио удачи в новой должности. 

Почему был уволен ван Леувен 

Слухи о вероятной отставке Патрика ван Леувена ходили несколько последних месяцев. Тренера критиковали за отсутствие уверенной игры, плохие результаты и ухудшение атмосферы в раздевалке. "Шахтер" не подтверждал эти слухи. 

Дарио Срна
Дарио Срна наблюдает за игрой "горняков". Фото: пресс-служба "Шахтера"

После победы над бельгийским "Антверпеном" (3:2) в Лиге чемпионов появилась информация о том, что наставник получил новый кредит доверия от руководства клуба. Однако в понедельник, 16 октября, пришло известие о досрочном расторжении соглашения со специалистом. 

Дарио Срна выступал за "Шахтер" с 2003 по 2018 годы. Он 23 трофея, включая Кубок УЕФА-2009. 

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