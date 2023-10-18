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Яремчук получил ультиматум в "Валенсии"

18 октября 2023 16:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Яремчук получил ультиматум в "Валенсии"
Роман Яремчук в матче за "Валенсию". Фото: instagram.com/valenciacf/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер испанской "Валенсии" Рубен Бараха прокомментировал перспективы Романа Яремчука в команде. Наставник заверил, что верит в прогресс форварда.

Яремчук продолжает адаптироваться на "Месталье", сообщил Бараха в интервью официальному сайту клуба. 

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Тренерский штаб "Валенсии" продолжает верить в украинского нападающего команды. Рубен Бараха подтвердил, что знает, чего ждать от 27-летнего футболиста. Левантийцы понимали проблемы, с которыми столкнулся Яремчук, но все равно взяли его в аренду. В клубе уверены, что ставка на Романа может сработать. 

Роман Яремчук
Зубков, Яремчук и Зинченко в сборной Украины. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Что ждет Яремчука в "Валенсии" 

Рубен Бараха видит прогресс в действиях украинского форварда. Наставник "летучих мышей" заявил, что новичок команды очень старается на тренировках и пытается быть максимально полезным для команды. 

Роман Яремчук не прошел с "Валенсией" процесс подготовки к сезону, так что ему необходимо время, чтобы освоиться в команде и в новом для форварда чемпионате. Рубен Бараха готов предоставить это время украинцу, однако ждет от игрока дальнейшего прогресса. 

"Мы знаем, на что способен Яремчук. Это футболист высокого класса. Ему необходимо привыкнуть к новым партнерам и снова обрести уверенность в собственных силах. 

Очень скоро мы увидим новую версию Романа. Был разработан план по его интеграции в "Валенсии". И я вижу, что наш подход начал работать. Яремчук знает, что необходимо делать и понимает, что от этого зависит его карьера", — заявил Рубен Бараха. 

В сезоне 2023/2023 Роман Яремчук сыграл за "Валенсию" три матча и не забил ни одного гола. Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров продолжает вызывать форварда на сборы национальной команды. 

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