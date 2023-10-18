Яремчук получил ультиматум в "Валенсии"

Роман Яремчук в матче за "Валенсию". Фото: instagram.com/valenciacf/

Главный тренер испанской "Валенсии" Рубен Бараха прокомментировал перспективы Романа Яремчука в команде. Наставник заверил, что верит в прогресс форварда.

Яремчук продолжает адаптироваться на "Месталье", сообщил Бараха в интервью официальному сайту клуба.

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Тренерский штаб "Валенсии" продолжает верить в украинского нападающего команды. Рубен Бараха подтвердил, что знает, чего ждать от 27-летнего футболиста. Левантийцы понимали проблемы, с которыми столкнулся Яремчук, но все равно взяли его в аренду. В клубе уверены, что ставка на Романа может сработать.

Зубков, Яремчук и Зинченко в сборной Украины. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Что ждет Яремчука в "Валенсии"

Рубен Бараха видит прогресс в действиях украинского форварда. Наставник "летучих мышей" заявил, что новичок команды очень старается на тренировках и пытается быть максимально полезным для команды.

Роман Яремчук не прошел с "Валенсией" процесс подготовки к сезону, так что ему необходимо время, чтобы освоиться в команде и в новом для форварда чемпионате. Рубен Бараха готов предоставить это время украинцу, однако ждет от игрока дальнейшего прогресса.

"Мы знаем, на что способен Яремчук. Это футболист высокого класса. Ему необходимо привыкнуть к новым партнерам и снова обрести уверенность в собственных силах.

Очень скоро мы увидим новую версию Романа. Был разработан план по его интеграции в "Валенсии". И я вижу, что наш подход начал работать. Яремчук знает, что необходимо делать и понимает, что от этого зависит его карьера", — заявил Рубен Бараха.

В сезоне 2023/2023 Роман Яремчук сыграл за "Валенсию" три матча и не забил ни одного гола. Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров продолжает вызывать форварда на сборы национальной команды.

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