Яремчук отримав ультиматум у "Валенсії"

Роман Яремчук у матчі за "Валенсію". Фото: instagram.com/valenciacf/

Головний тренер іспанської "Валенсії" Рубен Бараха прокоментував перспективи Романа Яремчука у команді. Наставник запевнив, що вірить у прогрес форварда.

Яремчук продовжує адаптуватися на "Местальї", повідомив Бараха в інтерв'ю офіційному сайту клубу.

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Тренерський штаб "Валенсії" продовжує вірити в українського нападника команди. Рубен Бараха підтвердив, що знає, на що чекати від 27-річного футболіста. Левантійці розуміли проблеми, з якими зіткнувся Яремчук, та все одно взяли його в оренду. У клубі впевнені, що ставка на Романа може спрацювати.

Зубков, Яремчук та Зінченко у збірній України. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Що чекає на Яремчука у "Валенсії"

Рубен Бараха бачить прогрес у діях українського форварда. Наставник "кажанів" заявив, що новачок команди дуже старається на тренуваннях і намагається бути максимально корисним для команди.

Роман Яремчук не пройшов з "Валенсією" процес підготовки до сезону, тож йому потрібен час, щоб освоїтися в команді та в новому для форварда чемпіонаті. Рубен Бараха готовий надати цей час українцю, проте чекає від гравця подальшого прогресу.

"Ми знаємо, на що здатний Яремчук. Це футболіст високого класу. Йому необхідно звикнути до нових партнерів і знову здобути впевненість у власних силах.

Незабаром ми побачимо нову версію Романа. Було розроблено план щодо його інтеграції у "Валенсії". І я бачу, що наш підхід почав працювати. Яремчук знає, що необхідно робити та розуміє, що від цього залежить його кар'єра", — заявив Рубен Бараха.

У сезоні 2023/2023 Роман Яремчук зіграв за "Валенсію" три матчі та не забив жодного голу. Головний тренер збірної України Сергій Ребров продовжує викликати форварда на збори національної команди.

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