Срна звернувся до гравців "Шахтаря" і визнав, що він не як Гвардіола

В.о. головного тренера "Шахтаря" Даріо Срна. Фото: "Шахтар"

Виконувач обов’язків головного тренера донецького "Шахтаря" Даріо Срна провів перше тренування в команді. Перед заняттям звернувся до гравців.

Перша промова Срни була мотиваційною. Відео з нею опублікувала пресслужба "Шахтаря".

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Срна пообіцяв зробити в команді гарну атмосферу

За словами Срни, він не Хосеп Гвардіола, але намагатиметься зробити в команді хорошу атмосферу.

"З сьогоднішнього дня я хочу сказати, що я не Гвардіола. Я знаю, що я вам хочу та можу дати, і я дам. Це вірність, гарна атмосфера і свобода. І гратиме лише той, хто любить цей клуб, поважає та готовий битися за цю футболку. Я вас запевняю. Тих хто не бігатиме — я міняю відразу", — сказав Срна.

Також в.о. головного тренера зазначив, що з цього моменту всі повинні битися за ім’я "Шахтаря", а для тих, хто цього не хоче, двері будуть відкриті.

"Я не змінюватимуся. Я сміятимусь, жартуватиму з вами. Я такий який є. Але з сьогоднішнього дня всі мають розуміти, що "Шахтар" – це "Шахтар". І якщо один там не підходитиме, не буде задоволений — у мене руки відкриті, і я прийматиму рішення. Поки я тут, я прийматиму рішення.

Я сподіваюся, що ми знайдемо спільну мову. Президент уже відправив меседж усім, і з сьогоднішнього дня почнемо працювати", — додав Срна.

Зазначимо, що "Шахтар" наразі займає третє місце в турнірній таблиці, але у них одна гра в запасі.

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