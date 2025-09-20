Самое популярное женское имя 2025 года — чем оно особенное

Женское имя, которое выбирают все — самое популярное в 2025 году
В этом году в Украине самым популярным женским именем стал вариант София. Оно привлекает нежным звучанием и глубокой связью с культурой. Кроме того, популярными также стали еще несколько похожих имен.
Об этом пишет "Українська правда".
Почему имя София стало самым популярным
На первом месте по популярности оказалось женское имя София. Оно пришло в Украину из Греции. Такой вариант был достаточно распространенным среди населения древней Эллады. В переводе с греческого языка София означает "ум", "мудрость" или "наука".
Ученые выяснили, что такое имя является более благозвучным, чем другие, поэтому его чаще всего выбирают. Оно имеет легкое и мягкое произношение и может использоваться в нескольких формах:
- Софийка;
- Софиенка;
- Соня;
- Сонечка;
- Софиечка.
Считается, что такие личности будут спокойными и с волевым характером. Софии умеют добиваться успеха там, где большинство людей просто опускает руки. Такие женщины часто имеют хорошие аналитические данные и всегда все "раскладывают по полочкам".
Среди других популярных женских имен есть такие варианты:
- Соломия;
- Милана;
- Полина.
А вот среди мужских имен популярными стали:
- Матвей;
- Александр;
- Тимофей.
Также часто украинцы также выбирали интересные и нетрадиционные варианты. Например, девочкам часто давали имена Валькирия, Джессика, Лилиола, Лолита, Мадонна или Рута. Они звучат необычно и по-особенному красиво.
Напомним, ранее мы писали о том, какие имена для мальчиков сейчас популярны. Эти варианты особенно привлекательны.
Также мы рассказывали о том, как стильно назвать дочь в 2025 году. Это самые популярные варианты.
Читайте Новини.LIVE!