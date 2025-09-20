Видео
Главная Fashion Женское имя, которое выбирают все — самое популярное в 2025 году

Женское имя, которое выбирают все — самое популярное в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 08:40
Самое популярное женское имя 2025 года — чем оно особенное
Девочка улыбается. Фото: Freepik

В этом году в Украине самым популярным женским именем стал вариант София. Оно привлекает нежным звучанием и глубокой связью с культурой. Кроме того, популярными также стали еще несколько похожих имен.

Об этом пишет "Українська правда".

Читайте также:

Почему имя София стало самым популярным

На первом месте по популярности оказалось женское имя София. Оно пришло в Украину из Греции. Такой вариант был достаточно распространенным среди населения древней Эллады. В переводе с греческого языка София означает "ум", "мудрость" или "наука".

Ученые выяснили, что такое имя является более благозвучным, чем другие, поэтому его чаще всего выбирают. Оно имеет легкое и мягкое произношение и может использоваться в нескольких формах:

  • Софийка;
  • Софиенка;
  • Соня;
  • Сонечка;
  • Софиечка.
Чому ім'я Софія стало найпопулярнішим
Девочка держит в руках цветы. Фото: Pexels

Считается, что такие личности будут спокойными и с волевым характером. Софии умеют добиваться успеха там, где большинство людей просто опускает руки. Такие женщины часто имеют хорошие аналитические данные и всегда все "раскладывают по полочкам".

Среди других популярных женских имен есть такие варианты:

  • Соломия;
  • Милана;
  • Полина.

А вот среди мужских имен популярными стали:

  • Матвей;
  • Александр;
  • Тимофей.

Также часто украинцы также выбирали интересные и нетрадиционные варианты. Например, девочкам часто давали имена Валькирия, Джессика, Лилиола, Лолита, Мадонна или Рута. Они звучат необычно и по-особенному красиво.

Напомним, ранее мы писали о том, какие имена для мальчиков сейчас популярны. Эти варианты особенно привлекательны.

Также мы рассказывали о том, как стильно назвать дочь в 2025 году. Это самые популярные варианты.

дети мода имена интересные факты девушки
Ульяна Вербицкая - Редактор
Автор:
Ульяна Вербицкая
