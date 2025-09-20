Відео
Жіноче ім'я, яке обирають усі — найпопулярніше у 2025 році

Жіноче ім'я, яке обирають усі — найпопулярніше у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 08:40
Найпопулярніше жіноче ім'я 2025 року — чим воно особливе
Дівчинка посміхається. Фото: Freepik

Цього року в Україні найпопулярнішим жіночим ім'ям став варіант Софія. Воно приваблює ніжним звучанням та глибоким зв'язком з культурою. Окрім того, популярними також стали ще декілька схожих імен.

Про це пише "Українська правда".

Чому ім'я Софія стало найпопулярнішим

На першому місці за популярністю опинилось жіноче ім'я Софія. Воно прийшло в Україну з Греції. Такий варіант був досить поширеним серед населення древньої Еллади. У перекладі з грецької мови Софія означає "розум", "мудрість" або "наука".

Вчені з'ясували, що таке ім'я є милозвучнішим за інші, саме тому його найчастіше обирають. Воно має легку та м'яку вимову та може використовуватись в кількох формах:

  • Софійка;
  • Софієнька;
  • Соня;
  • Сонечка;
  • Софієчка.
Дівчинка тримає в руках квіти. Фото: Pexels

Вважається, що такі особистості будуть спокійними та з вольовим характером. Софії вміють досягати успіху там, де більшість людей просто опускає руки. Такі жінки часто мають гарні аналітичні дані та завжди все "розкладають по поличках".

Серед інших популярних жіночих імен є такі варіанти:

  • Соломія;
  • Мілана;
  • Поліна.

А от серед чоловічих імен популярними стали: 

  • Матвій;
  • Олександр;
  • Тимофій.

Також часто українці також обирали цікаві та нетрадиційні варіанти. Наприклад, дівчаткам часто давали імена Валькірія, Джесіка, Ліліола, Лоліта, Мадонна чи Рута. Вони звучать незвично та по-особливому красиво.

діти мода імена цікаві факти дівчата
Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
