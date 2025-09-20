Сколько раз за жизнь меняется кожа человека — неожиданный факт

Красивая девушка. Фото: Freepik

В течение жизни кожа претерпевает значительные изменения. У младенцев она обычно нежная и мягкая, в подростковом возрасте может страдать из-за акне, а в старшем — покрывается морщинами. Однако кроме этого, она постоянно обновляется.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Сколько раз в течение жизни кожа обновляется

Как отмечают многочисленные научные исследования, кожа человека обновляется где-то за 28 дней. То есть фактически каждый месяц она меняется. При этом только за минуту человек теряет примерно 40 тысяч ороговевших клеток.

Цикл обновления верхнего слоя кожи меняется в зависимости от возраста и длится:

у детей около 14 дней;

у взрослых 28-30 дней;

у пожилых людей до 40-60 дней.

Если отталкиваться от среднего цикла обновления в 30 дней, то за год кожа человека меняется где-то 12 раз. То есть за 70 лет жизни тело переживает около 800-1000 полных обновлений.

Девушка с красивой кожей. Фото: Freepik

При этом процесс регенерации тканей происходит постоянно. Место отмерших клеток занимают новые. Благодаря такому обновлению быстро заживают раны и другие повреждения кожи. С возрастом восстановления такой процесс становится медленнее, что отражается на внешнем виде. Кожа человека начинает терять упругость и эластичность и с годами становится все более дряблой.

Ученые добавляют, что вся структура кожи, включая глубокие слои регенерируется дольше. Часто для полного обновления требуется несколько лет. На скорость регенерации влияет питание, увлажнение и общее состояние здоровья человека.

