Головна Fashion Ви навіть не помічаєте — скільки разів за життя змінюється шкіра

Ви навіть не помічаєте — скільки разів за життя змінюється шкіра

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 10:38
Скільки разів за життя змінюється шкіра людини — несподіваний факт
Красива дівчина. Фото: Freepik

Протягом життя шкіра зазнає значних змін. У немовлят вона зазвичай ніжна та м'яка, в підлітковому віці може страждати через акне, а у старшому — покривається зморшками. Однак окрім цього, вона постійно оновлюється.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Скільки разів протягом життя шкіра оновлюється

Як зазначають численні наукові дослідження, шкіра людини оновлюється десь за 28 днів. Тобто фактично кожного місяця вона змінюється. При цьому лише за хвилину людина втрачає приблизно 40 тисяч ороговілих клітин.

Цикл оновлення верхнього шару шкіри змінюється залежно від віку й триває:

  • у дітей близько 14 днів;
  • у дорослих 28–30 днів;
  • у літніх людей до 40–60 днів.

Якщо відштовхуватись від середнього циклу оновлення у 30 днів, то за рік шкіра людини змінюється десь 12 разів. Тобто за 70 років життя тіло переживає близько 800–1000 повних оновлень.

Скільки разів за життя оновлюється шкіра
Дівчина з красивою шкірою. Фото: Freepik

При цьому процес регенерації тканин відбувається постійно. Місце відмерлих клітин займають нові. Завдяки такому оновленню швидко загоюються рани та інші пошкодження шкіри. З віком відновлення такий процес стає повільнішим, що відбивається на зовнішньому вигляді. Шкіра людини починає втрачати пружність та еластичність й з роками стає все більш в'ялою.

Науковці додають, що вся структура шкіри, включаючи глибші шари регенерується довше. Часто для повного оновлення потрібно кілька років. На швидкість регенерації впливає харчування, зволоження та загальний стан здоров'я людини.

Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
