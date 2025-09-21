Самые стильные streetstyle образы с улиц Токио — фото

Стильные streetstyle образы. Фото: Vogue

Япония задает новые тренды в моде. Красавицы на улицах Токио ошеломляют смелыми streetstyle образами. Этой осенью главными фишками практически всех луков стали многослойность и оверсайз. Кроме того, модницы экспериментируют с текстурами, цветами и принтами. Одним словом, сдержанность — это точно не про японский streetstyle.

Об этом пишет Vogue.

Стильные луки с улиц Токио

Японцы не боятся экспериментировать с образами и задавать тренды. Улицы Токио напоминают настоящий модный подиум. Куда ни посмотри — везде необычные луки, а леди будто только что сошли с обложек глянцевых журналов.

Стильный лук в черном цвете с акцентными рукавами. Фото: Vogue

Особое внимание привлекает смелый streetstyle. Одним из самых любимых приемов этой осени стала многослойность. Японцы используют ее независимо от погоды. Даже если на улице тепло, они часто добавляют в образ еще одну рубашку, свитер или тренч. Кроме того, образы на улицах Токио переполнены оверсайзом и разнообразными принтами. Хитом этой осени стали клетка, тромплей и "детские" узоры. Вот несколько самых ярких луков с улиц Токио:

Стильный образ с юбкой. Фото: Vogue

Образ с бирюзовой сумкой. Фото: Vogue

Образ в серых тонах. Фото: Vogue

Яркий образ с топом и свитером. Фото: Vogue

Модные образы с брюками. Фото: Vogue

Образ в светлых цветах. Фото: Vogue

Лук с яркой рубашкой. Фото: Vogue

Японцы легко относятся к нестандартным цветам. Многие предпочитают серые и черные оттенки, однако в противовес таким сложным образам часто встречаются вспышки неона, красного или бирюзового. Возможно, для осени, когда все становится одноцветным и несколько мрачным, такой прием станет едва ли не лучшим.

