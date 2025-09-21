Самые стильные streetstyle образы с улиц Токио — фото

Токио диктует тренды — самые стильные streetstyle образы
Япония задает новые тренды в моде. Красавицы на улицах Токио ошеломляют смелыми streetstyle образами. Этой осенью главными фишками практически всех луков стали многослойность и оверсайз. Кроме того, модницы экспериментируют с текстурами, цветами и принтами. Одним словом, сдержанность — это точно не про японский streetstyle.
Об этом пишет Vogue.
Стильные луки с улиц Токио
Японцы не боятся экспериментировать с образами и задавать тренды. Улицы Токио напоминают настоящий модный подиум. Куда ни посмотри — везде необычные луки, а леди будто только что сошли с обложек глянцевых журналов.
Особое внимание привлекает смелый streetstyle. Одним из самых любимых приемов этой осени стала многослойность. Японцы используют ее независимо от погоды. Даже если на улице тепло, они часто добавляют в образ еще одну рубашку, свитер или тренч. Кроме того, образы на улицах Токио переполнены оверсайзом и разнообразными принтами. Хитом этой осени стали клетка, тромплей и "детские" узоры. Вот несколько самых ярких луков с улиц Токио:
Японцы легко относятся к нестандартным цветам. Многие предпочитают серые и черные оттенки, однако в противовес таким сложным образам часто встречаются вспышки неона, красного или бирюзового. Возможно, для осени, когда все становится одноцветным и несколько мрачным, такой прием станет едва ли не лучшим.
