Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Fashion Токіо диктує тренди — найстильніші streetstyle образи

Токіо диктує тренди — найстильніші streetstyle образи

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 18:25
Найстильніші streetstyle образи з вулиць Токіо — фото
Стильні streetstyle образи. Фото: Vogue

Японія задає нові тренди у моді. Красуні на вулицях Токіо приголомшують сміливими streetstyle образами. Цієї осені головними фішками практично всіх луків стали багатошаровість та оверсайз. Крім того, модниці експериментують з текстурами, кольорами та принтами. Одним словом, стриманість — це точно не про японський streetstyle.

Про це пише Vogue.

Реклама
Читайте також:

Стильні луки з вулиць Токіо

Японці не бояться експериментувати з образами та задавати тренди. Вулиці Токіо нагадують справжній модний подіум. Куди не подивись — всюди незвичні луки, а леді ніби щойно зійшли з обкладинок глянцевих журналів.

Який вигляд має streetstyle по-японськи
Стильний лук в чорному кольорі з акцентними рукавами. Фото: Vogue

Особливу увагу привертає сміливий streetstyle. Одним із найулюбленіших прийомів цієї осені стала багатошаровість. Японці використовують її незалежно від погоди. Навіть, якщо на вулиці тепло, вони часто додають в образ ще одну сорочку, светр чи тренч. Крім того, образи на вулицях Токіо переповнені оверсайзом та різноманітними принтами. Хітом цієї осені стали клітинка, тромплей та "дитячі" візерунки. Ось кілька найяскравіших луків з вулиць Токіо:

Який вигляд має streetstyle по-японськи
Стильний образ зі спідницею. Фото: Vogue
Який вигляд має streetstyle по-японськи
Образ з бірюзовою сумкою. Фото: Vogue
Який вигляд має streetstyle по-японськи
Образ у сірих тонах. Фото: Vogue
Який вигляд має streetstyle по-японськи
Яскравий образ з топом та светром. Фото: Vogue
Який вигляд має streetstyle по-японськи
Модні образи зі штанами. Фото: Vogue
Який вигляд має streetstyle по-японськи
Образ у світлих кольорах. Фото: Vogue
Який вигляд має streetstyle по-японськи
Лук з яскравою сорочкою. Фото: Vogue

Японці легко ставляться до нестандартних кольорів. Багато хто віддає перевагу сірим та чорним відтінкам, однак на противагу таким складним образам часто зустрічаються спалахи неону, червоного чи бірюзового. Можливо, для осені, коли все стає однобарвним та дещо похмурим, такий прийом стане чи не найкращим.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські зірки показали, як носити картату сорочку. Такий принт цієї осені просто на піку популярності.

Також ми розповідали про те, які капелюхи та шапки варто обирати цієї осені. Вони пасуватимуть усім.

мода Японія поради образ стиль
Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації