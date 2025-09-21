Стильні streetstyle образи. Фото: Vogue

Японія задає нові тренди у моді. Красуні на вулицях Токіо приголомшують сміливими streetstyle образами. Цієї осені головними фішками практично всіх луків стали багатошаровість та оверсайз. Крім того, модниці експериментують з текстурами, кольорами та принтами. Одним словом, стриманість — це точно не про японський streetstyle.

Стильні луки з вулиць Токіо

Японці не бояться експериментувати з образами та задавати тренди. Вулиці Токіо нагадують справжній модний подіум. Куди не подивись — всюди незвичні луки, а леді ніби щойно зійшли з обкладинок глянцевих журналів.

Стильний лук в чорному кольорі з акцентними рукавами. Фото: Vogue

Особливу увагу привертає сміливий streetstyle. Одним із найулюбленіших прийомів цієї осені стала багатошаровість. Японці використовують її незалежно від погоди. Навіть, якщо на вулиці тепло, вони часто додають в образ ще одну сорочку, светр чи тренч. Крім того, образи на вулицях Токіо переповнені оверсайзом та різноманітними принтами. Хітом цієї осені стали клітинка, тромплей та "дитячі" візерунки. Ось кілька найяскравіших луків з вулиць Токіо:

Стильний образ зі спідницею. Фото: Vogue

Образ з бірюзовою сумкою. Фото: Vogue

Образ у сірих тонах. Фото: Vogue

Яскравий образ з топом та светром. Фото: Vogue

Модні образи зі штанами. Фото: Vogue

Образ у світлих кольорах. Фото: Vogue

Лук з яскравою сорочкою. Фото: Vogue

Японці легко ставляться до нестандартних кольорів. Багато хто віддає перевагу сірим та чорним відтінкам, однак на противагу таким складним образам часто зустрічаються спалахи неону, червоного чи бірюзового. Можливо, для осені, коли все стає однобарвним та дещо похмурим, такий прийом стане чи не найкращим.

