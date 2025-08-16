Видео
Не делайте этого, чтобы не навлечь беду — приметы о сумках

Не делайте этого, чтобы не навлечь беду — приметы о сумках

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 11:14
Народные приметы и поверья о женских сумках — уберегут вас от беды
Женская сумка. Фото: Pexels

С давних пор сумка считается символом благополучия и достатка. Это не просто аксессуар, а настоящий магнит для денег, если знать, как правильно ею пользоваться.

Об этом пишет УНИАН.

Читайте также:

Можно ли дарить сумку согласно приметам

Многие думают, что дарить сумку нельзя, однако на самом деле это не так. Специалисты по эзотерике считают, что ничего плохого в таком презенте нет. А вот отдавать кому-то свою сумку не стоит, потому что это может забрать у вас удачу и финансовый достаток.

Согласно народным приметам, лучше выбирать модели с короткими ручками. По ним быстрее пройдет финансовый поток. Кроме того, удачу и благополучие принесет квадратная или прямоугольная сумка. Специалисты объясняют это тем, что такая модель будет символизировать четыре стороны света, что принесет в жизнь стабильность.

Прикмети про жіночі сумки
Девушка с сумкой. Фото: Pexels

Никогда не выбирайте для себя или на подарок аксессуар меньше по размеру от предыдущего. Удачу и финансовый достаток принесут также металлическая фурнитура или декоративные элементы из дерева. Лучшие цвета для сумки, которая станет магнитом для денег:

  • черный;
  • белый;
  • зеленый;
  • коричневый.

Важно не дарить сумку пустой. Положите внутрь любую купюру, чтобы в жизнь человека притягивались деньги. Кроме того, не стоит ставить пустую сумку на стол или пол, чтобы не попасть в финансовые трудности. Если же в таком аксессуаре порвалась подкладка или внутренний карман, вероятно, ваши секреты скоро станут известны всем.

Напомним, ранее мы писали о том, на каком пальце носить кольцо, чтобы оно было оберегом.

Также мы рассказывали о том, какие украшение нельзя дарить женщине - только принесет беду.

приметы мода сумки народные приметы поверия
Ульяна Вербицкая - Редактор
Автор:
Ульяна Вербицкая
