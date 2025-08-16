Народные приметы и поверья о женских сумках — уберегут вас от беды

Не делайте этого, чтобы не навлечь беду — приметы о сумках
С давних пор сумка считается символом благополучия и достатка. Это не просто аксессуар, а настоящий магнит для денег, если знать, как правильно ею пользоваться.
Можно ли дарить сумку согласно приметам
Многие думают, что дарить сумку нельзя, однако на самом деле это не так. Специалисты по эзотерике считают, что ничего плохого в таком презенте нет. А вот отдавать кому-то свою сумку не стоит, потому что это может забрать у вас удачу и финансовый достаток.
Согласно народным приметам, лучше выбирать модели с короткими ручками. По ним быстрее пройдет финансовый поток. Кроме того, удачу и благополучие принесет квадратная или прямоугольная сумка. Специалисты объясняют это тем, что такая модель будет символизировать четыре стороны света, что принесет в жизнь стабильность.
Никогда не выбирайте для себя или на подарок аксессуар меньше по размеру от предыдущего. Удачу и финансовый достаток принесут также металлическая фурнитура или декоративные элементы из дерева. Лучшие цвета для сумки, которая станет магнитом для денег:
- черный;
- белый;
- зеленый;
- коричневый.
Важно не дарить сумку пустой. Положите внутрь любую купюру, чтобы в жизнь человека притягивались деньги. Кроме того, не стоит ставить пустую сумку на стол или пол, чтобы не попасть в финансовые трудности. Если же в таком аксессуаре порвалась подкладка или внутренний карман, вероятно, ваши секреты скоро станут известны всем.
