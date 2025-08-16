Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Fashion Не робіть цього, аби не притягнути біду — прикмети про сумки

Не робіть цього, аби не притягнути біду — прикмети про сумки

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 11:14
Народні прикмети та повір'я про жіночі сумки — вбережуть вас від біди
Жіноча сумка. Фото: Pexels

З давніх пір сумка вважається символом добробуту та достатку. Це не просто аксесуар, а справжній магніт для грошей, якщо знати, як правильно нею користуватись.

Про це пише УНІАН.

Реклама
Читайте також:

Чи можна дарувати сумку згідно з прикметами

Багато хто думає, що дарувати сумку не можна, однак насправді це не так. Фахівці з езотерики вважають, що нічого поганого в такому презенті немає. А от віддавати комусь свою сумку не варто, бо це може забрати у вас удачу та фінансовий достаток.

Згідно з народними прикметами, краще обирати моделі з короткими ручками. По них швидше пройде фінансовий потік. Крім того, удачу й добробут принесе квадратна чи прямокутна сумка. Фахівці пояснюють це тим, що така модель символізуватиме чотири сторони світу, що принесе в життя стабільність.

Прикмети про жіночі сумки
Дівчина із сумкою. Фото: Pexels

Ніколи не обирайте для себе чи на подарунок аксесуар менший за розміром від попереднього. Удачу й фінансовий достаток принесуть також металева фурнітура або декоративні елементи з дерева. Найкращі кольори для сумки, що стане магнітом для грошей:

  • чорний;
  • білий;
  • зелений;
  • коричневий.

Важливо не дарувати сумку пустою. Покладіть всередину будь-яку купюру, аби в життя людини притягувались гроші. Крім того, не варто ставити порожню сумку на стіл чи підлогу, аби не втрапити у фінансові труднощі. Якщо ж в такому аксесуарі порвалась підкладка чи внутрішня кишеня, ймовірно, ваші секрети скоро стануть відомими усім.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, на якому пальці носити каблучку, аби вона була оберегом.

Також ми розповідали про те, які прикрасу не можна дарувати жінці — тільки принесе біду.

прикмети мода сумки народні прикмети повір'я
Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації