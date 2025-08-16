Народні прикмети та повір'я про жіночі сумки — вбережуть вас від біди

Жіноча сумка. Фото: Pexels

З давніх пір сумка вважається символом добробуту та достатку. Це не просто аксесуар, а справжній магніт для грошей, якщо знати, як правильно нею користуватись.

Чи можна дарувати сумку згідно з прикметами

Багато хто думає, що дарувати сумку не можна, однак насправді це не так. Фахівці з езотерики вважають, що нічого поганого в такому презенті немає. А от віддавати комусь свою сумку не варто, бо це може забрати у вас удачу та фінансовий достаток.

Згідно з народними прикметами, краще обирати моделі з короткими ручками. По них швидше пройде фінансовий потік. Крім того, удачу й добробут принесе квадратна чи прямокутна сумка. Фахівці пояснюють це тим, що така модель символізуватиме чотири сторони світу, що принесе в життя стабільність.

Дівчина із сумкою. Фото: Pexels

Ніколи не обирайте для себе чи на подарунок аксесуар менший за розміром від попереднього. Удачу й фінансовий достаток принесуть також металева фурнітура або декоративні елементи з дерева. Найкращі кольори для сумки, що стане магнітом для грошей:

чорний;

білий;

зелений;

коричневий.

Важливо не дарувати сумку пустою. Покладіть всередину будь-яку купюру, аби в життя людини притягувались гроші. Крім того, не варто ставити порожню сумку на стіл чи підлогу, аби не втрапити у фінансові труднощі. Якщо ж в такому аксесуарі порвалась підкладка чи внутрішня кишеня, ймовірно, ваші секрети скоро стануть відомими усім.

