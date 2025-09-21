Видео
Модный сюрприз сезона — какие брюки этой осенью в тренде

Модный сюрприз сезона — какие брюки этой осенью в тренде

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 08:40
Какие брюки стали трендом — неожиданный осенний фаворит
Брюки-шаровары. Фото: Instagram

В этом сезоне в моде будет одна из самых противоречивых моделей брюк. Рядом с широкими джинсами уверенно появились брюки-шаровары. Они уже делали громкий камбэк в начале 2000-х и сейчас снова стали хитом.

Об этом пишет Vogue.

Почему брюки-шаровары стали трендовыми

Громкое возвращение сезона — спустя 20 лет в моде снова оказались брюки-шаровары. Красавицы преимущественно выбирают бохо-версии. Такая необычная модель уже успела закрепить за собой статус "новых джинсов" на сезон осень-зима 2025/2026.

З чим носити штани-шаровари
Брюки-шаровары от Chloé. Фото: Vogue

Как говорится в материале Vogue, популяризировали шаровары с кружевом и атласом Chloé. А Zimmermann решили в этом сезоне сделать ставку на нейтральные оттенки, соединив их с золотыми деталями. Брюки-шаровары затмили любые другие модели на подиумах и уверенно поднялись на первые строчки модных чартов.

З чим носити штани-шаровари
Брюки-шаровары от Zimmermann. Фото: Vogue

Стилисты отмечают, что сочетать трендовые брюки-шаровары можно с блейзерами и кроп-топами. Это сделает их идеальными даже для более официальных образов. Особую роскошь придадут варианты с блеском, например, прозрачными вставками или деталями в стиле нижнего белья.

З чим носити штани-шаровари
Брюки-шаровары от Kenzo. Фото: Vogue

Кроме того, брюки-шаровары могут стать лучшим выбором для стильного вечернего образа. Это подтверждают коллекции Kenzo и Giorgio Armani. А вот Elie Saab и Altuzarra представили короткую версию этой исторической модели. Она имеет еще более смелый образ и эффектный вид.

Ульяна Вербицкая - Редактор
Автор:
Ульяна Вербицкая
