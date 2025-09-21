Які штани стали трендом — несподіваний осінній фаворит

Штани-шаровари. Фото: Instagram

Цього сезону в моді буде одна з найбільш суперечливих моделей штанів. Поруч з широкими джинсами впевнено з'явились штани-шаровари. Вони вже робили гучний камбек на початку 2000-х й зараз знову стали хітом.

Про це пише Vogue.

Чому штани-шаровари стали трендовими

Гучне повернення сезону — через 20 років в моді знову опинились штани-шаровари. Красуні переважно обирають бохо-версії. Така незвична модель вже встигла закріпити за собою статус "нових джинсів" на сезон осінь-зима 2025/2026.

Штани-шаровари від Chloé. Фото: Vogue

Як йдеться у матеріалі Vogue, популяризували шаровари з мереживом та атласом Chloé. А Zimmermann вирішили цього сезону зробити ставку на нейтральні відтінки, поєднавши їх із золотими деталями. Штани-шаровари затьмарили будь-які інші моделі на подіумах та впевнено підійнялись на перші сходинки модних чартів.

Штани-шаровари від Zimmermann. Фото: Vogue

Стилісти зазначають, що поєднувати трендові штани-шаровари можна з блейзерами та кроп-топами. Це зробить їх ідеальними навіть для більш офіційних образів. Особливої розкоші додадуть варіанти з блиском, наприклад, прозорими вставками чи деталями в стилі спідньої білизни.

Штани-шаровари від Kenzo. Фото: Vogue

Крім того, штани-шаровари можуть стати найкращим вибором для стильного вечірнього образа. Це підтверджують колекції Kenzo та Giorgio Armani. А от Elie Saab і Altuzarra представили коротку версію цієї історичної моделі. Вона має ще сміливіший образ та ефектніший вигляд.

