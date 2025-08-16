Зачем в белье класть лавровый лист — секрет, о котором мало кто знает

Женские трусики. Фото: Freepik

Многие женщины знают о секрете лаврового листа — его кладут прямо в нижнее белье. Кого-то это удивляет, но, согласно народным поверьям, такая хитрость должна помочь наладить личную жизнь.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Зачем класть лавровый лист в белье

Женщины кладут лавровый лист в нижнее белье, чтобы привлечь внимание мужчин. Согласно народным поверьям, такой простой секрет поможет найти нужного человека и построить счастливые и длительные отношения.

Женщина кладет лавровый лист в белье. Фото: кадр из видео

Лавровый лист кладут просто в карман трусов. Многие считают, что она не декоративная и придумана не случайно. Такая деталь появилась в Европе еще много лет назад. Ее использовали женщины, которые знали толк в соблазнении мужчин. Они клали лавровый лист в белье, чтобы защититься от злого глаза и нежелательных ухажеров. Также такой простой секрет притягивал к ним хороших мужчин.

Тарелка с лавровыми листьями. Фото: Freepik

Кроме того, раньше лавровый лист клали в нижнее белье, чтобы убрать нежелательные запахи. Он также помогал избавиться от бактерий. Многие добавляли и специальный сбор трав, который позволял защититься от различных болезней или подлечиться. Это объясняют тем, что лавровый лист действует как природный антисептик. Сейчас потребности в таком использовании этого растения нет, но многие до сих пор верят, что лавровый лист в трусах поможет найти хорошего мужа.

Напомним, ранее мы писали о том, как сделать обычное кольцо своим личным оберегом.

Также мы рассказывали о том, почему женщине ни в коем случае нельзя дарить платок.