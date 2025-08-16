Навіщо у білизну класти лавровий лист — секрет, про який мало хто знає

Жіночі трусики. Фото: Freepik

Чимало жінок знають про секрет лаврового листка — його кладуть просто у спідню білизну. Когось це дивує, але, відповідно до народних повір'їв, така хитрість має допомогти налагодити особисте життя.

Навіщо ставити лавровий листок у білизну

Жінки кладуть лавровий листок у спідню білизну, аби привернути увагу чоловіків. Згідно з народними повір'ями, такий простий секрет допоможе знайти потрібну людину й побудувати щасливі та тривалі стосунки.

Жінка кладе лавровий лист у білизну. Фото: кадр з відео

Лавровий лист кладуть просто в кишеню трусів. Багато хто вважає, що вона не декоративна й придумана не випадково. Така деталь з'явилася в Європі ще багато років тому. Її використовували жінки, які зналися на звабленні чоловіків. Вони клали лавровий лист в білизну, аби захиститись від злого ока та небажаних залицяльників. Також такий простий секрет притягував до них хороших чоловіків.

Тарілка з лавровим листям. Фото: Freepik

Крім того, раніше лавровий лист клали в спідню білизну, аби прибрати небажані запахи. Він також допомагав позбутись бактерій. Багато хто додавав і спеціальний збір трав, який давав змогу захиститись від різних хвороб чи підлікуватись. Це пояснюють тим, що лавровий лист діє як природний антисептик. Зараз потреби у такому використанні цієї рослини немає, але багато хто досі вірить, що лавровий лист у трусах допоможе знайти хорошого чоловіка.

