Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Fashion Лавровий лист у білизні — для чого його туди кладуть

Лавровий лист у білизні — для чого його туди кладуть

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 08:40
Навіщо у білизну класти лавровий лист — секрет, про який мало хто знає
Жіночі трусики. Фото: Freepik

Чимало жінок знають про секрет лаврового листка — його кладуть просто у спідню білизну. Когось це дивує, але, відповідно до народних повір'їв, така хитрість має допомогти налагодити особисте життя.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Навіщо ставити лавровий листок у білизну

Жінки кладуть лавровий листок у спідню білизну, аби привернути увагу чоловіків. Згідно з народними повір'ями, такий простий секрет допоможе знайти потрібну людину й побудувати щасливі та тривалі стосунки.

Навіщо ставити лавровий листок у білизну
Жінка кладе лавровий лист у білизну. Фото: кадр з відео

Лавровий лист кладуть просто в кишеню трусів. Багато хто вважає, що вона не декоративна й придумана не випадково. Така деталь з'явилася в Європі ще багато років тому. Її використовували жінки, які зналися на звабленні чоловіків. Вони клали лавровий лист в білизну, аби захиститись від злого ока та небажаних залицяльників. Також такий простий секрет притягував до них хороших чоловіків.

Для чого ставити лавровий лист у білизну
Тарілка з лавровим листям. Фото: Freepik

Крім того, раніше лавровий лист клали в спідню білизну, аби прибрати небажані запахи. Він також допомагав позбутись бактерій. Багато хто додавав і спеціальний збір трав, який давав змогу захиститись від різних хвороб чи підлікуватись. Це пояснюють тим, що лавровий лист діє як природний антисептик. Зараз потреби у такому використанні цієї рослини немає, але багато хто досі вірить, що лавровий лист у трусах допоможе знайти хорошого чоловіка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як зробити звичайну каблучку своїм особистим оберегом.

Також ми розповідали про те, чому жінці в жодному разі не можна дарувати хустину.

одяг народні прикмети цікаві факти лавровий лист стосунки
Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації