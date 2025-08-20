Видео
Главная Fashion Костюм Зеленского в США — маленькая деталь, что имеет значение

Костюм Зеленского в США — маленькая деталь, что имеет значение

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 08:42
Образ Владимира Зеленского в США — что символизирует его новый костюм
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Офис Президента Украины

В прошлую пятницу украинский дизайнер Виктор Анисимов показал президенту Украины Владимиру Зеленскому новый черный костюм. На первый взгляд — классический строгий образ, но была одна почти незаметная деталь: задний разрез. Именно он сделал костюм ближе к гражданскому стилю, а не к военному, к которому президент привык за годы войны.

Об этом пишет Reuters.

Читайте также:

"Мы хотели добавить к образу президента что-то едва ощутимое от гражданского костюма —  как маленький талисман", — пояснил Анисимов.

Как новый костюм Зеленского восприняли в Белом доме

Кажется, символ сработал. Уже в понедельник во время встречи в Белом доме Дональд Трамп лично отметил новый образ Зеленского.

Атмосфера была удивительно теплой — резкий контраст с февралем, когда из-за военной одежды украинский президент получил публичное замечание. 61-летний дизайнер из Черниговской области признался, что тогда критика образа президента больно поразила его. Именно поэтому нынешний костюм для него стал особой миссией — показать достоинство и уверенность украинского лидера.

Зеленський здивував усіх в США своїм зовнішнім виглядом
Владимир Зеленский и Дональд Трамп позируют для фото. Фото: Офис Президента Украины

Интересно, что черный костюм сначала задумывался как часть праздничного образа ко Дню Независимости. Параллельно существовал и темно-синий вариант. Но уже в субботу, еще до того, как успели подшить рукава, Анисимову позвонили из администрации и сообщили, что срочно нужен костюм для визита в США.

Для Анисимова это не первый опыт сотрудничества с Зеленским. Он вспоминает, как еще в начале 2000-х команда "Квартал 95" постепенно отказывалась от черных футболок в пользу рубашек и костюмов — тогда он тоже участвовал в создании стиля будущего президента.

Сейчас дизайнер создает для Зеленского капсульную коллекцию. В ее основе — элементы военного стиля, переосмысленные в универсальном и более спокойном ключе.

Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
