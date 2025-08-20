Образ Володимира Зеленського у США — що символізує його новий костюм

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Офіс Президента України

Минулої п’ятниці український дизайнер Віктор Анісімов показав президенту України Володимиру Зеленському новий чорний костюм. На перший погляд — класичний строгий образ, але була одна майже непомітна деталь: задній розріз. Саме він зробив костюм ближчим до цивільного стилю, а не до військового, до якого президент звик за роки війни.

Про це пише Reuters.

Реклама

Читайте також:

"Ми хотіли додати до образу президента щось ледь відчутне від цивільного костюма — як маленький талісман", — пояснив Анісімов.

Як новий костюм Зеленського сприйняли в Білому домі

Здається, символ спрацював. Уже в понеділок під час зустрічі в Білому домі Дональд Трамп особисто відзначив новий образ Зеленського.

Атмосфера була напрочуд теплою — різкий контраст із лютим місяцем, коли через військовий одяг український президент отримав публічне зауваження. 61-річний дизайнер із Чернігівщини зізнався, що тоді критика образу президента боляче вразила його. Саме тому нинішній костюм для нього став особливою місією — показати гідність і впевненість українського лідера.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп позують для фото. Фото: Офіс Президента України

Цікаво, що чорний костюм спершу задумувався як частина святкового образу до Дня Незалежності. Паралельно існував і темно-синій варіант. Але вже в суботу, ще до того, як встигли підшити рукави, Анісімову зателефонували з адміністрації і повідомили, що терміново потрібен костюм для візиту до США.

Для Анісімова це не перший досвід співпраці із Зеленським. Він пригадує, як ще на початку 2000-х команда "Квартал 95" поступово відмовлялася від чорних футболок на користь сорочок і костюмів — тоді він теж долучався до створення стилю майбутнього президента.

Зараз дизайнер створює для Зеленського капсульну колекцію. В її основі — елементи військового стилю, переосмислені в універсальному й більш спокійному ключі.

Раніше ми писали про те, яким новим костюмом вдалось здивувати Дженні Ортезі.

Також ми повідомляли, чи дозволяє влада носити джинси в КНДР.