Стильные цвета маникюра в октябре — что будет в тренде

Какой маникюр сделать в октябре — самые стильные цвета
Этой осенью в тренде будет нюдовый маникюр, ведь пастельные оттенки никогда не выходят из моды. Кроме того, базовые цвета, например, черный и красный, также будут достойны внимания. Однако, если в октябре хочется чего-то нового и оригинального, модными будут еще несколько оттенков, которые подчеркнут индивидуальность и придадут образу утонченности.
Самые стильные цвета маникюра на октябрь
Шоколадный
Глубокий и насыщенный — шоколадный оттенок маникюра будет на пике популярности в октябре. Он одновременно сдержанный, утонченный и элегантный. Этот цвет подойдет абсолютно всем и подойдет под разные образы.
Терракотовый
Яркий и нежный — этот маникюр в октябре будет на пике популярности. Такой оттенок еще называют цветом кирпича, хотя он может варьироваться от красного до коричневого. Это насыщенный естественный, теплый цвет — настоящее воплощение осенней атмосферы.
Бордовый
Этот оттенок идеально подойдет тем, кто хочет яркости. Осенью такой глубокий цвет становится по-особенному привлекательным и атмосферным. Он ассоциируется с роскошью, элегантностью и уверенностью в себе.
Оливковый
Землистый и приятный — оливковый цвет маникюра станет отличным вариантом в октябре. Он достаточно легко сочетается с другими оттенками и подходит к разным стилям. Этот цвет — настоящее открытие для любительниц естественных оттенков.
Темно-синий
Еще один оттенок, который будет популярным в октябре, — темно-синий. Это универсальный цвет, который можно легко комбинировать с любыми другими оттенками. Такой вариант дизайна ногтей придаст образу элегантности и изысканности.
Если вы ищете трендовые идеи маникюра, которые можно сделать в октябре, то эти варианты идеально подойдут. Они будут не просто модными, но и глубокими и изысканными.
