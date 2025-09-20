Видео
Какой маникюр сделать в октябре — самые стильные цвета

Дата публикации 20 сентября 2025 19:44
Стильные цвета маникюра в октябре — что будет в тренде
Фото: Freepik

Этой осенью в тренде будет нюдовый маникюр, ведь пастельные оттенки никогда не выходят из моды. Кроме того, базовые цвета, например, черный и красный, также будут достойны внимания. Однако, если в октябре хочется чего-то нового и оригинального, модными будут еще несколько оттенков, которые подчеркнут индивидуальность и придадут образу утонченности.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Самые стильные цвета маникюра на октябрь

Шоколадный

Глубокий и насыщенный — шоколадный оттенок маникюра будет на пике популярности в октябре. Он одновременно сдержанный, утонченный и элегантный. Этот цвет подойдет абсолютно всем и подойдет под разные образы.

Які кольори манікюру будуть модними у жовтні
Шоколадный маникюр. Фото: Freepik

Терракотовый

Яркий и нежный — этот маникюр в октябре будет на пике популярности. Такой оттенок еще называют цветом кирпича, хотя он может варьироваться от красного до коричневого. Это насыщенный естественный, теплый цвет — настоящее воплощение осенней атмосферы.

Які кольори манікюру будуть модними у жовтні
Терракотовый маникюр. Фото: Freepik

Бордовый

Этот оттенок идеально подойдет тем, кто хочет яркости. Осенью такой глубокий цвет становится по-особенному привлекательным и атмосферным. Он ассоциируется с роскошью, элегантностью и уверенностью в себе.

Які кольори манікюру будуть модними у жовтні
Бордовый маникюр. Фото: Freepik

Оливковый

Землистый и приятный — оливковый цвет маникюра станет отличным вариантом в октябре. Он достаточно легко сочетается с другими оттенками и подходит к разным стилям. Этот цвет — настоящее открытие для любительниц естественных оттенков.

Які кольори манікюру будуть модними у жовтні
Оливковый маникюр. Фото: Freepik

Темно-синий

Еще один оттенок, который будет популярным в октябре, — темно-синий. Это универсальный цвет, который можно легко комбинировать с любыми другими оттенками. Такой вариант дизайна ногтей придаст образу элегантности и изысканности.

Які кольори манікюру будуть модними у жовтні
Темно-синий маникюр. Фото: Freepik

Если вы ищете трендовые идеи маникюра, которые можно сделать в октябре, то эти варианты идеально подойдут. Они будут не просто модными, но и глубокими и изысканными.

