Стильные цвета маникюра в октябре — что будет в тренде

Шоколадный маникюр в стиле "шоколадного" маникюра. Фото: Freepik

Этой осенью в тренде будет нюдовый маникюр, ведь пастельные оттенки никогда не выходят из моды. Кроме того, базовые цвета, например, черный и красный, также будут достойны внимания. Однако, если в октябре хочется чего-то нового и оригинального, модными будут еще несколько оттенков, которые подчеркнут индивидуальность и придадут образу утонченности.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Самые стильные цвета маникюра на октябрь

Шоколадный

Глубокий и насыщенный — шоколадный оттенок маникюра будет на пике популярности в октябре. Он одновременно сдержанный, утонченный и элегантный. Этот цвет подойдет абсолютно всем и подойдет под разные образы.

Шоколадный маникюр. Фото: Freepik

Терракотовый

Яркий и нежный — этот маникюр в октябре будет на пике популярности. Такой оттенок еще называют цветом кирпича, хотя он может варьироваться от красного до коричневого. Это насыщенный естественный, теплый цвет — настоящее воплощение осенней атмосферы.

Терракотовый маникюр. Фото: Freepik

Бордовый

Этот оттенок идеально подойдет тем, кто хочет яркости. Осенью такой глубокий цвет становится по-особенному привлекательным и атмосферным. Он ассоциируется с роскошью, элегантностью и уверенностью в себе.

Бордовый маникюр. Фото: Freepik

Оливковый

Землистый и приятный — оливковый цвет маникюра станет отличным вариантом в октябре. Он достаточно легко сочетается с другими оттенками и подходит к разным стилям. Этот цвет — настоящее открытие для любительниц естественных оттенков.

Оливковый маникюр. Фото: Freepik

Темно-синий

Еще один оттенок, который будет популярным в октябре, — темно-синий. Это универсальный цвет, который можно легко комбинировать с любыми другими оттенками. Такой вариант дизайна ногтей придаст образу элегантности и изысканности.

Темно-синий маникюр. Фото: Freepik

Если вы ищете трендовые идеи маникюра, которые можно сделать в октябре, то эти варианты идеально подойдут. Они будут не просто модными, но и глубокими и изысканными.

Напомним, ранее мы писали о том, какой маникюр будет выглядеть дорого. Его делают роскошные женщины.

Также мы рассказывали о том, какой романтический маникюр сделать этой осенью. Он всегда в моде.