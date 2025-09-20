Відео
Який манікюр зробити у жовтні — найстильніші кольори

Який манікюр зробити у жовтні — найстильніші кольори

Дата публікації: 20 вересня 2025 19:44
Стильні кольори манікюру у жовтні — що буде в тренді
Шоколадний манікюр. Фото: Freepik

Цієї осені в тренді буде нюдовий манікюр, адже пастельні відтінки ніколи не виходять з моди. Крім того, базові кольори, наприклад, чорний та червоний, також будуть варті уваги. Однак якщо у жовтні хочеться чогось нового та оригінального, модними будуть ще кілька відтінків, які підкреслять індивідуальність і додадуть образу витонченості.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Найстильніші кольори манікюру на жовтень

Шоколадний

Глибокий та насичений — шоколадний відтінок манікюру буде на піку популярності у жовтні. Він одночасно стриманий, витончений та елегантний. Цей колір підійде абсолютно усім та пасуватиме під різні образи. 

Які кольори манікюру будуть модними у жовтні
Шоколадний манікюр. Фото: Freepik

Теракотовий

Яскравий та ніжний — цей манікюр у жовтні буде на піку популярності. Такий відтінок ще називають кольором цегли, хоча він може варіюватись від червоного до коричневого. Це насичений природний, теплий колір — справжнє втілення осінньої атмосфери.

Які кольори манікюру будуть модними у жовтні
Теракотовий манікюр. Фото: Freepik

Бордовий

Цей відтінок ідеально пасуватиме тим, хто хоче яскравості. Восени такий глибокий колір стає по-особливому привабливим та атмосферним. Він асоціюється з розкішшю, елегантністю та впевненістю в собі.

Які кольори манікюру будуть модними у жовтні
Бордовий манікюр. Фото: Freepik

Оливковий

Землистий та приємний — оливковий колір манікюру стане чудовим варіантом у жовтні. Він досить легко поєднується з іншими відтінками та пасує до різних стилів. Цей колір — справжнє відкриття для поціновувачок природних відтінків.

Які кольори манікюру будуть модними у жовтні
Оливковий манікюр. Фото: Freepik

Темно-синій

Ще один відтінок, що буде популярним у жовтні, — темно-синій. Це універсальний колір, який можна легко комбінувати з будь-якими іншими відтінками. Такий варіант дизайну нігтів надасть образу елегантності та вишуканості.

Які кольори манікюру будуть модними у жовтні
Темно-синій манікюр. Фото: Freepik

Якщо ви шукаєте трендові ідеї манікюру, які можна зробити у жовтні, то ці варіанти ідеально підійдуть. Вони будуть не просто модними, а й глибокими та вишуканими.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який манікюр матиме дорогий вигляд. Його роблять розкішні жінки.

Також ми розповідали про те, який романтичний манікюр зробити цієї осені. Він завжди у моді.

Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
