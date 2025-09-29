Видео
Для чего на самом деле нужна петля на лацкане пиджака

Для чего на самом деле нужна петля на лацкане пиджака

Дата публикации 29 сентября 2025 11:00
Предназначения лацкана с петлей — загадка пиджака, о которой мало кто знает
Пиджак. Фото: freepik.com

Когда вы покупаете деловой костюм, на левом лацкане иногда можно заметить маленькую петлю. Она может быть одна, а иногда две, параллельные друг другу. А если посмотреть на пиджак сбоку или на отворот, то можно увидеть, что большинство петель отсутствуют, отворот гладкий, без пуговиц. Тогда естественно возникает вопрос: зачем эта петля на левом боку и почему ее нет во всех пиджаках?

На этот вопрос дало ответ издание Ukr.media.

Петля на лацкане — не просто стильный мелкий элемент. Она имеет древнее происхождение. Лацканы появились еще в начале викторианской эпохи XIX века. Тогда мужчины носили высокие сюртуки и кафтаны, застегнутые на все пуговицы. Когда становилось душно — отстегивали верхние пуговицы. Так появлялись откидные створки на груди, которые со временем превратились в современные лацканы.

Цікаві факти про одну деталь в одязі
Воротник от пиджака. Фото: freepik.com

Кстати, слово "лацкан" пришло к нам из немецкого (Latz — нагрудник, лоскут), а английское lapel происходит от староанглийского læppa — "кусок ткани".

Изначально петля на левом лацкане служила для пуговицы на правом, чтобы костюм можно было полностью застегнуть в холодную погоду. Сейчас эта функция почти утрачена, но петли все равно пришивают.

Для чего петля нужна сегодня

Современный костюм почти никогда не использует петлю по ее первоначальному назначению. Однако традиция сохранилась. Теперь петля — это место для аксессуаров: бутоньерок, значков, орденов или стильных заколок, которые добавляют костюму характера.

Есть популярная легенда о британском принце Альберте, который якобы носил цветы в петле, полученные от королевы Виктории. И хотя это, скорее всего, красивая история, она прекрасно объясняет современное использование петли как декоративной детали.

Иногда можно встретить пиджаки с двумя петлями. Это признак дорогого костюма. Вторая, нижняя петля помогает зафиксировать длинный цветок, чтобы он не шатался. Хоть это иногда связывают с Альбертом, на самом деле это практичное и эстетическое решение для премиальных костюмов.

Виды петель

Петли на лацкане делают трех типов:

  • Ручная — классическая и очень стильная.
  • Миланская — люксовый вариант, встречается на дорогих пиджаках.
  • Машинная — самая распространенная на массовых моделях.
Є різні види петлі на піджаці
Виды петли. Фото: Ukr.media

Даже если петля не используется как застежка, она добавляет костюму особого шарма и показывает внимание к деталям. Для фанатов эстетики это маленький, но важный штрих, который делает костюм завершенным.

Так что в следующий раз, когда будете рассматривать пиджак, обратите внимание на эту левую петлю. Она не просто красивая деталь, а маленький исторический рудимент и знак стиля.

Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
