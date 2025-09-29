Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Fashion Для чого насправді потрібна петля на лацкані піджака

Для чого насправді потрібна петля на лацкані піджака

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 11:00
Призначення лацкана із петлею — загадка піджака, про яку мало хто знає
Піджак. Фото: freepik.com

Коли ви купуєте діловий костюм, на лівому лацкані інколи можна помітити маленьку петлю. Вона може бути одна, а іноді дві, паралельні одна одній. А якщо подивитися на піджак збоку або на відворот, то можна побачити, що більшість петель відсутні, відворот гладенький, без ґудзиків. Тоді природньо виникає питання: навіщо ця петля на лівому боці і чому її немає у всіх піджаках?

На це питання дало відповідь видання Ukr.media.

Реклама
Читайте також:

Петля на лацкані — не просто стильний дрібний елемент. Вона має давнє походження. Лацкани з’явилися ще на початку вікторіанської епохи XIX століття. Тоді чоловіки носили високі сюртуки й каптани, застібнуті на всі ґудзики. Коли ставало душно — відстібали верхні ґудзики. Так з’являлися відкидні стулки на грудях, які згодом перетворилися на сучасні лацкани.

Цікаві факти про одну деталь в одязі
Створення піджака. Фото: freepik.com

До речі, слово "лацкан" прийшло до нас із німецької (Latz — нагрудник, клапоть), а англійське lapel походить від староанглійського læppa — "шматок тканини".

Спочатку петля на лівому лацкані слугувала для ґудзика на правому, щоб костюм можна було повністю застебнути у холодну погоду. Зараз ця функція майже втрачена, але петлі все одно пришивають.

Для чого петля потрібна сьогодні

Сучасний костюм майже ніколи не використовує петлю за її первісним призначенням. Проте традиція збереглася. Тепер петля — це місце для аксесуарів: бутоньєрок, значків, орденів або стильних шпильок, які додають костюму характеру.

Є популярна легенда про британського принца Альберта, який нібито носив квіти у петлі, отримані від королеви Вікторії. І хоча це, скоріш за все, красива історія, вона чудово пояснює сучасне використання петлі як декоративної деталі.

Іноді можна зустріти піджаки з двома петлями. Це ознака дорогого костюма. Друга, нижня петля допомагає зафіксувати довгу квітку, щоб вона не хиталася. Хоч це іноді пов’язують із Альбертом, насправді це практичне й естетичне рішення для преміальних костюмів.

Види петель

Петлі на лацкані роблять трьох типів:

  • Ручна — класична і дуже стильна.
  • Міланська — люксовий варіант, зустрічається на дорогих піджаках.
  • Машинна — найпоширеніша на масових моделях.
Є різні види петлі на піджаці
Види петлі. Фото: Ukr.media

Навіть якщо петля не використовується як застібка, вона додає костюму особливого шарму і показує увагу до деталей. Для фанатів естетики це маленький, але важливий штрих, який робить костюм завершеним.

Тож наступного разу, коли будете розглядати піджак, зверніть увагу на цю ліву петлю. Вона не просто красива деталь, а маленький історичний рудимент і знак стилю.

Раніше ми писали про те, яку першу назву дали джинсам понад 100 років тому.

Також ми повідомляли, що першими лак створили китайці і відомо для чого.

мода тренди речі цікаві факти стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації