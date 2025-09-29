Призначення лацкана із петлею — загадка піджака, про яку мало хто знає

Піджак. Фото: freepik.com

Коли ви купуєте діловий костюм, на лівому лацкані інколи можна помітити маленьку петлю. Вона може бути одна, а іноді дві, паралельні одна одній. А якщо подивитися на піджак збоку або на відворот, то можна побачити, що більшість петель відсутні, відворот гладенький, без ґудзиків. Тоді природньо виникає питання: навіщо ця петля на лівому боці і чому її немає у всіх піджаках?

На це питання дало відповідь видання Ukr.media.

Петля на лацкані — не просто стильний дрібний елемент. Вона має давнє походження. Лацкани з’явилися ще на початку вікторіанської епохи XIX століття. Тоді чоловіки носили високі сюртуки й каптани, застібнуті на всі ґудзики. Коли ставало душно — відстібали верхні ґудзики. Так з’являлися відкидні стулки на грудях, які згодом перетворилися на сучасні лацкани.

Створення піджака. Фото: freepik.com

До речі, слово "лацкан" прийшло до нас із німецької (Latz — нагрудник, клапоть), а англійське lapel походить від староанглійського læppa — "шматок тканини".

Спочатку петля на лівому лацкані слугувала для ґудзика на правому, щоб костюм можна було повністю застебнути у холодну погоду. Зараз ця функція майже втрачена, але петлі все одно пришивають.

Для чого петля потрібна сьогодні

Сучасний костюм майже ніколи не використовує петлю за її первісним призначенням. Проте традиція збереглася. Тепер петля — це місце для аксесуарів: бутоньєрок, значків, орденів або стильних шпильок, які додають костюму характеру.

Є популярна легенда про британського принца Альберта, який нібито носив квіти у петлі, отримані від королеви Вікторії. І хоча це, скоріш за все, красива історія, вона чудово пояснює сучасне використання петлі як декоративної деталі.

Іноді можна зустріти піджаки з двома петлями. Це ознака дорогого костюма. Друга, нижня петля допомагає зафіксувати довгу квітку, щоб вона не хиталася. Хоч це іноді пов’язують із Альбертом, насправді це практичне й естетичне рішення для преміальних костюмів.

Види петель

Петлі на лацкані роблять трьох типів:

Ручна — класична і дуже стильна.

Міланська — люксовий варіант, зустрічається на дорогих піджаках.

Машинна — найпоширеніша на масових моделях.

Види петлі. Фото: Ukr.media

Навіть якщо петля не використовується як застібка, вона додає костюму особливого шарму і показує увагу до деталей. Для фанатів естетики це маленький, але важливий штрих, який робить костюм завершеним.

Тож наступного разу, коли будете розглядати піджак, зверніть увагу на цю ліву петлю. Вона не просто красива деталь, а маленький історичний рудимент і знак стилю.

