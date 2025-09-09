Любая вещь станет трендовой с этой деталью — пригодится в этом сезоне

Деталь, которая превратит любую вещь в модный хит
Холодный сезон только начинается, но мода уже подкинула нам главный козырь — капюшон. Тот самый, что когда-то был просто практичной деталью, теперь стал модным акцентом, который легко подстраивается под любой образ и добавляет ему современности. Дизайнеры решили, что пусть будет и тепло, и красиво — и создали множество вариаций на тему.
Новини.LIVE сейчас расскажет подробнее об этом.
Какая деталь в образе в тренде
Сегодня капюшон появляется не только на пуховиках или куртках, но и на пальто, свитерах, кардиганах и даже платьях. Alaïa, Sportmax и Stella McCartney показали элегантные пальто с капюшоном, Balmain добавил его к кожаным курткам, а Acne Studios предложили удлиненную парку. И даже классический бомбер у Eckhaus Latta получил эту деталь.
В трикотаже ситуация еще интереснее: худи вышли за рамки спортивного стиля и стали частью городской базы. Их носят с миди-юбками, элегантными пальто и высокими сапогами — игра контрастов сейчас в тренде.
Неожиданный, но очень удачный вариант — объемные вязаные свитера и кардиганы с капюшоном. Они отлично сочетаются и с пуховиками, и с кожаными куртками, создавая многослойные комплекты для самых холодных дней.
А еще в моде платья с капюшоном — от лаконичных до вечерних, как у Dilara Findikoglu. Ну и настоящий маст-хэв сезона — съемные капюшоны, которые можно "прикрепить" к любому пальто или тренчу.
Главный секрет стиля с капюшоном прост: если верх объемный, низ оставляем более облегающим, и наоборот. Тогда образ будет выглядеть сбалансированным и гармоничным. И неважно, идете ли вы на прогулку или на ужин, — эта деталь работает на вас всегда.
Ранее мы писали о том, к каким базовым вещам на осень стоит присмотреться.
Также мы сообщали, какие цвета в одежде, по мнению Андре Тана, в тренде и, более того, омолаживают.
Читайте Новини.LIVE!