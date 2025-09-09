Любая вещь станет трендовой с этой деталью — пригодится в этом сезоне

Девушка в кофте с капюшоном. Фото: Freepik

Холодный сезон только начинается, но мода уже подкинула нам главный козырь — капюшон. Тот самый, что когда-то был просто практичной деталью, теперь стал модным акцентом, который легко подстраивается под любой образ и добавляет ему современности. Дизайнеры решили, что пусть будет и тепло, и красиво — и создали множество вариаций на тему.

Новини.LIVE сейчас расскажет подробнее об этом.

Реклама

Читайте также:

Какая деталь в образе в тренде

Сегодня капюшон появляется не только на пуховиках или куртках, но и на пальто, свитерах, кардиганах и даже платьях. Alaïa, Sportmax и Stella McCartney показали элегантные пальто с капюшоном, Balmain добавил его к кожаным курткам, а Acne Studios предложили удлиненную парку. И даже классический бомбер у Eckhaus Latta получил эту деталь.

В трикотаже ситуация еще интереснее: худи вышли за рамки спортивного стиля и стали частью городской базы. Их носят с миди-юбками, элегантными пальто и высокими сапогами — игра контрастов сейчас в тренде.

Худи с капюшоном. Фото из Instagram

Неожиданный, но очень удачный вариант — объемные вязаные свитера и кардиганы с капюшоном. Они отлично сочетаются и с пуховиками, и с кожаными куртками, создавая многослойные комплекты для самых холодных дней.

А еще в моде платья с капюшоном — от лаконичных до вечерних, как у Dilara Findikoglu. Ну и настоящий маст-хэв сезона — съемные капюшоны, которые можно "прикрепить" к любому пальто или тренчу.

Жилетка с капюшоном. Фото из Instagram

Главный секрет стиля с капюшоном прост: если верх объемный, низ оставляем более облегающим, и наоборот. Тогда образ будет выглядеть сбалансированным и гармоничным. И неважно, идете ли вы на прогулку или на ужин, — эта деталь работает на вас всегда.

Ранее мы писали о том, к каким базовым вещам на осень стоит присмотреться.

Также мы сообщали, какие цвета в одежде, по мнению Андре Тана, в тренде и, более того, омолаживают.